Mi batalla en la UASD y el discurso de Editrudis Beltrán al país

Me considero, profesionalmente hablando, el producto de la acción de nivelación social de la UASD en beneficio de la juventud dominicana. Ingresé a ella buscando un sueño, el cual sostuve vivo por mi férrea voluntad de superarme y, gracias a una beca que me otorgó Bosco Guerrero, director de Bienestar Estudiantil, para esa época. A través de esta formidable institución, en la que he ocupado varios puestos de dirección, le he servido a mi país; sin embargo, mi mayor aporte a la nación ha sido desde las aulas, allí donde se transforma el alma humana y se construye la esperanza de los humildes.

Esta semana escuché el discurso del maestro Editrudis Beltrán en su intervención, en el Aula Magna, frente a la academia y el país. Allí expuso magistralmente su programa de gobierno ante el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Lo hizo durante la apertura oficial del inicio de la campaña electoral. Fue un excelente discurso; muy bien estructurado y de un gran contenido académico. Su visión integral sobre la universidad estatal y su compromiso social refleja la experiencia de un gran académico confiable y de sobrada experiencia.

Las encuestas colocan al maestro Beltrán en un primer lugar en la preferencia del profesorado. Su vasta experiencia académica es su principal soporte; sin embargo, todos los factores del proceso electoral le favorecen para ganar las próximas elecciones de la primera universidad del Nuevo Mundo.

Todo el país conoce mi larga batalla aspirando a ser rector de la UASD; pero en esta ocasión, he pospuesto mis aspiraciones para apoyar a Editrudis Beltrán bajo un acuerdo programático que recoge puntos esenciales de la vida de la universidad pública y que él los ha asumido e integrado a su programa de gobierno universitario. ¡Cuánto me alegró escuchar en su discurso algunos de estos puntos!