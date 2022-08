Luis ganaría relección frente a Leonel, Margarita, Abel o Francisco

Juan Carlos Maldonado, presentador.

Si las elecciones presidenciales se celebraran en este momento, el presidente Luis Abinader ganaría su reelección con el 51.8% de los votos, según los resultados de la encuesta hecha por la empresa peruana ABC Marketing.

En un lejano segundo lugar quedaría Leonel Fernández (FP) con el 21.3% , y Margarita Cedeño (PLD), en tercero con el 14.6%. Un 7.7% dijo que ninguno y el 4.6% dijo que no sabe.

En un segundo escenario donde el candidato del PLD fuera Abel Martínez, los resultados serían: Luis Abinader (PRM) 50.3%; Leonel Fernández (FP) 24.7%; Abel Martínez (PLD) 10.8%; ninguno 9.4% y 4.8% no sabe.

En un tercer escenario, con Francisco Domínguez Brito de cadidato por el PLD, el 52.3% de los encuestados dijo que votaría por Luis Abinader (PRM); un 29.6% por Leonel Fernández (FP); el 5.4% por Francisco Domínguez Brito (PLD); un 7.9% por ninguno y el 7.9%no sabe.

Segunda vuelta

En caso de una segunda vuelta se les preguntó a los encuestados por quién votarían si los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Leonel Fernández (FP). El 55.9% dijo que por Abinader; un 34.7% por Fernández, un 7.1% por ninguno y un 2.2% no sabe.

En el escenario de que los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Margarita Cedeño (PLD), el 58.1% votaría a Abinader; un 32.6% por Cedeño; un 6.9% por ninguno y el 2.4% no sabe.

En cambio, si el candidato del PLD fuera Abel Martínez y Luis Abinader por el PRM, el 56.4% votaría por Abinader, mientras el 29.9% lo haría por Martínez, un 8.8% por ninguno y el 4.9 no sabe. Un 7.7% ninguno y el 4.6% no sabe.

Reelección presidencial

El 53.6% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con una reelección del presidente Abinader, en tanto el 44.1% de los consultados la rechazó y el 2.3% no sabe.

Candidatura presidencial PRM

A los entrevistados se les preguntó quién entiende sería el candidato presidencial en el PRM y el 98.9% dijo que Luis Abinader; un 0.7% Guido Gómez Mazara; el 0.1% Ramón Alburquerque, un 0.2% no sabe y 0.1% ninguno.

En el caso del PLD, el 34.9% cree que será Margarita Cedeño, un 29.1% Abel Martínez; 28.8% no sabe; un 4.3% Francisco Domínguez Brito, el 1.2% Karen Ricardo; un 1.2% Luis de León y el 0.5% Maritza Hernández.

A la pregunta por cuáles candidatos nunca votarían, el 31.7% dijo por Leonel Fernández; un 23.4% por Luis Abinader, un 11.6% por Margarita Cedeño; el 11.5% por ninguno, un 8.4% por Francisco Domínguez Brito, 7.4% no sabe y el 6.0% por Abel Martínez.

Partidos favoritos

A la pregunta ¿con cuál partido político se siente más identificado? El 41.7% dijo con el PRM, un 28.1% con el PLD; el 14.8% con FP, un 10.8% con otros; el 2.0% con el PRD, un 1.3% con el PRSC, el 1.1% con Alianza País y el 0.2% con DXC.

Valoración del trabajo del presidente

Según la encuesta, el 57.7% de los consultados dijo que está de acuerdo con el trabajo que realiza el presidente Luis Abinader, un 54.5% entiende que el país va por buen camino a dos años de esta gestión y un 49.7% asegura que está mejor.

A la pregunta ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con el trabajo que realiza el presidente Abinader?Un 57.7% dijo estar de acuerdo, un 37.6% en desacuerdo y un 4.7% no sabe, en tanto, un 54.5% dijo que el país va por buen camino; un 39.8% por mal camino y un 5.7% no sabe, mientras un 49.7% dijo que la situación está mejor que hace dos años, el 23.2% entiende está peor, un 24.8% igual y un 2.3% no sabe.

La encuesta fue aplicada presencial del 22 al 26 de agosto a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 80% del padrón electoral.

Principales problemas

La delincuencia, violencia y robos son los principales problemas que aquejan al país en estos momentos para el 51.3% de los encuestados, seguido del alto costo vida con un 23.3%; el desempleo con el 11.0%; la corrupción 5.4%; otros con 3.2%; la pobreza con 2.6%, el alto costo de la energía eléctrica con 15%, la educación con 1.1% y salud con 0.6%.

La encuesta fue dada a conocer por Juan Carlos Maldonado, presidente de ABC Marketing, durante una rueda de prensa efectuada en el hotel Barceló Santo Domingo.

Ficha técnica

El estudio de opinión representa al universo del padrón electoral de la Junta Central Electoral con 7,529,932 electores, y la metodología fue de cuestionario estructurado para encuesta presencial cara a cara con preguntas abiertas y cerradas, de aplicación aleatoria en los hogares de las principales ciudades y provincias seleccionadas, con un margen de error de más o menos 2.8, un P y Q igual a 50% y un nivel de confiabilidad de 95%.

Acerca de ABC Marketing

ABC Marketing, con 20 años de experiencia en el mercado de investigación, estudios y sondeos de opinión pública en Latinoamérica (a nivel empresarial, político y social), es una firma registrada y autorizada por la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Con sede en Lima, Perú, cuenta con una red amplia de personal con un sólido conocimiento de idiosincrasia de la región, abastece y expone información relevante a empresas, gerentes, funcionarios y candidatos políticos, aportando en la planificación de sus campañas y estrategias. Más información en www.abcmarketing-consultoría.com