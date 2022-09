Salazar propone 6 claves para un "pacto político sin precedentes" para un cambio profundo

Manuel Salazar secretario general del PCT.

Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo (PCT) aseguró que, hacia las elecciones del 2024, hay que insistir tanto como se pueda, en que el propósito que debe guiar a la izquierda decidida a participar en ese proceso y empujar para un cambio de época política en el país.

Salazar manifestó que esto es: instalar un nuevo régimen, basado en un modelo económico y social, y unas instituciones jurídico- políticas, que nieguen el que se le ha impuesto al pueblo, país y nación; y cuya esencia ha permanecido desde que los Estados Unidos y la oligarquía lo impusieron, garantizaron con la dictadura de Trujillo, y han mantenido con los gobiernos que se han sucedido desde la caída de esta, hasta hoy.

‘’Esto implica unir muchas fuerzas, ideas y energías. Mucho más que lo que tiene la izquierda. Pero articulada con la izquierda. Esa mucha fuerza será necesaria también, para vencer los vicios del sistema electoral dominicano, quizás el más acuciante: que es el clientelismo que lo caracteriza, y que esclaviza a millares de gente del pueblo que deberían votar por esta opción nueva’’, aseveró Salazar

El dirigente del PCT afirmó que es necesario construir esa fuerza, diferente y diferenciada a todos los niveles de los partidos que han dominado el sistema nacional; lo más amplia y diversa. Una fuerza electoralmente atractiva para los más amplios sectores populares y de las clases medias. Una fuerza que una lo diferente, pero coincidente en unas claves esenciales.

‘’Gimnasia electoral ya hemos hecho mucha, y el que no haya resumido las, o sus experiencias pasadas, que lo haga con sinceridad. Y si lo hace de manera sincera, tendrá que concluir en la necesidad de una opción amplia y diversa que exprese poder político’’ apuntó

Salazar consideró que corresponde construir una opción que diga de una manera clara al imaginario colectivo, que esta vez se puede ser poder. La unidad camina… avanza. Pero a cada rato es asaltada por «pesos muertos» de prácticas que hicieron mucho daño en el pasado. Hay que vencerlos. Cada quien primero en sus propias filas, y así no estarán en el conjunto.

Las claves, para un pacto sin precedentes, con la izquierda como componente importante; que pueda vencer los conjuros del sistema electoral y, al tiempo que nos ponga más allá del solo objetivo de conquistar un regidor que salve la honra del registro electoral, abra perspectivas para una época política nueva en el país; serían las siguientes:

1.- Voluntad unitaria, no utilidad; es decir, asumir de verdad a los diferentes, y disposición a hacer concesiones. Porque la unidad es un espacio de coincidencias esenciales y de concesiones, entre diferentes;

2.- Unidad de partidos, movimientos y grupos de ciudadanos. Una unidad que integre en igualdad de derechos a ciudadanos de militancias no orgánicas;

3.- Programa y propósitos políticos, es decir, el marco político de la unidad; de lo que une, y lo que podría desunir. El programa es esencial, porque expresa el proyecto de sociedad que queremos. Y es lo que nos une;

4.- Matriz de los NO; es decir los que no caben en la unidad ni pueden ser candidatos y candidatas. No vínculo con el narcotráfico, el crimen político ni la corrupción de bienes públicos ni privados. No a las ideas y prácticas racistas y xenófobas; no a las ideas y prácticas contrarias a la equidad de género; de violencia y acoso de género; no a las conductas feminicidas. Esta es una frontera ética de la unidad;

5.- Derechos de todas y todos los participantes en la unidad a postular por una candidatura, al nivel que sea;

6.- Escogencia de las candidaturas mediante primarias abiertas a la sociedad.

Manuel Salzar precisó que varios miles de revolucionarios, demócratas y patriotas llenan estos perfiles políticos y éticos, y hay que crear las condiciones políticas, y de trato, para que suscriban un pacto político sin precedentes.