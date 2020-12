Juan Bosch: "No habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos"

Juan Bosch, fundador del PLD en 1973.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cumple hoy, martes 15 de diciembre, cuarenta y siete años de su fundación por Juan Bosch, tras renunciar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Como dejó escrito en sus libros, Bosch dejó el PRD para fundar un partido que prometía ser “diferente” y que gobernara libre de corrupción y tráfico de influencia. En la concepción boschista el PLD venía a ser la negación histórica del Partido Reformista y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a los cuales calificó Bosch de "negocios".

"Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos; no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano; no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral", dijo Bosch en1982.

“Efectivamente, ya el PRD cumplió su papel histórico en la política nacional”, expresó Juan Bosch, luego de renunciar a esa organización el 18 de noviembre de 1973.

En esos días una comisión de altos dirigentes del PRD visitó a don Juan Bosch en su casa, en la calle César Nicolás Penson, para tratar de convencerlo que dejara sin efecto la renuncia y reasumiera la presidencia de la organización. Ante ese esfuerzo, Bosch expresó:

“Regresen ustedes a su partido, porque yo no vuelvo más”.

El 15 de diciembre de 1973, es decir menos de un mes después de la renuncia del PRD, Bosch y un grupo de hasta entonces dirigentes perredeístas informaron de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al fundar un nuevo partido, Juan Bosch proclamó que el PLD nacía para dejar atrás las prácticas clientelares, populistas e individualistas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización de la cual fue fundador con un grupo de intelectuales y exilados dominicanos que vivía en La Habana,Cuba, en el año 1939, cuando en República Dominicana gobernaba el dictador Rafael Trujillo.

El profesor Bosch dijo al fundar el PLD que su idea fue construir una organización que tuviera como meta completar la obra del patricio Juan Pablo Duarte y de los Trinitarios.

El PLD se define actualmente en sus estatutos como organización política progresista con el objetivo de “fortalecer la democracia, la libertad, la justicia social, la modernidad, el progreso, la equidad de género, la protección al medio ambiente, la solidaridad, la paz y la defensa de la identidad nacional”.

Tras el retiro de Bosch y comenzar el liderazgo de Leonel Fernández, de los estatutos del PLD fue borrada la meta de la “liberación nacional”. Tampoco se define al partido como de “liberación nacional”, lo que ha quedado solo en el nombre de la organización.

Sin Bosch, el PLD logró ganar el poder en 1996, gracias a una renuncia a su ideología centroizquierdista para convertirse en un partido conservador, y posteriormente transformarse en una organización completamente derechista.

En el 2000 fue derrotado, pero retornó al poder en 2004, y desde entonces no perdió ninguna de las elecciones presidenciales ni las de medio término hasta el año 2020.

En 2019 el PLD terminó dividido cuando el expresidente Leonel Fernández denunció que le habían hecho fraude en las primarias, lo que provocó su derrota frente al aspirante presidencial danilista Gonzalo Castillo, y renunció para fundar el partido Fuerza del Pueblo.

Leonel Fernández gobernó en tres períodos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) y Danilo Medina gobernó dos cuatrienios (2012-2016 y 2016-2020).

