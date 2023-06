En 1965 si faltaba Caamaño, el mando quedaría a cargo de Jorge Marte Hernández, revela el doctor Jorge Marte Báez

Dr. Jorge Marte Báez, hijo de Jorge Marte Hernández, combatiente del 1965, hombre de confianza de Francisco Alberto Caamaño. Foto: ©Osmil Crooke

El comandante de la revolución de abril de 1965, y presidente provisional de la República, Francisco Alberto Caamaño Deñó, había dicho a sus cercanos que en caso de él faltar la persona que había que consultar y con quien se debía contar, en su ausencia, era con el coronel Jorge Marte Hernández, quien no tenía ningún cargo, pero era un hombre de su absoluta confianza y que de hecho se había convertido en el más celoso protector de la seguridad de Caamaño.

La revelación la hizo el doctor Jorge Marte Báez, hijo del coronel Jorge Marte Hernández, quien es asesor médico del Poder Ejecutivo, director Médico de Cedimat, internista e intensivista, y quien relató muchos de las hazañas en las que se vio envuelta su familia, que residía en la calle Salomé Ureña esquina Duarte de la Ciudad Colonial.

“En el momento en que yo falte, el hombre con quien hay que hablar y consultar es Jorge Marte”, habría dicho Francisco Alberto Caamaño.

Dijo Marte Báez que la amistad de Caamaño con su padre nació de la rebeldía de ambos en la Policía Nacional contra el entonces jefe policial Belisario Peguero. Se rebelaron contra Belisario Peguero los oficiales Morillo López, Francisco Caamaño y Jorge Marte Hernández, y quien les dio auxilio, paradójicamente, fue el oficial Elías Wessin y Wessin.

A partir de entonces Caamaño y Marte Hernández quedaron hermanados, y cuando se produjo la reunión de Caamaño con el embajador de Estados Unidos, Marte Hernández iba con él, y fue a él a quien Caamaño preguntó, al salir de la embajada, si no tenía miedo a la muerte, y los dos se fueron al Puente Duarte a enfrentar y derrotar a las fuerzas del CEFA, encabezadas por Wessin y Wessin.

Coronel Jorge Marte Hernández.

Jorge Marte Báez reveló que él fue miembro del equipo médico y de seguridad de Juan Bosch, y que en las elecciones de 1990, cuando le hicieron el fraude al PLD, tres médicos peledeístas llamaron a Peña Gómez y le pidieron que se pronunciara contra el fraude que le había robado las elecciones a Bosch y al PLD. Peña cumplió e hizo una declaración pública denunciando el fraude.

Los médicos solicitaron a Juan Bosch que se reuniera con Peña Gómez, y acordaron que la reunión se haría con una visita del líder del PRD al comando de campaña del PLD que estaba frente al parquecito de La Lira. Lo planearon todo, reveló, y que se tuvo previsto que se abriera la puerta de entrada al parqueo, desde donde Peña y Milagros Ortiz visitarían la oficina de Bosch. Sin embargo, Peña se desmontó del vehículo en la calle, hizo el recorrido a pie, y cuando se encontró con Juan Bosch abrió los brazos y le dije “Profesor el alumno y el maestro se encuentran nuevamente. Que bueno, ahora vamos a trabajar juntos por el país otra vez”, y Bosch le respondió que no era así, que Peña Gómez no podía ir al local del PLD a decirle lo que tenían que hacer”, y ahí se desmontó el encuentro y no hubo acuerdo.

