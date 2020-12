Jóvenes, barrios y música para romper estigmas

En nuestro imaginario social predomina el prejuicio y estigma hacia la juventud de nuestros barrios marginados lo que afecta el acceso a oportunidades para su desarrollo humano integral.

El nexo mediático continuo entre microtráfico de drogas, violencia y juventud de los barrios invisibiliza otras realidades juveniles en los barrios desde donde se construyen manifestaciones creativas, artísticas, literarias y de empoderamiento social.

Un ejemplo de ello es la reciente producción musical “Desestereotipame” cuyos autores y autoras (Reynaldo Brioso (Quid Cabal Malamasa), Hemphil Otra Nota, Mileiny Rivera, Edlin Lara y Yidax.) provienen de diferentes organizaciones como Copadeba y de proyectos de formación juvenil desarrollados en los barrios por OXFAM, Ciudad Alternativa, la escuela sociopolítica Mama Tingo y el proyecto “Yo Transformo”.

“Desestereotipame” es una canción con enfoque de género que desmonta muchos de los símbolos machistas presentes en el imaginario cultural de nuestra sociedad que divide a mujeres y hombres desde la niñez con la segregación de roles y con el ejercicio de poder masculino violento. Igualmente cuestiona la cosificación de la mujer como objeto sexual que conlleva a la rivalidad entre mujeres contraponiendo así la sororidad y la equidad. “mi cuerpo no tiene pétalos, respétalo”, “no soy puta ni santa, soy humana”. “Son mis hermanas porque competir, hemos sido oprimidas por tanto tiempo”.

La ruptura con el estereotipo de hombre machista violento se presenta desde expresiones como: “¿Qué macho alfa?, ¿qué hombre duro? ¿qué sexo fuerte? No conozco al flojo ni al que no teme a la muerte” “No me montare en el bus de ese afán de hombría que nos hace cargar ataúdes cada hora del día”. Esta ultima frase apela a una nueva masculinidad que quiebre el símbolo de honor masculino y se replantee el ser hombre desde la equidad.

El replanteamiento de los modelos de “mujer” y “hombre” desde los imaginarios dominantes se desarrolla en la canción desde el énfasis en el derecho a la libertad de expresión de las identidades en oposición a la imposición de modelos estéticos y sexuales sexistas y clasistas. “soy lo que soy yo y no lo que de mi se espera”. “no tenemos que aparentar”.

Este tipo de producción debe ser promovida desde las distintas instancias del Estado y del sector privado en el trabajo con la población adolescente y joven como Ministerios de; Educación, Mujer, Juventud, Cultura, Ayuntamientos) para impulsar así cambios en las prácticas culturales que sostienen la desigualdad y la violencia de género en nuestra sociedad. La música es una herramienta eficaz para educar hacia los cambios sociales y culturales que apunten hacia la equidad y armonía social.

Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY