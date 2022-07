Guido competirá por candidatura presidencial por el PRM y no apoyará a Leonel

Guido Gómez Mazara.

El dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara declaró que competirá por la candidatura del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2024, aunque tenga que disputarla con el presidente Luis Abinader.

Gómez Mazara rechazó versiones sobre su supuesta salida del PRM para apoyar la candidatura del expresidente Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo.

"Yo tengo una relación de amistad con Leonel Fernández, pero no de ahora, eso es público. Con Leonel Fernández yo comparto libros, hablamos de libros. Compartí con él el libro de Miguel González, sobre Vox, como lo compartí con Manuel Salazar (secretario general del Partido Comunista del Trabajo). Otros dirigentes del partido se reúnen con amigos políticos y no pasa nada, como Hipólito Mejía, que se reúne con Danilo Medina, y no para hablar de libros", detalló.

Consideró que si el gobierno del presidente Luis Abinader quiere un segundo aire, si quiere "el cambio dentro del cambio", debe volver a las raíces.

Dijo que el problema del gobierno es su desvinculación con la base social que le dio apoyo. Reiteró que el PRM necesitar acercarse a la gente.

"¿Cómo tú puedes garantizar un trabajo sistemático, cuando la institucionalidad del partido está en el gabinete?", se preguntó.

Advirtió que sería muy dañino el fracaso del presidente Luis Abinader, porque haría que la gente piense que es imposible hacer las cosas diferentes.

Defendió al presidente Abinader, porque a su juicio no es un presidente que aproveche el gobierno para hacer negocios.

Guido Gómez Mazara habló en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

El programa A partir de Ahora, de Gustavo Olivo Peña, en Acento TV, se transmite en los siguientes canales 38 de Claro, 39 y 439 de Altice, 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. Horarios: 7, 8 y 11 de la MAÑANA; 4 Y 7 de la TARDE, con repeticiones en los horarios de MADRUGADA y resumen el fin de semana. También se puede disfrutar en el portal AcentoTV.do y Acento.com.do, además del canal de Youtube Acento TV