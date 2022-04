Un chiste de Leonel

Transcribo lo que Leonel Fernández acaba de declarar en un programa de televisión (créanme que lo dijo sin titubear ni ruborizarse): “Nunca he tenido dinero y siempre he hecho en mi vida lo que he querido…Me invitan los amigos. Y por tanto, no tengo de qué preocuparme…El dinero nunca ha sido una aspiración…Nunca he tenido dinero y, sin embargo, yo siempre he hecho en mi vida lo que he querido…El dinero nunca ha sido una preocupación en mi vida…Es una cosa mágica…Es como aspirar a ser algo…se produce y, sin embargo, siempre lo he hecho sin dinero…” (Sí, usted tiene toda la razón: ¡Qué cachaza!)