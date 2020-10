Ideas tontas de cultura y literatura

1.- El premio Nobel a Louise Glük (1943)

Realmente, y esta no deja de ser una idea muy tonta: hemos olvidado que junto a las revoluciones cibernéticas y los avances científicos, hemos estado preocupados por la salud del planeta con lo del Cambio Climático y que, paralelamente, lo orgánico y lo ecológico ha devuelto el interés por lo que ocurre en los campos y los bosques. El criollismo, como llamamos nosotros a ese interés por lo rural y aldeano, estaba muy lejos de la visión de los jóvenes y de los ya casi viejos literatos del mundo, a espaldas de lo que en la salud personal les preocupaba: Comer sano ingiriendo productos orgánicos. Sin hablar del alto precio nacional e internacional de nuestros frutos, empezando por el cacao y el café, para no ir más lejos, que ha dejado de ser una utopía.

Y de repente, en contra de los apostadores y de los adivinos culturales, los Suecos se hicieron los “suecos” y premiaron a esta mujer aldeana de Long Island, N. Y.

Louise Glück en plena juventud https://elcultural.com/wp-content/uploads/2020/10/gluck77.jpg

De quien solo copiaremos un poema que demuestra lo que decimos: su interés por lo que le rodeaba, sobre todo la vida en su entorno agreste, no solo del paisaje, sino de los sentimientos. Cosas que las altas torres de los edificios de las ciudades populosas nos había hecho olvidar. Y de repente, los Suecos nos han demostrado que se puede alcanzar lo máximo hablando de lo más simple y natural. Los que hemos caminado por Long Island, sabemos que hay zonas donde la vida plácida, como en casi todas las comarcas norteamericanas, dista mucho de la ajetreada de Manhattan y otras populosas ciudades.

El jardín

No puedo hacerlo nuevamente,

Difícilmente soportaría verlo;

bajo la tenue lluvia del jardín

la joven pareja siembra

un surco de guisantes, como si

nadie lo hubiese hecho nunca:

los grandes problemas todavía

no han sido enfrentados ni resueltos.

Ellos no pueden verse

en el polvo fresco aún, empezar

sin ninguna perspectiva,

con las colinas al fondo,

verdes y pálidas, nubladas de flores.

Ella desea detenerse;

él desea llegar hasta el fin,

permanecer en las cosas.

Mírala a ella tocar su mejilla,

pedirle una tregua, los dedos

ateridos por la lluvia primaveral;

en el pasto tierno estrellan rojos azafranes.

Aun aquí, aun en los comienzos del amor,

su mano al abandonar la cara

da una impresión de despedida,

y ellos se creen

capaces de ignorar

esta tristeza.

(De su libro Iris salvaje, ganador del Premio Pulitzer de 1993)

2. Hablando de cultura

Y escuchen esta otra idea tontísima: Ciertamente, parece mentira que los momentos más altos de la cultura y la literatura de nuestro país sucedieran durante las férreas dictaduras de Ulises Heureaux (1845-1899) y de Rafael Trujillo (1891-1961), algo también durante el gobierno fuerte de Ramón Cáceres (1866-1911) o en la Primera Invasión Norteamericana (1916-1924) y el esplendor más luminoso en la democracia no ocurrió en los gobiernos de los grandes escritores (Juan Bosch (1909-2001) y Joaquín Balaguer (1906-2002), sino el de un muchacho de Villa Juana llamado Leonel Fernández Reina (1953), que contó con el ministerio más duradero y de mayores logros de nuestra historia, el del mocano José Rafael Lantigua (1949), y naturalmente, el invaluable aporte del capitaleño Roberto Cassá (1948), rescatando el Archivo General de la Nación.

En el pasado régimen, hubo algunos rasgos de esplendor cuando un diplomático y escritor llamado Pedro Vergés Cimán (1945) se rodeó de escritores y por eso se consagraron más a lo literario, dejando aportes valiosos como la BDB (Biblioteca Dominicana Básica).

Lo de los dictadores parece inexplicable, sin embargo, basta revisar la historia literaria. Y es que, tanto Lilís, que nombraba escritores notables en sus ministerios, en su cruel régimen aparecieron los primeros grandes escritores del romanticismo, y como Trujillo, que también lo hacía, ocurrió en el interregno del 1930 al 61 el desarrollo de lo mejor de nuestra literatura de todos lo tiempos; además de la selección que hizo de brillantes intelectuales en el cuerpo diplomático, y especialmente rodeándose de la inteligencia nacional para aprender, de cuyas consultas aparecía con alguna idea genial. Nadie más lo hizo como ellos.

¿Es que la literatura para esplender precisa de gobiernos fuertes para producir reacciones tan extraordinarias? Eso asustaría a cualquiera.

Leonel Fernández, joven https://www.buscabiografias.com/img/people/Leonel_Fernandez.jpg

Sin embargo, cuando nosotros le propusimos en Santiago, al entonces gobernante del país, el citado Fernández Reina, que se hiciera el Instituto de Filología Pedro Henríquez Ureña que atraería turismo cultural y altas personalidades y el Mausoleo de los Artistas dominicanos para sacar a Pedro y su madre del Panteón Nacional donde estaban rodeados de guerreros y de gentes de acción, además del rescate de otros escritores desperdigados en diversos camposantos, no le hizo caso, y hubiera sido lo más brillante, de cualquier gestión gubernamental de nuestra historia en materia cultural de haberlo hecho, porque esos logros, en un país donde se despilfarra dinero en zoquetadas, nos hubiera presentado como uno preocupado por la cultura sobre todas las cosas.

3.- Volviendo a hablar de literatura

José Rafael Lantigua

Siguiendo con otras ideas tontas: Uno de los grandes aciertos en la gestión de esa mutual cultural que formaron Leonel y José Rafael, aparte de algunas Ferias del Libro bien organizadas e inolvidables por la cantidad de figuras de las letras y las artes que vinieron al país, fue la profusión de textos editados, no superada en cantidad por ninguna otra en el país, y, además, fue la pensión otorgada a un grupo de artistas y escritores que les permitió a muchos, encontrar remedio a sus estrechas economías y a otros, como quien escribe, para suspender al ejercicio de su profesión de abogado- notario y dedicarse a tiempo completo a la literatura.

Fruto de ese mecenazgo, único en los anales de nuestra historia, han sido muchos eventos y libros. Sobre todo, en nuestro caso, de tiempo para investigar y producir algunos textos que pretenden aclarar detalles oscuros de nuestra literatura, como desmentir que el modernismo llegó tan tardíamente a nuestra cultura o que el primer movimiento de vanguardia con manifiestos, corifeos y publicaciones de libros, fue el Postumismo en 1921 y que el Vedrinismo de 1926 no fue movimiento sino solo un ismo, ya que no tuvo manifiestos ni corifeos, más que a su inventor Zacarías Espinal (1900-1933) y su seguidor Vigil Díaz (1880-1961), contradiciendo a lo que llamamos “La turba letrada”. Amén de que la vejez obliga a distraer gran parte de la pensión en medicamentos y honorarios médicos.

Todo eso se hizo por Decreto un 14 de junio, precisamente, pero no se ha llevado al Congreso para que sea por Ley, ya que a quienes le sustituyeron les daba tres pitos la cultura y mucho más la literatura.

Ojalá el nuevo gobierno, que no está rodeado todavía de artistas y escritores, cuando se pueda, revise esos logros, no para imitarlos sino para que mediten cómo no pasar sin pena ni gloria por los rumbos culturales de nuestra historia, como pasó el tristemente recordado que pasó, con apenas algunos logros, no por los gobernantes, sino por algunos intelectuales.