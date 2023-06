Las aves en los humedales de la patria (y 11)

Las aves de los humedales son muy abundantes y figuran entre ellas las muestras más representativas de especies migratorias que cada año visitan la República Dominicana desde el norte.

Las aves nos muestran la unidad de la vida en el planeta, por eso se dice que son de todas partes y no exclusivas de un país, ni siquiera de una zona geográfica; son la unidad en la diferencia. Como cualquier otra especie combinan los aspectos climáticos de temperatura y de humedad de sus destinos para migrar, movidas por la genética, corrientes de vientos o de manera fortuita en busca de la nidificación, de protección para sus crías y, por supuesto, de su alimentación.

Los refugios de vidas silvestres Lagunas Redonda y Limón, Ría Maimóny humedales de Miches, en la provincia El Seibo, son unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana; además fueron declarados, en el año 2022, como sitio de importancia internacional para la conservación de las aves por la Convención Ramsar.(https://rsis.ramsar.org › DO2498_lit191204_), siendo Laguna Limón una de las 21 áreas de importancia para la conservación de las aves en la Republica Dominicana, conocida con las siglas de IBA. (http://www.grupojaragua.org.do/documents/AICAS/DR-IBAS_2010_Metodologia.pdf)

HUMEDALES RAMSAR 2498.

Es oportuno mencionar en esta entrega algunas las aves de estos humedales de la patria que forman el Sitio Ramsar No. 2498, zona importante de la biodiversidad dominicana. Estos humedales, representados por dos importantes lagunas, están localizados en el litoral norte de la región este, combinados con los humedales mencionados en las entregas anteriores, entre otros, constituyen uno los biomas más ricos del Caribe.

Estos humedales son ricos por sus microorganismos, los vertebrados e invertebrados; así como por su vegetación de herbáceas, reductos de bosques de dragos y otras especies propias de esos entornos, entre los que se destacan los mangles negro, blanco, rojo y el mangle Botón o Botoncillo; y un conjunto de especies de la avifauna relacionadas con las aves de los humedales.

Las aves constituyen un preciado recurso del humedal, con más de 85 especies reportadas durante las visitas de Las Evaluaciones Ecológicas Rápida (EER) del Ministerio de Medio Ambiente, entre las que se encuentran 5 especies endémicas.(https://www.google.com/search?q=evaluacion+ecologica+rapida+de+la+biodiversidad+en+el+refugio+de+vida+silvestre+lagunas+redonda+y+limon).

En la visita de los ornitólogos del Ministerio de Medio Ambiente para levantar el muestreo y elaborar el Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Lagunas Redonda y Limón, fueron reportadas 42 especies de aves, de las cuales 31 son residentes y 4 endémicas de Las Antillas Mayores, 3 endémicas de La Hispaniola y 9 migratorias del norte de América. Estos estatus son de suma importancia para la conservación del sitio, ya que las aves migratorias son de tanto valor como las residentes y endémicas.

En cuanto a la abundancia, el Plan reporta: “… un total de 185 individuos… Las especies endémicas que registraron mayor número fueron la cigua palmera (Dulus dominicus) con 15 individuos; le sigue el pájaro bobo (Coccyzus longirostris), con tres (3) ejemplares; también se reportaron 150 patos migratorios, de las especies Pato Negro (Aythya collaris)y Pato Turco(affinis).

Los patos, en algunos de los humedales mencionados en estas entregas, son de las especies de los más abundantes, pero también de las más amenazadas por la cacería furtiva o ilegal, a través de la historia

Si queremos preservar algunas especies amenazadas por prácticas como las señaladas debemos prestarle mayor atención a la ejecución de los planes de Manejo, debido a que esos informes contienen las evaluaciones ecológicas rápidas más contundentes, fuera de los estudios específicos que se realizan para especies particulares u otros estudios de más alcance. Dichas evaluaciones constituyen la base de datos e informaciones de la avifauna para la elaboración del Plan; que, según establece la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), viene siendo la columna institucional para la gobernabilidad del área a manejar; es decir, regula las áreas naturales protegidas por el Estado Dominicano.

