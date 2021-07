Poeta sin reposo

Creo que desde que Manuel Jiménez, poeta musical por los cuatro costados, compuso “Locura de Amor” en esta irracional metrópolis caribeña, nunca pensó que se metería en un lío tan grande como eso de ser alcalde del municipio más extenso y poblado del país (que desde Villa Duarte hasta los linderos de Boca Chica y Guerra, pasando por Los Mina, San Luis y San Isidro, no tiene nombre propio, pero sí mil problemas)…Veo a Manuel sin un minuto de reposo y no lo creo, como no quieren creerlo quienes hoy tararean esta parodia de su famosa balada- son: “¡Caos!... ¡Locura!… ¡Qué derroche de horror!... ¡Cuánta basura!”)