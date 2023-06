Caamaño asumió el seudónimo de “Román” en homenaje al dirigente del 14 de Junio Juan Miguel Román, muerto en la toma del Palacio Nacional en 1965

Marinita Román, hija de Juan Miguel Román. Foto: ©Emil Socías

Juan Miguel Román, abogado y joven revolucionario, creía y estaba convencido de la necesidad de establecer un régimen de justicia en el país, en Venezuela rechazó una propuesta para trabajar en el Departamento de Estado sobre cuestiones de América Latina, y casi siente estuvo en prisión o en el exilio, pero amaba profundamente a su madre, doña Marina, a quien le escribió cartas que son un testamento político, y que reflejan su humanismo, su humildad y su completa entrega a la consigna de que es “dulce y decoroso morir por la patria”, como enseñaba el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.

Marinita Román, la hija mayor de Juan Miguel Román lo recuerda con su fuerza y carácter, siempre decidido, valiente y amoroso. Hizo estudios en España sobre investigación criminal, la gustaba el buceo y practicaba la pesca deportiva. Era un hombre apuesto y tenía un gran compromiso con su antiguo compañero de estudios en la escuela de derecho, Manuel Aurelio Tavárez Justo.

Juan Miguel Román se fue a la guerrilla con Manolo, y fue el comandante del frente guerrillero Gregorio Luperón, que se alzó en Altamira, Puerto Plata. Salvó su vida, lo apresaron entrando a Santiago y luego lo exiliaron.

Al regreso de Rafael Tomás Fernández Domínguez de su exilio en Chile, y al integrarse a la revolución de abril, el 14 de Junio y Juan Miguel Román lo apoyaron en la iniciativa de tomar el Palacio Nacional, y el 19 de mayo los dos encabezaron el grupo que hizo el intento, y ambos murieron.

Rafael Fernández Domínguez, al caer herido lo primero que dijo fue “Juan Miguel estoy herido”, y Román acudió inmediatamente en su auxilio, y los dos fueron víctimas de las mismas ráfagas que les hicieron sus adversarios de San Isidro.

Marinita Román reveló también que la decisión de Francisco Alberto Caamaño de utilizar como guerrillero el seudónimo de Román era en homenaje a Juan Miguel Román, a quien admiraba y apreciaba mucho. Dijo que ese dato le fue confirmado por familiares muy cercanos a Francisco Alberto Caamaño.

Reveló que Juan Miguel Román siempre tuvo un sentido de la historia y que aspiraba estar en una página de esa historia dominicana, y lo logró con su heroísmo y sacrificio.

Al recordar sus visitas al Palacio Nacional y sus encuentros con presidente contemporáneos, Marinita dijo que los gobernantes del PLD “han sido funestos en sus actos y en sus decisiones, y los muchachos que dieron sus vidas por la libertad y por la patria no merecían ese comportamiento de los peledeístas. Me indigna como hija de Juan Miguel Román, me indigna mucho lo que ha pasado en este país en los últimos 20 años. Quienes han gobernado los últimos 20 años han sido un verdadero desastre nacional”.

Con indignación, y asumiendo el espíritu rebelde de su padre, expresó “Yo perdí a mi padre para que unos sinvergüenzas hayan hecho lo que hicieron en los últimos 20 años”.

Marinita Román fue entrevistada por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite todos los días a través de AcentoTV