Los Planes de Manejo, que otros países llaman Maestro, Rector o de Gestión, lo define la metodología para su elaboración como “…los instrumentos técnicos por excelencias que ordenan y regulan los usos y actividades que se realizan dentro de un área protegida, con el fin de cumplir con los objetivos de conservación de la categoría de manejo respectiva”.

Las Aves Migratorias

En el reporte de los ornitólogos del Ministerio de Medio Ambiente en su visita de monitoreo para elaborar el Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Las Redonda y Limón, que forman parte del sitio Ramsar No. 2498, compuesto también por el Refugio de Vida Silvestre Ría Maimóny loshumedales de Miches, encontraron“… cinco (5) especies de la familia Parulidae (cigüitas de nuevo mundo): un playero de la familia Scolopacidae, Playero Solitario (Tringa solitaria); un Alcedinidae, Martín Pescador (Megaceryle alcyon); dos (2) rapaces, una del género Falco, Halcón Peregrino (Falco peregrinus), y una de la familia Pandionidae; y del género Pandion, Guincho (Pandion haliaetus)”.

El Águila Pescadora que realiza espectaculares capturas de peces y que, según citando a Latta (2006), estos se habían reducido a niveles críticos en los años 1960s y 1970s, afortunadamente han vuelto a incrementarse. Así también avistaron al Halcón Peregrino(Falco peregrinus),según el Plan de Manejo, “… perchado en un árbol muy cerca del cuerpo de agua de Laguna Limón, en una zona abierta de pastoreo y algunos árboles altos…”.

En un censo realizado por el Grupo de Acción Ecológica (GAE) en julio de 2021, reportaron 55 especies y una de ellas fue el Martinetico, un ave residente reproductora de nuestra isla, muy común, aunque no se ve con facilidad; por lo que llamó la atención del GAE ver varios ejemplares y en lugares no habituales como al este del país.(Comunicación personal con María Paulino del GAE)

El Martinetico Vigilante, Foto GAE.

El Matinetico es escurridizo y clamuflajeado con la vegetación contr los depredadores. Foto GAE.

Vale la pena aclarar que las discrepancias entre las cantidades de especies reportadas por las tres fuentes, de entero créditos, es por las diferencias de las metodologías aplicadas y el esfuerzo consumado en cada una de las jornadas de avistamiento.

Las aves en los humedales de la Patria ha sido un ejercicio que termina con esta entrega para dar pinceladas sobre estos preciados recursos naturales: Las aves y los humedales, la primera las hemos tenidos por millones y, de los segundos, contamos con aproximados 19,000, naturales y artificiales, según la revista Verdor(2018) de la Academia de Ciencia de República Dominicana. Esta cantidad, aparentemente exagerada, ha ido desapareciendo y modificándose vertiginosamente a causa del irrespeto a las leyes y normas, las obras de desarrollo y la cultura depredadora y a la violación de las leyes medioambientales en general.

La sociedad dominicana, en particular los tomadores de decisiones, deben convenir proporcionar considerable atención, no solo por el recurso ornitológico, sino por los propios humedales, ya que las aves podrían irse a otros sitios, país o región, pero los humedales no, estos desaparecen en muchos casos y como ecosistemas vitales, son reservorios de agua con importantes servicios ambientales para el país y como dice su ficha informativa Ramsar: “… cumplen con importantes funciones ecológicas sirviendo de lagunas naturales de sedimentación convirtiéndose en filtros físico biológicos naturales de las aguas de escorrentías para mantener la calidad de las aguas que drenan hacia la costa, realizando la protección de la misma. Contribuyen también a la productividad pesquera local de la zona” (https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/DO2498RIS_2211_es.pdf).

Por los roles que juegan los humedales, como santuarios de miles de aves y otras especies y reservorios de agua, es imperante que la sociedad en general, junto a las autoridades pongan sus miradas sobre ellos y comiencen, apoyando al Ministerio de Medio Ambiente, a tomar medidas más acuciosas para evitar las modificaciones y la desaparición de aquellos que no tienen la protección debida.

¡Proteger los humedales de la patria es proteger a las aves, el agua y la vida misma!