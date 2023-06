'Air Defender 2023': un ejercicio aéreo fuera de serie

Este lunes 12 de junio en Alemania, 220 aviones militares de 24 fuerzas aéreas diferentes participan en el mayor ejercicio jamás organizado por la OTAN, un despliegue que también pretende intimidar a Moscú, según Cyrille Bret, investigador asociado del Instituto Jacques Delors. Entrevista de Franck AlexandreRFI: Con éste, el mayor ejercicio aéreo de la historia de la Alianza Atlántica, la OTAN está sacando músculo. ¿Es un mensaje para Rusia?Cyrille Bret: Sí, el número de países participantes y de aviones movilizados constituye en sí mismo un mensaje a la Federación Rusa. Ni un solo centímetro del territorio de la Alianza se verá amenazado. Este es el mensaje que la Alianza envía hoy a Rusia, y en un área -el transporte aéreo- especialmente sensible, pues Rusia no ha conseguido establecer una supremacía incontestable en este terreno. Sin embargo, siempre ha pretendido estar a la vanguardia de las naciones aeronáuticas. Así que sí, es un mensaje, de hecho, de disuasión convencional enviado a la Federación Rusa en un momento en que se prepara una ofensiva ucraniana.Otra característica clave del ‘Air Defender 2023’ es que la Guardia Nacional de Estados Unidos está enviando un centenar de aviones para poner a prueba su capacidad de cruzar el Atlántico en caso de crisis grave en Europa.Cyrille Bret: Sí, el mensaje es doble: por un lado, Estados Unidos ha vuelto a Europa y seguirá haciéndolo a gran escala. El segundo mensaje es más tradicional. Se subraya en todas partes en Washington, en los medios de comunicación y en los think tanks, es decir, de los más de 220 aviones, la mitad son contingentes estadounidenses. Estados Unidos cree que es la principal garantía de seguridad en el continente europeo, y lo dice claramente, seguido de un claro mensaje sobre la carga que deben compartir los europeos. Los europeos también deben contribuir, sobre todo financieramente, a este esfuerzo.Este lunes se esperan en Alemania 220 aviones, pero la semana pasada ya se reunieron en Finlandia 150 aviones europeos. Y en Rumanía, en este mismo momento, las tropas de la OTAN simulan la reconquista de un territorio invadido... El campo occidental se desvive por demostrar su unidad y su credibilidad indefectible...Cyrille Bret: Unidad, credibilidad, un paso adelante en la integración, la coordinación, la interoperabilidad y la masificación de los medios, pero también para ofrecer un sustituto a Ucrania. Sabemos que el gobierno ucraniano lleva muchos meses pidiendo que se le vendan aviones para la defensa aérea del territorio ucraniano, y la respuesta europea ha sido doble. Por un lado, sí, estamos concediendo ventas de entrenamiento y equipamiento, pero por otro, nosotros mismos estamos garantizando la defensa de la OTAN.El ex jefe de la OTAN, Anders Rasmussen, cree que algunos países, como Polonia, podrían dar el paso y enviar tropas a Ucrania si no se encuentran garantías de seguridad en la próxima cumbre de Vilna, en julio. ¿Corre la Alianza el riesgo de dejar de hablar con una sola voz?Cyrille Bret: Sí, absolutamente, un "jinete solitario” polaco es totalmente posible y un "jinete solitario" polaco pondría en cuestión el enfoque extremadamente colectivo adoptado en el seno de la OTAN, adoptado también en el seno de la Unión Europea y militarmente. Por otro lado, estas iniciativas polacas podrían constituir una división del trabajo. Por un lado, la defensa de Europa por parte de la OTAN y, por otro, un apoyo militar muy activo a Ucrania, sobre una base bilateral entre Polonia y Ucrania.