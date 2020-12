Lo irrelevante: la salud

Para muchos, lo más importante es la salud, y si le preguntamos a cualquier persona, estará de acuerdo en la importancia de la salud. Se toman medidas, se habla de salud, se hacen campañas, etc. etc. Pero seguimos sin tener clara una política de salud y una planificación de salud. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos. Con qué recursos contamos? Cuales recursos necesitamos? Es tan complejo el asunto, de que ahora aparecen equipos entregados a hospitales que no funcionan. ¿Cuánto hay de política y cuánto hay de políticas? Me explico, a lo largo del tiempo los gobiernos, y en general los diversos sectores que inciden en la salud han hecho política, han defendido intereses y han asumido posturas. Pero, no tenemos una política de salud!! Una planificación a largo plazo sobre la salud de los dominicanos. Tenemos múltiples actores en el sector salud, pero en mi opinión los más importantes de todos los participantes son los pacientes y los médicos.

Esta falta de planificación a largo plazo, imprescindible para tener un sistema de salud eficiente, justo y solidario, no es nueva. En un trabajo publicado por el doctor Amiro Perez Mera, sobre la Salud y la Política dice: “en 1974 se puso en evidencia la existencia de problemas institucionales en áreas tan importantes como la administración de los recursos financieros, de los materiales y los equipos. Se puso además en evidencia la ausencia virtual de actividades de evaluación, supervisión y coordinación…” Este trabajos mostraba que las desiciones se tomaban de forma transitoria, y que no había estabilidad en los implementadores. Ese análisis de 1974, persiste hasta nuestros tiempos. Y no es responsabilidad de un solo sector, ni de un gobierno. No! Los intereses diversos impiden que se desarrolle lo que sería sensato y relevante: una verdadera planificación en salud.

Tratemos de responder las preguntas sobre nuestra situación sanitaria. ¿Dónde estamos? Es cierto que la pandemia de COVID ha impactado en todo el sector salud, pero nos preguntamos: ¿Contamos con todo lo necesario para afrontar la pandemia? Desde luego que a nivel estatal nos dirán que contamos con centros y recursos para enfrentar la pandemia. A nivel privado los médicos hemos tenido una gran cantidad de webinars o seminarios virtuales analizando la situación y las orientaciones en cada especialidad.

Las medidas tomadas en estos meses a nivel de autoridades de salud, se han hecho con la mayor voluntad y mejor disposición. Hemos manejado la cantidad de casos que se han ido presentado, han fallecido 2,360 dominicanos al día 12 de diciembre de 2020, y hay más de 150,000 casos reportados. Sin embargo, la pandemia nos ha mostrado que nuestra población no esta debidamente educada en asuntos sanitarios. Hemos visto fiestas, violaciones al toque de queda, enormes muestras de imprudencia en todos los niveles de la sociedad. Esto evidencia que nuestras políticas de salud no están arraigadas en la población.

Y desde luego, en un enfoque moderno de la salud, la prevención y la educación sanitaria son imprescindibles. Y es que la salud es responsabilidad de todos los sectores, desde el estado a las clínicas y médicos, pasando por colegios y universidades. Hacia allá debemos ir! A implementar la atención primaria, la promoción y prevención de la salud en todos los niveles. Este es nuestro mayor reto.

En el trabajo que citamos antes del doctor Perez Mera, se establecía que uno de los puntos importantes en la salud es la disponibilidad de agua y de agua potable. El adecuado manejo del agua y las excretas, será un factor fundamental en la prevención de enfermedades gastrointestinales. Esta es una parte muy difícil de las políticas sanitarias, porque este trabajo no se ve! No sale en los titulares de la prensa y sobretodo no implica edificios ni modernos equipos. Sin embargo “es tan necesario como el aire que exigimos trece veces por minuto”. Continuará….