Si supiéramos de dónde venimos: Las Islas de África

Cuando se habla de descubrir y conocer, un universo puede abrirse a tus pies, ante tus ojos, si se trata de conocer las islas de África, todo un inmenso universo de maravillas extraordinarias, tanto geográficas, naturales, como culturales y de una riqueza histórica invaluable. Podrías quedar atónito, atónita, de todo cuanto puedes conocer si nos adentramos al mundo de las islas africanas, pequeños y no tan pequeños territorios sobre los cuales expondremos datos interesantes que abrirán tu curiosidad, para que veas cuanto de interesante se puede descubrir y conocer leyendo sobre África y sus islas. Especialmente su historia tan compleja debido a su ubicación geográfica y cuánto y cómo las poblaciones de las diferentes zonas se relacionaban entre sí, perfeccionaban sus formas de transporte marítimo para llegar cada vez más lejos en búsqueda de comerciar, de producir, y hasta de lo desconocido, como lo fueron en aquel tiempo las diferentes culturas que se asentaban en los diferentes territorios del planeta, y que en un momento dado, resultó en la llegada de los europeos al continente de Avya Yala, luego de que otras poblaciones ya lo hubieron alcanzado y establecido allí sus culturas, por la vía del Océano Pacifico. Es un mundo infinitamente amplio lo que podemos descubrir, sobre todo lo demás, cualquier cosa que ni imaginar pudieras. Aquí lo introduciremos.

Como recordaremos, África está bordeada en su lado occidental por el Océano Atlántico, al norte por el Mar Mediterráneo, al oriente por el Océano Indico, así que para simplificar expondremos sobre las islas africanas de acuerdo al espacio geográfico en que se encuentran. Cabe destacar y recordar la antigüedad de los territorios africanos, incluidos sus espacios insulares. Esto está relacionado con el hecho de que el territorio africano es el origen de la humanidad. De manera que la presencia de los humanos en los diferentes espacios geográficos africanos se pierde en la prehistoria, algo sobre lo que ya en su momento será muy interesante abordar también. Además de que de igual forma podemos señalar la riqueza del uso del territorio, el movimiento comercial entre los diferentes espacios, inicialmente en la costa oriental de África con la Península Arábiga, lo cual contribuyó a una diversidad histórica, cultural y comercial increíble, desde tiempos inmemoriales, al tiempo que más adelante hubo contactos a través del Mar Mediterráneo con los diferentes reinos europeos, Grecia y el Imperio Romano, y más luego a través del Océano Atlántico e Indico circunnavegando el continente africano en búsqueda del camino a las Indias, lo cual incidió de manera determinante a la historia de las islas africanas, y de todos las islas, incluida la nuestra, a que sí, para más luego serlo de todo el planeta.

Entre las islas africanas existen de diferentes dimensiones geográficas y envergaduras socioambientales. De esta manera, algunas no son habitables, otras sirven como atractivos turísticos, o cuentan con muy pequeñas poblaciones, y otras se mantienen como reservas naturales de vegetación y faunas importantes para conservar. Entre ellas están el archipiélago de las islas Zanzíbar, ubicadas en el Océano Indico frente a las costas de Tanzania. Está formada por dos islas de mayor tamaño, llamadas Unguja y Pemba. El nombre de este archipiélago tiene un origen persa y significa “costa de los negros”. Se une a ellas la isla de Mafia, de menor tamaño, pero igual en importancia histórica y cultural. Una historia que comienza hace 20000 años, porque el archipiélago servía de lugar de paso para los comerciantes que viajaban entre Arabia, la India y África. La lengua que se habla es el swahili, los árabes han sido la población dominante, a pesar de la población de origen africano en estas islas. Su mayor producción económica son las especias, como la canela, nuez moscada y la pimienta. Otro producto de valor económico, pero lamentable, lo han sido los colmillos de los elefantes para la obtención de marfil, así como también en la Edad Media fueron enclave triangular junto a Arabia y la India de la comercialización de población esclavizada africana.

Otro archipiélago de islas africanas con una historia deslumbrante es el de las Islas Comoras, también ubicadas en el lado oriental del continente, en el Océano Indico, esta vez al extremo norte del Canal de Mozambique y hacia el norte de la isla de Madagascar. También consta de tres islas al igual que las Zanzíbar. Geológicamente son de origen volcánico, y sus nombres provienen de la palabra árabe “qamar” que significa “luna”, de manera que su nombre de islas Comoras, significa ‘islas de la luna”. Al igual que toda la parte oriental del continente africano, la historia de estas islas es muy antigua, como lo ha sido su poblamiento a través del tiempo. Su población ancestral son los pueblos austronesios, originarios de Oceanía y el sureste asiático, con una antigüedad de alrededor de entre 2200 a 1500 años a.C., pero no comentare más nada, para que puedas indagar por ti mismo la interesante historia de esas poblaciones. Posteriormente a la presencia de los austronesios, se establecieron poblaciones bantúes africanas, así como colonos de influencia swahili hasta la época de los siglos IX – X. A pesar de estos datos, se afirma que antes de la llegada de los africanos, ya los árabes habrían estado antes en el archipiélago, procedentes de Yemen y el antiguo Reino del Saba, lugar donde ubican en tradiciones al Edén bíblico, eso sí, sin evidencias científicas que avalen tal información.

