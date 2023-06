Politólogo pronostica triunfo de Luis en primera vuelta, Leonel sería principal opositor

Luis Abinader.

Si el panorama político se mantiene como hasta este momento, el presidente Luis Abinader ganaría en una primera vuelta electoral en mayo del 2024 y el presidente Leonel Fernández quedaría en un segundo lugar, constituyéndose en la principal fuerza política de oposición, consideró el politólogo e internacionalista Luis González.

El también catedrático universitario, quien fue entrevistado en el programa, Lo Bueno Con Alexandra Izquierdo, dijo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quedará en un tercer lugar, ya que los peledeístas votarán por su líder histórico, Leonel Fernández, de quien dijo no hará una alianza con el partido morado y además, “no le conviene”.

“Si no sucede algo extraordinario, yo creo que eso (el presidente Abinader) se va a mantener, porque el presidente Luis Abinader sigue con sus altas y bajas, bien medido él, por encima del PRM y luego el PRM está por encima de los otros partidos”, explicó.

Afirmó que la Constitución, en ese mismo sentido, establece que el presidente de la República puede aspirar en dos períodos consecutivos y nunca mas, lo que se suma al hecho de que las mediciones colocan al presidente Abinader por encima, incluso, de su partido.

Entiende, además, que por la Fuerza del Pueblo, a su juicio principal partido de oposición, ya tiene definido quien será su candidato presidencial que es Leonel Fernández, tras considerar que no cree allí (la FP) habrá elecciones internas.

Dijo estar convencido que Fernández y la FP han logrado superar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ya que el partido morado no ha logrado despegar con su candidato, Abel Martínez.

Afirmo, que sin embargo, para mayo del año 2024 pueden ocurrir alianzas y coaliciones con la oposición política que esto no lo permita, “ o que el PLD logre despegarse un poco mas, porque es que no pasa de un 11, 12 % su candidato Abel Martínez”.

Con relación a las estructuras partidarias de la FP dijo que si hay un partido que pueda tener estructuras en todo el pais es esta, ya que el presidente Fernández fue presidente durante doce años y se le puede atribuir la facultad de que cuente con esas estructuras.

“El presidente Fernández tuvo doce años en el poder. Doce años en el que mucha gente se fue con él (Fernández) otros que se quedaron en el partido (PLD) y están con él en su corazón y otros que ya se han ido moviendo (del PLD a la FP)”, expresó.

Dijo que uno de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta son las masas silentes, aquellas personas que no hacen ruido en las campañas electorales, pero dice tener un compromiso social en las elecciones.

Afirmó que la ruptura del PLD y la FP le dieron una oportunidad al pais de ver a una nueva organización política y a un presidente como Abinader, un joven economista con una trayectoria, para que gobernara a la República Dominicana. Dijo que si no hubiese esa ruptura, quizá, el PLD se hubiese mantenido en el poder.

González dijo que no existen posibilidades de una alianza entre el PLD y la FP “y no solo que no hay posibilidades, sino que no le conviene”.

“Al presidente Fernández no le conviene una alianza formal con el PLD. Leonel va a recibir ese 35% que dijo Danilo Medina, y puede recibir hasta un 40% . ¿Qué va a ser el peledeísta? ¿Va a votar por otra cosa? va a votar por su lidere histórico que lo llevó al poder, Leonel Fernández”, expresó.

Afirmó que Danilo Medina llegó al poder por otras circunstancias, como fue el hecho de que en el PLD quien marcaba como la candidata a vencer era Margarita Cedeño y Medina fue impuesto por el partido morado.

Dijo que, entonces, al llegar al poder, Medina “quiso hacer añicos al presidente Fernández”. “Esa es la verdad, quisieron hacerlo añicos al presidente Fernández, pero no pudieron porque es un líder demasiado fuerte”, expresó.

“El presidente Fernández está ahí. Y usted pueda tener su diferencia con él, pero tiene que reconocer que si hay un líder con mayúscula que conceptualiza, que tiene ideas, que puede reinventarse y que entiende la política global de hoy.

Si se mantiene la situación política de hoy, el presidente Luis Abinader podría ganar en primera vuelta, pero falta mucho todavía, el presidente Leonel Fernández se podría convertir en alternativa”.

El PLD puede quedar en un tercer lugar con una cuota de poder. Pero la principal fuerza de oposición será la Fuerza del Pueblo.

“Ese 35 % que dijo el presidente Medina es lo que va a ocurrir, el peledeísta se va a volcar a votar por su líder histórico (Leonel Fernández),” insistió.

González dijo que ya el pais se encuentra en la etapa pre electoral para las elecciones del 2024, las elecciones municipales en febrero 18 y el tercer domingo de mayo, presidenciales y legislativas.

Dijo que el presidente Luis Abinader anunciará el 17 de agosto que irá a una reelección presidencial, ya que la lógica amparada en la Constitución de la República, indica que éste será el candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM)