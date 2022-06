PRM retado a salir de su zona de confort con el llamado a la acción que hizo Abinader

Al encabezar este domingo el acto de entrega de los certificados de elección de las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el presidente Luis Abinader llamó a los perremeistas a salir a las calles con la fuerza de las ideas y el resultado de las políticas del gobierno.

Asimismo, declaró que el PRM es el que representa a todos los dominicanos, a los campesinos, obreros, jóvenes, profesionales, mujeres y empresarios.

Agregó además, "vamos a conquistar las calles con el empuje y la pasión perremeista. Vamos a estar presentes en cada barrio, en cada plaza y en cada municipio. Somos el PRM, somos el partido del cambio y vamos a seguir empujando desde cada rincón para que la transformación que hemos puesto en marcha no se detenga", dijo el mandatario.

Afirmó que el PRM es el partido de todos y el que mejor representa a la República Dominicana.

Dijo que al obtener el poder, el respeto al estado de derecho, fue uno de los más sagrados compromisos que adquirió con los dominicanos cuando tomó posesión como presidente.

El jefe de Estado habló en un acto celebrado en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en donde se entregaron los certificados de elección de las nuevas autoridades del PRM,

En el mitin participaron todos los integrantes de la alta dirección de esta organización política.

Al pronunciar el discurso central del acto, el mandatario expresó que en el año 2020 el PRM le ganó en las urnas a "una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general".

Llamó a la militancia de su partido a no mirar al pasado, "el pasado es corrupción e impunidad, no mires pa’trás. El pasado es despilfarro e ineficiencia, no mires pa’trás. El pasado es atraso y pobreza, no mires pa’trás. El pasado es abuso de poder, no mires pa’trás. Mira pa’lante, no mires pa’trás"

Argumentó que el pueblo llevó a la presidencia al Partido Revolucionario Moderno porque se convenció de que los que gobernaron ya no representaban los intereses colectivos, porque habían colocado las ambiciones personales y grupales de sus dirigentes por encima de los intereses de los dominicanos.

"No debemos olvidar nunca, que el verdadero triunfo de un partido político no se alcanza únicamente cuando se consigue el poder, sino cuando este poder se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente".

Manifestó que esa organización política fue fundada para defender la democracia, ya que nacieron para devolver la dignidad a un país que pedía a gritos libertad, justicia, igualdad de oportunidades y trabajo.

Expresó que es necesario estar a la altura de las expectativas; porque de lo contrario, se pondría en riesgo la democracia de que se disfruta en el país.

El presidente Abinader argumentó que el actual es un gobierno socialdemócrata, moderno, que ha conseguido crecimiento económico con cohesión e inclusión, con mayor gasto social para quienes más lo necesitan.

"Y lo hemos hecho con un manejo responsable de nuestras finanzas públicas como lo han reconocido el Banco Mundial, BID, FMI y las instituciones de calificación de riesgo como Fitch y Moodys", dijo.

Sostuvo que su gobierno no es perfecto, pero aseguró que se trabaja siempre pensando en el país, en su gente, sin pensar en el costo político.

De igual modo afirmó "que lo que hemos hecho desde que asumimos la presidencia ha sido trabajar, trabajar y trabajar por la recuperación económica, por proteger a las familias de nuestro país y por el desarrollo de la República Dominicana".

A juicio del jefe del Estado, el PRM de ahora en adelante debe tener la fuerza suficiente y la voluntad necesaria para que la transformación que se imprime al país sea irreversible