Suyo, mío y para ellos

No sé quien escribió esto que de pronto me llegó de lejos, pero lo hago mio y lo comparto: “Yo prefiero a los locos,/ los sensibles, los ingenuos/ los soñadores, los ilusos./ Yo me quedo con los rotos,/ los heridos de amor,/ los que sangran melodías,/ los que lloran poesía,/ los que pintan sonrisas,/ los que todavía creen en utopías./ Me quedo con aquellos/ que se atreven a seguir soñando,/ propagando la esperanza/ e invitando a enamorarse./ Yo me quedo con ellos,/ los que no se doblegan/ ante la frivolidad y la apatía,/ con los que sienten y vibran,/ con los que aman todavía”