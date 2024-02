Los soldados israelíes liberaron en un asalto durante la madrugada de este lunes en la localidad palestina de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, a Fernando Marman, de 60 años, y Louis Har, de 70, israelo argentinos y rehenes desde el ataque del 7 de octubre. El Ejército lanzó una operación para el rescate en la que murieron 52 personas. Análisis con Alberto Spektorowski, politólogo israelo uruguayo y profesor retirado de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv.

RFI: Tras la liberación de los dos rehenes argentinos en Rafah. ¿Qué se espera ahora que pueda ocurrir con el resto de rehenes?

Alberto Spektorowski: Es una pregunta muy seria. Yo creo que no se va a poder hacer otra operación de este sentido para liberar al resto de los rehenes. Eso todo el mundo lo sabe. Digamos que ha sido un golpe de satisfacción para el aparato militar de Israel y para el gobierno. Pero no creo que piensen que éste sea el modelo a seguir porque hoy más de 100 rehenes. Por el otro lado, creo que la gran pregunta es si el Hamás va a ponerse más duro en las negociaciones que se están haciendo en estos momentos. A mí a mí me parece que sí, que no van a dar el brazo a torcer. Este golpe no va a obligar al Hamás a hacer concesiones. Por lo pronto, veo esta negociación sobre los rehenes en una situación no muerta, pero bastante crítica.

RFI: Benjamin Netanyahu insiste ahora en que sólo la presión militar continua permitirá liberar a los rehenes de la Franja. Esto hace adivinar que no habrá tampoco un cambio de rumbo en su estrategia.

Alberto Spektorowski: Creo que hay dos puntos de vista. El primero, es decir mire esto es necesario para ejercer la presión y tener poder de negociación. Por ejemplo, el Hamás ve por la televisión las protestas que hay en Israel de los familiares de los rehenes, rezando y pidiendo al gobierno que lo dé todo para rescatarlos. Si Netanyahu se deja llevar por esa presión, las exigencias del Hamás van a aumentar. El segundo punto de vista es el de que Netanayhu se ponga firme y esta acción que acabamos de ver es para decirles que los tienen prácticamente en la mira, que ya están llegando. Pero como le dije anteriormente, no me parece que el Hamás vaya a dar marcha atrás a pesar de que los tiene rodeados. No sé cuánto tiempo más puede demorar esto, puede demorar muchos meses más, pero básicamente yo creo que el aparato de Hamás está casi derrotado. Derrotado acá no quiere decir una gran cosa en el sentido de que pueden hacer guerra de guerrillas por mucho tiempo. Pero el Hamás como fuerza militar funcionando, a mí me parece que, en un poco tiempo, no sé cuánto, pero ahí se termina. Pero eso no quiere decir absolutamente que no tengan poder de negociar.

RFI: El FMI tilda de devastadora la situación económica en los territorios palestinos y la presión internacional aumenta. ¿Cómo quedan ahora las perspectivas de una paz en el territorio, tal y como reclama la directora del FMI?

Alberto Spektorowski: La paz de acá es el territorio. En Cisjordania no sé está tan mal. Aunque no haya paz, esto se tiene que terminar y tiene que volver una cierta normalidad en la vida de la gente en casa, porque la gente en Gaza no puede seguir existiendo de esta forma. Pero ahí está el detalle. Israel no tiene ningún problema de que la gente de Gaza vuelva a vivir como antes o muchísimo mejor del punto de vista socioeconómico. Todo lo contrario. A Israel le viene bien eso, pero obviamente que no puede estar el Hamás ahí. Lo que Israel no va a permitir es que haya un Hamás armado como un factor político en la Franja de Gaza. Entonces, en una palabra, la respuesta a la gente del Fondo Monetario es la que le dijo Netanyahu y me parece que en ese sentido no tenía otra salida. Le dijo que a partir del momento en que Hamás ya no estuviera más allí, entonces podrían hablar de desarrollo económico y de prosperidad y. Yo creo que, en pocos años, económicamente la zona se recupera. El único impedimento de todo, de todas estas situaciones es el Hamás. No había ninguna necesidad de hacer lo que Hamás hizo. Lo provocó. Era evidentemente lo que quería.

RFI: ¿Cuál es la sensación, la opinión en el país, sobre el futuro político de Netanyahu?

Alberto Spektorowski: El futuro político de Netanyahu ya está sellado. No ningún primer ministro que pudiera aguantar después del ataque del pasado 7 de octubre. Quiero decir que ningún primer ministro podría ser reelegido. Pero ¿cuánto tiempo va a aguantar? Esa es otra historia. Tiene 64 bancas, o sea, tiene mayoría parlamentaria que está bastante dura de remover. Mientras se continúe con el asunto en Gaza y probablemente, por desgracia pueda sumarse una guerra en el en el norte, ante una situación así de conflicto tan grande no veo a los políticos israelíes muy determinados a querer elecciones. Hay una presión pública de ciertos sectores, que siempre fueron contrarios a Netanyahu, de pedir ahora elecciones. Algo de razón tienen, siendo este un gobierno que fracasó así tiene que abandonar el cargo. Pero Netanyahu no es de los de los que van a abandonar. O sea, lo van a tener que hacer abandonar.