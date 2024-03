El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y las formaciones independentistas catalanas alcanzaron un acuerdo sobre el texto de la Ley de Amnistía, que debe ser votada en los próximos días en el Congreso. La futura ley de amnistía debería beneficiar a los separatistas encausados por su participación en la fallida secesión de Cataluña en 2017. Análisis con el politólogo Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra.

RFI: ¿Estamos ante una jugada política de Sánchez o ante una forma de mostrar una unidad de país?

Ferran Requejo: Es una necesidad que tiene el Gobierno socialista porque está en minoría en el Parlamento de España y necesita el apoyo de los grupos minoritarios para tener la mayoría absoluta en el Congreso, que por sí solo no tiene. Entonces se ha realizado este primer paso para que sea una legislatura estable. El primer paso es la amnistía. Esto era una condición sine qua non, totalmente necesaria para los partidos secesionistas de Cataluña, los dos más importantes, que es Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Esta ley lo que pretende hacer, veremos su resultado práctico porque al final los jueces son los que interpretan, pero lo que pretende es que todas las personas, digamos implicadas en acciones favorables a la secesión de Cataluña a partir del año 2017, aunque la ley viene de acciones del 2011, pero las más importantes fueron a partir de 2017, queden bajo el amparo de la amnistía.

RFI: El conservador Partido Popular, afirma que esta sería una ley inconstitucional. ¿Qué opina?

Ferran Requejo: El Código Penal español que se reformó en el año 2015, por cierto, con los votos favorables también del Partido Socialista, es muy ambiguo. Entonces se presta a que los tribunales puedan interpretar que determinadas acciones no son susceptibles de entrar en la amnistía. La táctica que han empleado Junts per Catalunya y el Partido Socialista es que los delitos, por ejemplo, de terrorismo, hay que entenderlos como lo hace la legislación europea y no la española. Hay unas acusaciones, por ejemplo, contra el anterior presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que actualmente está viviendo en el exilio en Bélgica, amparado por los tribunales belgas. Está acusado por los tribunales españoles de terrorismo. Esto es bastante surrealista porque no ha habido ni armas, ni ha habido enfrentamientos, podríamos decir violentos. Hay muchas manifestaciones en España que son mucho más violentas. Por ejemplo, las últimas de los agricultores; o ya no digamos en Francia con las con las de los chalecos amarillos, que hicieron actos mucho más violentos que los que ha hecho en todos estos años el secesionismo catalán.

Pero con la legislación española se fuerza la ley por parte de los tribunales para decir que, por ejemplo, Carles Puigdemont, el anterior presidente de la Generalitat, es un terrorista. Entonces, la táctica que se ha hecho ahora es decir bueno, esto del terrorismo no hay que entenderlo, como dice la legislación española, sino como dice la legislación europea, que es mucho más precisa y en ausencia de actos de violencia nunca puede haber una acusación de terrorismo.

RFI: La semana pasada se anunció una nueva investigación por presunto terrorismo contra Carles Puigdemont, ¿esta ley de amnistía podría protegerlo?

Ferran Requejo: Esta es la idea. Otra cosa es cuál va a ser el comportamiento práctico de los tribunales españoles. Digamos que lo que está en juego aquí son dos concepciones políticas, una concepción política en los que los temas de nacionalismo español se ponen por encima de los valores democráticos e incluso de los de uso y ejercicio de los derechos y libertades individuales, que es la visión del PP y la visión de los tribunales españoles. Y otra es la visión que dice que la unidad de España se puede cuestionar porque esto es una cuestión de ejercicio democrático mientras se haga por vías pacíficas y, por lo tanto, se hagan manifestaciones, se corten carreteras a favor de la secesión de Cataluña, mientras no haya actos de violencia contra los bienes y contra las personas. Aquí hay dos concepciones enfrentadas sobre qué tiene que ser una democracia en una sociedad que de hecho es plurinacional. Es decir, que hay ciudadanos que cuestionan que España sea una nación única e indivisible y etcétera, etcétera. Es una cuestión de controversia política. Entonces, lo que se busca muchas veces son argumentos jurídicos para justificar esta visión política. Pero lo que está en el fondo es esta visión política y esto va a seguir porque la sociedad española no es una sociedad unitaria. Desde el punto de vista nacional, hay visiones contrapuestas de nacionalismo de una parte y de la otra, y por lo tanto esto va a seguir en el futuro. Es una tensión no resuelta por el sistema político español.