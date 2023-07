Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriel Pineda/Especial para Acento.com.do

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este martes que no ve difícil salir victorioso en caso optar por la reelección de cara al 2024.

El mandatario afirmó que la estabilidad de su gobierno le ha permitido mantener números favorables como para aspirar a un nuevo mandato en los próximos comicios, aseverando que “los números están ahí”.

“Los números están ahí… todo el mundo sabe cómo están las encuestas, – aunque – puede haber una variación de dos o tres puntos”, sostuvo Abinader al ser entrevistado en el matutino Hoy Mismo del canal 9.

“La verdad es que nosotros sin hacer ninguna campaña, no vemos difícil que seamos exitosos en una repostulación”, dijo el mandatario luego de afirmar que lo está consultando y que piensa que los mejores tiempos de República Dominicana están por venir.

De igual manera, aclaró que no le gusta el modelo de reelección. “Personalmente, a mí no me gusta el modelo de la reelección continua. Creo que el mejor modelo era el de la reelección después de uno o dos períodos”.

Por otra parte, catalogó su mandato como “un sacrificio a la patria” cumplido a lo largo de estos tres años, pero dijo sentir “un enorme orgullo y reconocimiento” de que el pueblo le dé la oportunidad de servir. “Uno se siente distinguido, aún con todas las críticas”.

En cuanto a declaraciones pasadas en donde el primer funcionario manifestó la oposición de su familia a la renovación de su cargo presidencial, reiteró que cualquier decisión que tome su familia le va a respaldar.