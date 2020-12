Libres de miedos, libres para ser

Desde hace unos años, las sociedades occidentales están en un circulo de inestabilidad. De una manera u otra nos vemos frente a peligros o miedos de lo que pudiera pasar y que se supone que debemos procurar. Nos apelan a que las actuaciones no son suficientes para detener lo que se viene, que la noche oscurece más y más sin dejar marcas.

Siempre hay algo por qué preocuparnos, es lo que identifica toda lucha o posición política. Pero, las cosas son distintas al parecer. No solamente notamos circunstancias políticas cuestionables, es que en nuestro propio patio se levanta un estado autocrático de quien se suponía, o al menos así se promociona, como el símbolo de la democracia; o peor aún, el impulso autocrático encuentra nuevas vías incluso en democracia.

Ante los problemas sociales actuales y la polarización sociopolítica, se intenta racionalizar el origen en que ya no existe una idea de “bien común” que haga de un proyecto para el desarrollo y el avance sociopolítico. La apelación irrestricta a este bien común es que desacraliza los diversos grupos o personas que son capaces de construir su propio camino. De otro modo, predicar una visión del bien común al margen del liberalismo político de igual respeto y consideración en libertad, ¿no estaríamos destruyendo un bien común?

No es posible construir un colectivo sin individuos; pero, si se construye un colectivo sin estos se aproxima al Estado total donde el individuo tiende a desvanecerse en la masa en virtud de un dogma que los sacrifica a todos por un bien que pronto no tendría quien utilizarlos. Que nuestras diferencias políticas o de cómo vivir la vida no nos priven de tener este espacio para ser y poder construir juntos, de lo contrario seremos esclavos de un paternalismo arbitrario, aunque viviendo en masa, anclados en una soledad fértil para el autoritarismo.

Si perdemos el juicio o la capacidad de reflexionar, ¿cuánto tiempo restará ante que perdamos todo, incluyendo la vida? La autocracia opera cuando la soledad y el quiebre de la confianza abre la posibilidad de algo más que lo llene, tiende a buscar confort y juicio en otros dogmas que hablen por el individuo o le den sentido. Usualmente, las ideologías están allí como forma de racionalizar sistemáticamente una serie de ideas sobre algo: es difícil escapar de esto, pero, ese no es el problema. El problema en que la ideología esté presente es cuando sustituye el juicio o racionalidad del individuo que asuma la ideología por el juicio de aquel que la promueva, para lo cual deberá forzar una nueva realidad mediante el uso de medios autocráticos o totalitarios no habituales aún en los sistemas liberales más conservadores.

Sin importar que tan lejos estemos, la interconexión no es posible de ignorar. La falsa dicotomía de globalistas y no globalistas es irrelevante. La idea es otra. La idea es saber cómo ponerse de frente cuando la capacidad humana quiere ser aplastada o castigada por un aparato que no permite su desarrollo y el individuo deja de ser su soberano para pasar a ser un ingrediente más de la masa. Lo que provoca el aparato totalitario y autoritario es esto, soluciones para poder vencer los miedos incrementando los miedos, una acción colectiva de autodestrucción sin detenernos a la autocrítica y pensar.

El liberalismo no es inmune a las fallas, como tampoco es la esencia de las fallas políticas como Patrick Deneen y Adrian Vermuelle pretender argüir. A pesar de los problemas que el liberalismo puede tener, dentro de todos sus espectros o manifestaciones, está el hecho de que permite que “la capacidad suprema” de la persona de “crear algo nuevo” permanezca (Arendt, Orígenes). Esta capacidad que permite superar una etapa tras otras las vicisitudes del ser humano, sobre todo cuando la epidemia avanza sin cesar y las excusas a favor de una mayor seguridad a costa de libertad e igualdad están al por mayor.