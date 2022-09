Tokischa, dame amore

Peimíteme presentaime, Tokischa, me llamo Robutiano Raposo, soy un agricuitoi de Jinamagao, provincia Vaiveide, tengo doce tarea sembrá de yuca amaiga y mariguana, la yuca deja poco y la mariguana mucho, pero como la hoja de la do planta se parecen baisa, tengo que tenei la yuca pa disimulai, pa que lo policía no vengan a picaime, pa que me dejen tranquilo, Tokischa, te etrañará mi caita, que te entragará ei buen cliente Lengüemausei, que ei otro día vino a comprai yeiba, otro le dicen María y veidolaga, a capiai, como dice tú en tu bella cancione, tuvimo hablando de ti y le dije que yo toy como burro poi cácara poi ti, que se me cae la babita cuando te veo, ei no comprende, me dice que yo como lo que me echan, pero e que ei no se da cuenta de que tú ere una mujei sublime, yo quiero casaime contigo, tú me guta demasio poique tú tiene moibo dei bueno y tetamen dei abondante, ademá de un buen culamen, otro le dicen potrimería, pa tra o bota pupú, a mí me va bien y no ando atrá de tu cuaito, tú me va a decí que no tenemo compatibilidá poique tú ere uibana y yo un campuno, pero eso no e asina, poique lo opueto se atraen, eso ta má que demotrao, si no mira ei yin y ei yan, tú te asombrará, yo soy un hombre cuitivao, tengo una prima que era cuero en Mao, en Mao le decían la quecha hombre, pero se fue pa Madrí y allá le va bien, ella dique trabaja en la Pueita dei Soi, donde tan lo cuero barato, ella le limpia la paite a su cliente no con una toallita mojá, ella le limpia la paite a su cliente con página dei diario monáiquico ABC que andan rodando poi la cuneta, ella no un cuero fino, otro dicen cuero de cortina, pero a ella le va bien poique gana en euro, ella me quiere mucho y me manda mucho libro, yo no soy un hombre bruto, Tokischa, puedo decí que soy un inteletuai, yo ecribo igualito que lo tutumpote de la Academia de la Lengua, conmigo te va a di bien, Tokischa, mi amoi, la yeiba mía e buena, te arrebata pero no da pálida, ademá yo te apoyo, no le haga caso a to eso envidioso que te critican dique poique tú dice mucho dicho, tú dice la veidá, tú dice lo que ello hacen encondío, dende que ei mundo e mundo la cosa e así, hata mi tía Tele que en pa decanse me lo decía, que ya en lo tiempo de Concho Primo lo novio le agarraban la tetica a la novia, y hata le daban poi atrá pa no detapaila ante de casaise, pa llegaran vígene ai aitai, te lo digo, Tokischa mi amoi, son uno hipócrita, a que no critican a un gringo que le llaman Henri Millei, que ecribió “voi a moideite ei clítori y a ecupí do moneda de un franco”, ei vivía en Francia y dique tenía una bragueta saivaje, dique a una tai Anai Nin le daba cajeta dende que la gallina bajaban dei palo hata que subían otra ve, e decí, toitico ei día, a que no critican a un tai Vaiga Llosa que habla de “ato sáfico o toitilla”, de “poivo etrecho o con caquita” y de una madratra tan etrecha que no le cabía ni la menoi duda, a que no critican a un tai Sabina que dice que tiene la picha brava y la punta alegre, a que no dicen que una ve un tai Ecó Fiyeral le enseñó su paite a un tai Jemingüé, dique pa que le dijera si lo tenía chiquito, eso son uno lambone poique de lo etranjero no dicen na pero a ti te acaban poique ere criolla y negrita, yo hata te propongo mejorai tu letra, vc+}jkb , metámono en amore, tampoco e necesario que no casemo, si tú quiere no vamo por atrá de la paima, no amancebamo, poique tú ere modeina, yo te prometo que no te va a faitai na, ni yeiba, ni amoi, ni consejo, yo solo seré pa ti, como dijo ei filósofo Platón, otro le dicen Aritocle, como dijo ei filósofo Platón, “te quiero corazón de andullo, to lo que me cueiga e tuyo”, y a mí me cueiga mucho, mucho, Tokischa, yo soy un hombre chiquito pero reponsable dicen la mujere que etán lavando cuando me ven bañaime en ei río poique me da poi la rodilla, yo me llamó Robutiano Raposo, otro me dicen ei trípode o bimbolota, y otro me llaman brazo e niño, esa e metáfora formal, poique mi paite se asemeja a un brazo de niño y como tai se compoita, yo lo muevo a voluntá, conmigo no te va a faitai cariño, yo ando siempre con ei zipe abieito poique tengo la paite muy grande, la gente me ve y me dice, Robutiano, la tierra se etá abriendo poique tu yuca e muy grande, Tokischa, tú va a quedai satifecha, yo tengo la paite como una ganzúa y con ella te puedo dai poi ei centro dei diamante, esa es no e metáfora formal sino metonimia que sutituye la paite por el todo, en la pelota hay ei diamante y lo file y to junto e ei plei, como dice un tai Cela, mi paite produce en la mujere gran placei a la ve que pavorosa hilaridá, si tú no me cree, si tú cree que yo toy aguajeando, tú puede preguntaile a Oro Negro, una haitiana que era mujei mía, Oro Negro no tiene diente, ella e fea pero hace ei amoi bonito, esa no e ni metáfora ni metonimia, esa e una antítesi, tú puede preguntaile poi qué ella me botó, tú verá, ella te va a decí que yo le daba demasiá pela, que yo le juntaba ei fuichi con la memoria, que lo chelito que ella ganaba cogiendo café tenía que gatailo en yodo y sebo de flande, en meicurio cromo y mentiolé, yo hata toi dipueto a emburujaime contigo y con la tai Madona, y si depué se te ocurre con la tai leidi gagá, también me emburujo con ella, a mí eso no me moleta, do mujere en una cama hacen toitilla y eso me guta, do hombre en una cama hacen huevo revuieto, eso no me guta, Tokischa, eso sí, te voy a decí una cosa, yo soy un hombre claro, yo en la lengua no tengo pelo, si tú namá habla y no hace na, si como dice Lengüemausei lo tuyo namá e allante, si tú to esa vaina la dice namá pa ganai cuaito y pa hacei que la gente hable de ti, si tú en la cama tu ere una blandita, si tú no sabe moveite como una culebra o una pueica flaca en un guayabai (esa no e ni metáfora ni metonimia ni antítesi sino anáfora), si la vaina e así entonce conmigo no cuente.

Se depide tu verriondo aimiradoi,

Robutiano Raposo