Somos la gloria y la escoria

“¡Qué quimera es, pues, el hombre! ¡Qué novedad, qué monstruo, qué caos, qué contradicción, qué prodigio! Juez de todas las cosas, pobre gusano, depositario de la verdad, sumidero de incertidumbre y error, gloria y escoria del universo.”- Blaise Pascal

Mientras múltiples equipos de gente de bien trabajan con ahínco para “salvar al mundo” del coronavirus en 2020, gloria de la humanidad, unos cuantos malvados sueltos intentan neutralizar los logros de la ciencia, esparciendo teorías de conspiración para pescar en río revuelto.

Farmacéuticas, universidades, organismos internacionales y gobiernos han colaborado para poder vacunar al mundo contra la COVID-19 en un tiempo récord. Al mismo tiempo, grupos de facinerosos se dedican a desinformar a la población sobre las vacunas y a promover toda suerte de curas milagrosas sin fundamento en la ciencia. Con disparatadas fabulaciones atemorizan a personas incautas, con frecuencia acusando a Bill Gates, George Soros, el complejo farmacéutico industrial o al gobierno de Rusia de querer aprovechar la vacunación con todo tipo de propósito malsano. Incluso han intentado asustar a la gente con las pruebas PCR, alegando que utilizan la toma de muestra con hisopo para implantar microchips en la nasofaríngea para controlar al mundo en provecho propio.

No tendría ningún sentido dedicar tiempo a los disparates que circulan a diario si no fuera por el impacto que tienen en todos nosotros, cuando menos el tiempo que nos hacen perder combatiendo bulos que nos azotan a diario.Muchas personas incautas, sin sopesar su contenido, multiplican mensajes falsos por las redes sociales que contienen el veneno de las teorías conspirativas, sin ellos albergar intenciones maliciosas. Pero sobre todo, porque según reporta el MIT Technology Review, “una encuesta con adultos estadounidenses elaborada por el Centro de Investigación Pew encontró que el 32 % creía que estas teorías de la conspiración eran probablemente o definitivamente verdaderas.” Esa masa crítica de la tercera parte de la población que cree en disparates conspirativos nos pone en peligro a todos, en caso de rechazar la inminente oportunidad de inocularse.

Las teorías conspirativas seriamente amenazan con al menos retrasar la inmunidad de rebaño que la vacunación masiva pretende lograr a la mayor brevedad posible para desactivar la pandemia. No puede haber una campaña mundial de vacunación exitosa sin la confianza de una parte significativa de la población en sus gobiernos y los organismos internacionales que organizan la compleja carrera contra el reloj. Si a partir de la semana que viene en Estados Unidos ocurre la alta abstención de la población en la vacunación que se está produciendo en Rusia con la Sputnik V, será muy difícil volver a la normalidad pre-pandémica en un plazo razonable. La enorme inversión que la humanidad ha hecho en producir vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19 en menos de un año peligra por el escepticismo suscitado por propagadores de diversas teorías de conspiración. Tanto en Estados Unidos como en Rusia, la comunicación oficial sobre la pandemia y las vacunas ha añadido leña al fuego de las dudas provocadas por las teorías conspirativas. En Estados Unidos hay sectores tan preocupados con la posibilidad de no alcanzar la inmunización de un 75% de la población tan pronto se pueda desplegar la logística de inoculación para alcanzar esa meta, por la reticencia de amplios sectores en acudir a los centros de vacunación, que se ha propuesto condicionar un próximo estímulo económico a recibir las dos dosis de vacuna requeridas.

Por suerte no son muchos los dominicanos que no desean vacunarse a la mayor brevedad posible, y nuestro gobierno ha sido diligente en procurar vacunas de calidad. Pero en nuestro país también, un ex ministro de Salud Pública recientemente ha solicitado con toda seriedad “que el Gobierno Dominicano no invierta grandes sumas de dinero en la adquisición de eventuales vacunas contra COVID-19, dado el cuestionamiento que subyace respecto a si esos biológicos podrían generar una inmunidad cuya prevalencia se mantenga por un tiempo considerable”. En lugar de vacunar, propone utilizar masivamente un remedio controversial: la ivermectina, un efectivo fármaco antiparasitario que algunos investigadores consideran prometedor para posible uso como antivírico, pero que aún no ha sido autorizado como profilaxis contra la COVID-19.

Hay un tipo de necio particularmente nefasto: el no creyente en las teorías conspirativas que adrede se aprovecha de los incautos con fines inescrutables. Se trata de gente que conscientemente falsifica informaciones, utilizando el nombre de “renombrados” teóricos de la conspiración para dar fuerza a sus disparates aún más temerarios.

En estos días ha circulado entre nosotros un bulo de esta naturaleza, falsamente atribuido a Robert F. Kennedy, Jr., un conocido activista antivacunas estadounidense. Incluso esa cadena la hemos recibido recientemente de una querida amiga y distinguida educadora, aunque en España fue denunciada como falsa por RTVE hace tres meses. Es verdad que Kennedycritica las vacunas contra la COVID-19 elaboradas a partir de ARN mensajero, argumentando que las vacunas fabricadas mediante ingeniería genética no son seguras. Sin embargo, ninguno de los textos publicados por su organización dice que la vacuna va “modificar genéticamente” a las personas que la recibirán. El texto que circula eleva la campaña antivacunas a nivel de terrorismo seudocientífico, y evidentemente capta la atención de muchos incautos que han mantenido la cadena activa durante meses, a pesar de sostenidos esfuerzos por contrarrestar sus efectos.

Mientras tres expresidentes y el presidente electo de Estados Unidos se han manifestado dispuestos a recibir públicamente la vacuna contra la COVID-19 para despejar la incertidumbre de muchos de sus compatriotas, el presidente en funciones y líder de los teóricos de la conspiración ha contribuido a crear dudas sobre la seguridad de las vacunas por las presiones que ha ejercido sobre el proceso de autorización por la FDA con sus declaraciones disparatadas. Queda claro que los ángeles superan numéricamente a los demonios en el universo, pues como dijera el novelista británico,M. W. Craven: “La gente no se hace idea de la maldad que hay en el mundo”.

Por suerte entre los humanos hay mucha más gloria que escoria, pues la verdad es que unos pocos malvados hacen mucho daño con sus nocivas fabulaciones, y los incautos las propagan.