Aún más lejanas adentrándose al Océano Indico, se encuentra el Archipiélago de las Mascareñas, más tarde llamadas así por las incursiones de los portugueses entre los siglos XVII-XIX, de las cuales forma parte la isla Reunión. Hasta que finalmente es Francia quien se adueña de las islas, ganas de cogerse lo que no es suyo, sin saber que nombre ponerles a las islas según los avatares históricos de su país a través del tiempo. De igual forma, lugar de tránsito del comercio entre los árabes, los africanos y los pueblos austronesios originarios de Oceanía. En la imagen más arriba podemos distinguir el archipiélago al lado derecho de Madagascar.

Y del lado oriental del continente africano, bañadas por el Océano Indico nos falta ver la isla africana de Madagascar. Recordemos que ya antes había mencionado los lémures, cuyo hogar es esta maravillosa isla. Madagascar está ubicada al Este de Mozambique, es la isla más grande de África y la cuarta isla más grande del mundo. Su historia y naturaleza son extensas y exuberantes, así que la dejaremos para la próxima entrega.

Ya en el Océano Atlántico, encontramos otros tres archipiélagos de islas africanas que igualmente cuentan muchas historias que no conocemos y que están muy relacionadas con nosotros, y con nuestra historia, especialmente por eso, porque el Océano Atlántico nos pone en vecindad y une nuestras historias. Por eso debemos conocerlas a profundidad. De esta forma, tenemos tres archipiélagos en la costa atlántica de África. El primero de ellos de Sur a Norte, es el de las islas San Tomé y Príncipe, ubicadas en el Golfo de Guinea, al noroeste de la costa de Gabón. A pesar de que pudo haber una ocupación de población local africana, la información que aparece está limitada a las incursiones del siglo XV por parte de los europeos. Y no hay que especificar con qué fines, porque ya lo sabemos, mismo que vinieron a hacer aquí. Pero ese tema lo dejaremos para después.

Mas al Norte en la costa occidental africana, se encuentran las islas del archipiélago de la así llamada región de Macaronesia, nombre que deriva del griego y significa islas afortunadas. Forman parte de estos archipiélagos, de Sur a Norte, las Islas de Cabo Verde, Islas Canarias, Islas Salvajes, Madeira, e Islas Azores. ¿Islas Canarias? ¿No eran españolas estas islas? ¡Oh, sorpresa! Pues fíjense que no, son otras islas robadas, como es su costumbre, desde que los europeos se aventuraron a ver si se caían o no, por el límite del disco que creían en aquel tiempo era el planeta. Y resultó que, buscando aquellas canelas y otras especias, buscando las famosas Indias, empezaron a adueñarse de territorios a los que han estado llegando desde el siglo XII-XIII, bajo la excusa de que las poblaciones no podían tener otra creencia religiosa que no fuera la cristiana de ellos.

La historia de estas islas de la Macaronesia es muy interesante, larga y compleja. Estuvieron habitadas desde hace más de 2 mil años por poblaciones del norte de África, los bereberes, que han heredado sus tradiciones y lenguajes a través del tiempo a los pobladores contemporáneos. La naturaleza es muy prodigiosa, con 20 mil especies terrestres diferentes, 6 mil de las cuales son endémicas. A pesar de que estas islas son africanas, es decir, se encuentran alrededor del territorio de este continente, la expansión europea ha influido sobre su suerte, de tal manera que hoy las islas Canarias son españolas, las Islas de Cabo Verde, luego de ser portuguesas han conseguido ser un territorio independiente, las islas Salvajes y las islas Azores por igual fueron colonizadas por portugueses, siendo estas últimas si, más ubicadas geográficamente cercanas a territorio europeo.

Ciertamente, hay mucho que conocer sobre África, su historia, su naturaleza y sus culturas. No he querido hacer mención al problema que ha estado sobre la mesa y en los medios de comunicación sobre las deficiencias en la calidad de nuestra educación escolar, pero es preocupante que los diversos actores del sistema se tiren la pelota eximiéndose de la responsabilidad que tiene cada uno, ahora que de manera valiente el nuevo Ministro Ángel Hernández lo ha planteado. La metodología de enseñanza debe cambiar, no les sirve a los niños y jóvenes memorizar, con tantos recursos tecnológicos, libros podrían ser complementarios, así que a los maestros que se pongan a cumplir con su trabajo, que ellos lo eligieron. Traer a la discusión aprender sobre África, por qué no, es un intento de aportar a lo que no se enseña, ya sabemos por qué, pero igual lo vamos a aprender, aunque no lo quieran