Plataforma Ciudadanía Fémina valora decreto que declara el 16 de mayo Día Nacional de las Sufragistas

Junta Superior Directiva de la Acción Feminista Dominicana (AFD). © Barón Castillo. Santo Domingo, 1932.

La Plataforma Ciudadanía Fémina valoró la importancia que tiene para reafirmar el valor de la lucha sufragista en el país el reciente decreto 132-23 emitido por el presidente Luis Abinader que declara el 16 de mayo de cada año como Día Nacional de las Sufragistas.

La fecha fue escogida para esta celebración por ser el día en el que por primera vez se ejerce el voto femenino en la República Dominicana, en 1942, conquista que comenzó en 1920, específicamente el 15 de marzo con la creación de la Junta Patriótica de Damas, y se consolida el 15 de julio de 1922 con el establecimiento de la revista Fémina en San Pedro de Macorís, por la maestra normal y periodista Petronila Angélica Gómez Brea.

Luego de que con la petición de la Plataforma Ciudadanía Fémina, y más de 1,216 ciber ciudadanos y ciber ciudadanas, se consiguiera el 8 de marzo de 2022 el reconocimiento a la Medalla al Mérito Póstuma de la Mujer Dominicana 2022 de manera póstuma a la maestra y periodista feminista, Petronila Angélica Gómez (1883-1971), la plataforma realizó la solicitud para que se declarara el Día Nacional de las Sufragistas.

La maestra Gómez Brea editó durante 17 años (1922 a 1939), la revista Fémina que impulsó el discurso feminista en el país, no institucional, e influenciaba el panorama mediático de aquel entonces, pese a que en esa época la mujer no tenía derechos políticos, ni civiles concretos, como por ejemplo no ejercía el voto.

La tesis doctoral: “PERIODISMO, FEMINISMO Y AGENCIA. Estudio hemerocrítico del discurso feminista de la revista Fémina (1922-1939) en la República Dominicana”, demuestra que la línea editorial defendida por las dominicanas Gómez Brea, junto a Consuelo Montalvo de Frías, y la puertorriqueña María Luisa Agnelis de Canino, respondía a las reformas sociales, políticas y económicas del movimiento sufragista que accionó en occidente constituyéndose en la segunda ola del feminismo.

Son estas evidencias académicas las que consolidan a que en Fémina, más de 76 mujeres periodistas de toda Iberoamérica, que tuvieron en cada uno de sus países importantes agencias sufragistas de derechos que se suman al voto, tales como remuneración del trabajo, revocación del pater familias, protección de la niñez, derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

La solicitud para la declaratoria del Día Nacional de las Sufragistas fue contestada por el presidente Luis Abinader con el decreto 132-23, de fecha 23 de marzo del año en curso. La petición fue tramitada a través de la Comisión Nacional de Efemérides Patria, el 24 de marzo de 2022.

Ciudadanía Fémina activó mediante misivas, diálogos y pruebas históricas la necesidad del reconocimiento de un día para las sufragistas desde el pasado 24 de marzo de 2022; la plataforma resalta que se trata de un triunfo de las mujeres feministas dominicanas, y sobre todo de la memoria de las que desde 1920 han incidido en la vida política y social del país: las verdaderas protagonistas, quienes legaron un inmenso testimonio escrito en Fémina, de que tras más de una centuria se reconozca.

La disposición

La disposición presidencial señala que es un deber del Estado dominicano implementar iniciativas para que se conozcan, investiguen y promuevan las acciones, hazañas y aportes que han impulsado y construido la historia democrática y de desarrollo político, social, económico y de derechos del país, dentro de esta, las sufragistas dominicanas constituyen el movimiento político de mayor trascendencia para lograr que las mujeres tuvieran derecho al voto, el ejercicio de sus derechos político electorales y el fortalecimiento de la calidad democrática en el país.

«Las sufraguistas», pioneras de la ciudadanía

La Primera Junta Superior Directiva de la Acción Feminista Dominicana (AFD) estuvo encabezada por la Lic. Consuelo González Suero (1889-1952), Profesora Abigail Mejía (1895-1941), Subdirectora; Dra. Gladys de los Santos Noboa (1902-1980); Profesora Celeste Woss y Gil Ricart (1890-1985), Tesorera y las Secretarias Provinciales de Once Provincias, llevando a cabo su primera reunión anual en 1931, para recomendar anteproyectos de leyes que favorecieran a la mujer y a la niñez.

HE AQUÍ algunas pioneras del sufragismo, entre ellas, Amelia Francasci (1850-1941), Ana Josefa Puello (1865-1953), Isabel Amechezurra de Pellerano (1867-1953), Luisa Ozema Pellerano (1870-1927), Leonor María Feltz (1870-1948), Mercedes Laura Aguiar (1872-1958), Carmen González de Peynado (1873-1943), Rosa Smester (1874-1945), Mercedes M. Amiama Blandino (1874-1964), Evangelina Rodríguez (1879-1947), Evangelina Rodríguez Perozo (1879-1947), Floripez Mieses Vda. Carbonell (1879-1956), Petronila Angélica Gómez (1883-1971), Ercilia Pepín (1886-1939), Adela Mateo Lebrón (1889-1974), Ana Teresa Paradas (1890-1960), Flérida García Henríquez de Nolasco (1891-1976), Piar Constanzo Hernández (1891-1987), Livia Veloz (1891-1980), Armida García Almánzar de Contreras (1892-1957), María Josefa Gómez (1892-1971), Carmen (Carmita) Landestoy Félix (1894-1988), Patria Mella del Monte (1895-1986), Urania Montás (1896-1984), María Patín Pichardo (1897-1974), Abigail Coiscou (1897-1983), Amada Nivar de Pittaluga (1898-1988), Consuelo Montalvo de Frías (1898-1967), Amada Nivar de PIttaluga (1898-1988), Delia Weber (1900-1982), Martha María Lamarche (1900-1954), María Josefa Castellón de Gautier (1904-1993)m Josefa Octavia Moreta (1906-1996), Atala Cabral Ramérez (1907-1992), Ninón Lapeiretta Pichardo (1907-1989), Miladys Félix L´Official (1912-1994), Aida Cartagena Portalatín (1913-1994), Carmen Lara Fernández (1915-1991), Elila Mena (1918-1970), entre muchas otras notables mujeres humanistas de la República dominicanas.