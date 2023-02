Únete a la Poniatowskamanía

El próximo 27 de febrero a las 8:00 pm en Acento TV será estrenado el mediometraje documental “Poniatowska y Dominicana Conversan” de Poncho Morado Films, escrito y dirigido por una servidora. Trailer Carta Malva, Poniatowska y Dominicana Conversan (2023) - YouTube.

Felizmente he escuchado repetirse esta pregunta en los últimos días, ¿Qué libro de Elena Poniatowska recomiendas?

La obra de la autora es extensa y abarca diversos géneros. Entre sus lectores hay niños, jóvenes y adultos de distintas generaciones porque parece haber escrito un libro para cada tiempo y necesidad del espíritu. Hay lectores de varias nacionalidades, gracias a que sus libros han sido publicados por diferentes casas editoras y traducidos a múltiples idiomas.

Para conocer el inventario de novelas, ensayos, cuentos, crónicas, biografías, discursos y otros trabajos publicados por la escritora y periodista, recomiendo visitar el sitio en la red de la Fundación Elena Poniatowska Amor, AC. INICIO (fundacionelenaponiatowska.org)

Si desean uno al alcance de un click, recomiendo Hasta no verte Jesús mío, disponible aquí, novela testimonial que por gratuita y accesible en el Internet no deja de ser magistral.

Si gustan de las comedias románticas del cine, pero se dejan permear por aquellas con sustancia, agarre Paseo de la Reforma en Amazon. Me pregunto, ¿Qué esperan Alfonso Cuarón, Diego Luna o González Iñárritu para llevarla al cine?

En Amazon hay otras obras de la Elenita, como le dicen sus compatriotas. Por ejemplo, Leonora, premio Biblioteca Breve y una de mis favoritas, sobre la vida de la pintora Leonora Carrigton. Lilus Kikus, ilustrado por la surrealista, es breve y a decir de mi hijo filosófica, también se encuentra allí.

Dos veces única, fue la primera novela que leí de la autora y resultó amor a la primera página. Para los cultores del Nobel de la literatura mexicano, que son muchos en dominicana, recomiendo Octavio Paz, Las palabras del árbol. Noten que hay versiones usadas más económicas disponibles en la plataforma de Amazon. Ojalá las librerías dominicanas también se animen y hagan sus pedidos para la Feria del Libro.

La herida de Paulina, La noche de Tlatelolcoyel Tren pasa primero, son historias acerca de temas sociales. Para los que celebran a las mujeres de vanguardia están Tinísima, Las tres cabritasy Las Indómitas.

You don’t speak Spanish? Try Nothing, Nobody: The Voices of the Mexico City Earthquake (Voices of Latin American Life),available as a Kindle book in English.

¿No tienen tiempo o no les encanta leer? Empiecen por este cuento narrado por la propia Poniatowska El Recado, audiocuento. No se arrepentirán, y apuesto que terminan comprando un libro. La piel del cielo y El amante polaco (1), por ejemplo, se encuentran en versión audible en la plataforma Audible (Audiobooks matching keywords elena poniatowska | Audible.com)

¿Quieren escuchar una pieza oratoria antológica? Disfruten el discurso de la escritora al recibir el Premio Cervantes en la Universidad Alcalá de Henares. En la última línea del discurso hay una pista para entender por qué el documental de Poncho Morado Films se llama “Carta Malva”. discurso poniatowska cervantes youtube - Bing video.

Aseguro que leer a la “Poni” es como pasarse una tarde en buena compañía, gracias a la sencillez en su estilo narrativo. No hay que ser un iniciado en la literatura para acomodarse en sus páginas. Sus palabras invitan a seguir disfrutando lo relatado.

Espero que Yulissa Álvarez Caro gane la apuesta que hizo al presentar el documental y aquí se la escucha à Premier

Leer transforma y esa autora la escogí para el homenaje fílmico, puesto que enseña que no hay mayor felicidad que darse a otros, en su caso, darles voz a otros, escuchándolos y documentándolos en su narrativa.

Únete y une a otros a la Poniatowskamanía.