Nuestros peores insultos

Hago un paréntesis en las tribulaciones nacionales para confesar que años atrás yo no lo creía, y hasta me reía cuando los casi ancianos me lo decían…Pero, efectivamente, no hay peor insulto que el lacerante y muy dominicano “¡Maldito viejo!” que generalmente se escucha cuando un hombre muy temerario de sesenta en adelante emite un halago sexualoide a cualquier mujer de menos de cuarenta años, de juventud bien adornada…(Y no deja de escucharse también el no menos lacerante “¡Vieja fresca!” cuando una cincuentona bien o mal cuidada le expresa amor en perspectiva a algún jovenzuelo que va pasando).