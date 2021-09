Transparencia y derechos de los ciudadanos

La emergencia de los derechos de los consumidores y usuarios en nuestra Constitución es un correlato de la consagración del régimen de los servicios públicos en el artículo 147 de la Carta Sustantiva.

En efecto, la prestación del servicio público va a estar condicionada por dos factores determinantes: 1) la regulación y el control estatal y, 2) la garantía de los derechos de los consumidores y usuarios.

Dispone el artículo 147 de la Constitución que la regulación de los servicios públicos es facultad exclusiva del Estado y que los mismos están destinados a satisfacer necesidades de interés colectivo.

Consecuentemente, “el Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad, directamente o por delegación, mediante concesión, autorización, asociación en participación, transferencia de propiedad accionaria u otra modalidad contractual” (art. 147 de la Constitución).

Si hay un rasgo característico de nuestra Constitución en esta materia es que, pese a que el Estado puede transferir al sector privado la prestación, preserva la titularidad y el poder exclusivo y excluyente de regular el servicio público en función del interés general.

Respecto de la garantía de los derechos de los consumidores y usuarios, el artículo 53 de la Constitución ejerce todo su influjo en el ámbito de los servicios públicos; de manera que se reconoce el derecho de toda persona “a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma”.

Aquí el principio de igualdad es imperativo, pues el servicio público está destinado a satisfacer mínimamente el bienestar de las personas y se debe prestar sin diferencias ni distinción de ninguna índole, garantizando el acceso general o universal a todos los habitantes a que está destinado.

Los derechos sustanciales de los consumidores y usuarios viven una vigencia plena en la esfera de los servicios públicos; así, pues, tanto las disposiciones de la Ley 358-05, de Protección de los Derechos de los Consumidores o Usuarios, como las distintas normas sectoriales deben garantizar a favor de los usuarios derechos como salud, seguridad, información, libertad de elección, trato equitativo y digno, educación de consumo y calidad de servicios, entre otros.

Asimismo y pese a que la Ley 42-08, de Defensa de la Competencia, constituye un instrumento para regular relaciones entre agentes económicos y no entre éstos y los consumidores y usuarios, desde la perspectiva de los servicios públicos esta legislación constituye un poderoso instrumento para proteger los derechos de los ciudadanos, pues a través de la competencia libre se hace posible el derecho a la libre elección.

El artículo 50 de la Constitución prohíbe expresamente los monopolios privados y los reserva solamente en provecho del Estado. Esta cláusula es capital para la prestación de servicios públicos prestados por el sector privado, debido al hecho de que se pueden presentar dos escenarios para los consumidores y usuarios. El primero, donde exista libre competencia entre los agentes del mercado, que funcionan de acuerdo a la libre contratación, libre ingreso de prestadores y libre fijación de precios y tarifas. Un tanto lo que pasa en República Dominicana con el mercado de las telecomunicaciones. Aquí la intervención de la autoridad se limitará a garantizar la libre competencia y a hacer cumplir las normas de lealtad comercial.

Sin embargo, en un segundo escenario en que no existan esas condiciones del mercado y la prestación del servicio se haga de manera limitada o monopólica, se hace necesaria una mayor intensidad regulatoria para preservar la calidad del servicio, garantizar precios justos y asegurar los derechos de los consumidores y usuarios.

El derecho de asociación de los usuarios es uno de los derechos instrumentales que contempla la LGPDCU, lo cual se explica por la situación de desequilibrio en que se encuentra el consumidor o usuario de manera aislada frente a un prestador de servicio fuerte y poderoso. En el contexto de los servicios públicos este derecho se revitaliza, puesto que va a permitir además de la organización de los usuarios, su participación en los procesos institucionales. Así, por ejemplo, a través de las asociaciones de consumidores y usuarios, éstos pueden participar en los organismos sectoriales de control o supervisión en calidad de interesados directos en la prestación del servicio público.

Pero, también en el ámbito regulatorio tienen un poder importante al ser preceptivo en nuestro ordenamiento el derecho de audiencia previa y participación de los sectores afectados en la actividad reglamentaria que forma la voluntad de la Administración Pública.

Finalmente, queremos concluir este breve aparte sobre los derechos de los ciudadanos con las palabras iluminadoras del gran maestro del Derecho Administrativo que es el profesor GORDILLOcuando nos expresa:

“Cuando el régimen jurídico de los servicios públicos pretende asegurar “el interés público” dando grandes facultades y potestades incontroladas al que presta el servicio frente a los usuarios particulares, desemboca en la imposibilidad de que quien recibe un mal servicio o no lo recibe, pueda atacar esa defección del prestador del servicio. Si el servicio llega a ser irregular, aquel régimen jurídico tiene por principal resultado que la mayoría de los usuarios deba resignarse a recibir un mal servicio y que, en consecuencia, la suma de los intereses individuales relacionados con el servicio sea precisamente la contraria de la que el régimen jurídico entiende asegurar (…) Así llegamos a que el régimen jurídico, en lugar de tutelar el interés público, lo ataca; dicho interés público no está en que un administrado no pueda perturbar a la administración o al concesionario o licenciatario, sino en que la mayoría de los administrados y usuarios estén en condiciones de quejarse eficientemente contra el servicio defectuoso y lograr que sea mejorado: ese es el bien común que las cautelares debieran tutelar”