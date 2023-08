Your browser doesn’t support HTML5 audio

10/08/2023 · 05:28 AM

Las llamas avivadas por vientos huracanados arrasan varias localidades en Hawái, dejando decenas de muertos, cientos de personas evacuadas y miles de turistas varados en el aeropuerto, mientras continúan las operaciones de rescate.

Los incendios forestales que arrasan varias localidades en Hawái han dejado al menos 36 muertos, informaron este jueves las autoridades locales.

"Mientras continúan las labores de extinción de los incendios, se han encontrado hasta ahora 36 personas muertas debido al fuego de Lahaina, que sigue activo", dijo el gobierno del condado de Maui en un comunicado. El anterior balance informaba de seis víctimas mortales.

Incendios forestales avivados por vientos huracanados arrasan varias localidades en Hawái, obligando a evacuar cientos de personas y dejando miles de turistas varados en el aeropuerto, mientras continúan las operaciones de rescate.

"Sufrimos una terrible catástrofe", dijo el gobernador de Hawái, Josh Green, en un comunicado que reportó que las llamas afectan Maui y la Gran Isla en el archipiélago estadounidense.

"Muchas estructuras de negocios y viviendas se quemaron hasta los cimientos", dijo el alcalde de Maui, Richard Bissen, quien agregó que emitieron órdenes de evacuación en más de diez localidades.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó "que todos los recursos federales disponibles en las islas ayuden en la respuesta" contra los incendios.

Las autoridades decretaron estado de emergencia, dijo la vicegobernadora de Hawái, Sylvia Luke, con los hospitales de Maui "saturados con pacientes por quemaduras y personas afectadas por inhalar humo".

"La línea de emergencias no funciona, el servicio celular no funciona, los teléfonos no funcionan", agregó.

Más de 10.000 casas continuaban incomunicadas la tarde de este miércoles, reportó poweroutage.us, y casi una veintena de arterias viales permanecían cerradas.

Lahaina, un pueblo de unos 12.000 habitantes en el noroeste de Maui, ha sido el más afectado. "Ha quedado destruido y cientos de familias han sido desplazadas", dijo.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran las brasas destruyendo el turístico pueblo, densas columnas de humo tiñendo el cielo de negro y varios de los botes de la marina de Lahaina también en llamas.

(Con informaciones de AFP)