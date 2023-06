Hada Madrina de la esperanza

Miriam Germán Brito

El actual gobierno será recordado por tres grandes obras que requería la nación. Califican como tales el esfuerzo por la transparencia, la ampliación de la protección social y el proyecto de Cabo Rojo para desarrollar la región más pobre del país. Sin embargo, nada más trascendente que haber independizado al Ministerio Público. Por eso la esperanza de un futuro mejor deberá mantenerse con la cabal protección de la vida de Miriam Germán y de sus vástagos.

Esperanza fue lo que sembró el presidente Abinader con su nombramiento de la celebrada magistrada como procuradora general de la República. Los sectores mejor imbuidos con los estándares de la moralidad pública pedían a gritos que esa decisión se adoptara para, principalmente, robustecer la lucha contra la corrupción y la impunidad. El mandatario renunció al derecho de nombrar a un miembro de su partido a fin de impartir credibilidad a esa lucha, desterrando la interferencia de la política del sagrado deber de perseguir el delito a nombre de la sociedad. Por décadas esa tarea estuvo castrada por la peor codicia de una parte de la clase política.

Fue unánime la aprobación de la selección de la mencionada magistrada para liderar ese rescate. Ella había labrado un inmaculada reputación durante una brillante carrera como fiscalizadora, juez de paz, fiscal y jueza de Corte de Apelación y de la Suprema. Los aplausos provinieron de todos los sectores porque se conocía no solo su enjundia jurídica sino también su coraje para tomar decisiones que podían poner en peligro su vida. El temple de la magistrada era legendario y su capacidad para juzgar hechos de manera ecuánime y justiciera había ganado el respeto de sus congéneres.

La misma magistrada ha declarado que “durante su ejercicio público “ha estado frente a circunstancias difíciles que ha sabido sobrellevar sin dejar la dignidad perdida en el camino”. Esa idoneidad le valió que la Union Europea le otorgara en julio 2022 el Premio Europeo de los Derechos Humanos. La labor de la Procuradora fue también reconocida indirectamente cuando el presidente de EEUU Joe Biden elogió públicamente la lucha contra la corrupción que ha emprendido el presente gobierno. Ambos son hitos de reconocimiento internacional que no tienen precedentes en nuestra historia.

Es por la brillantez de su carrera y lo que ha significado para nuestro desarrollo que haya sido nombrada procuradora en esta coyuntura nacional que nos compete a todos no solo reconocer su denodado servicio sino también salvaguardar su integridad física y la de su familia. Ha consternado a la nación que ella haya sido amenazada con una retaliación sangrienta por gente que ni siquiera conoce. Ella ha declarado: “Lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente (no sé quiénes son su gente en la cárceles), eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía… yo le puedo mandar a matar a su hijo”.

Este bochornoso hecho se produce cuando ella cumple casi tres años de gestión en la actual posición. Por los casos de narcotraficantes que juzgó cuando era jueza se puede intuir que amenazas ha recibido anteriormente y que esas no la han amilanado. Pero el que la reciente amenaza haya sido dirigida al hijo de capacidad diferenciada representa una bajeza incalificable. La sevicia de tal intimidación amerita no solo el aumento de la protección de la magistrada sino tambien una persecución sin cuartel de la fuente irresponsable de donde provino. Y no es solo el gobierno que debe reaccionar en consecuencia sino toda la sociedad dominicana para impartir justicia frente a tan deleznable provocación.

Ya el titular de la DNCD ha advertido que una amenaza a procuradora es una amenaza al Estado y a él en particular. Esa es una actitud responsable que debe llevar a la más profunda investigación por parte de un organismo que dispone de medios y conexiones que regularmente están arropados por la clandestinidad. Pero si la DNCD no puede movilizar la acción de la Policía Nacional, la Interpol, la DEA, el DNI y otras instancias internacionales deberá ser posible contar con la colaboración de los propietarios de WhatsApp y de otras empresas tecnológicas para dar con quien profirió la amenaza. Una vez se logre la identificación la persecución debe ser diligente y sin cuartel.

Para quienes no conocemos de todas las fuentes de información de que disponen las autoridades es reconfortante saber que es posible llegar a la fuente de los mensajes de WhatsApp. ChatGPT sugiere lo siguiente ante el desafío de identificar el mensaje amenazador y su responsable.

“Mantén la calma: Aunque es comprensible que te sientas preocupado o asustado por la amenaza, intenta mantener la calma y tomar decisiones racionales. No respondas ni reenvíes el mensaje: Evita responder directamente al mensaje o reenviarlo a otras personas. Esto podría empeorar la situación y complicar la identificación del remitente original. Toma captura de pantalla: Toma capturas de pantalla del mensaje amenazante y de cualquier otro mensaje relacionado que pueda proporcionar pistas sobre la identidad del remitente. Informa a la persona amenazada: Si no eres la persona amenazada, infórmale inmediatamente sobre el contenido del mensaje para que pueda tomar medidas y reportar la amenaza también. Reporta el incidente a WhatsApp: Puedes informar a WhatsApp sobre la situación a través de la función de soporte dentro de la aplicación. Explica detalladamente la amenaza recibida y proporciona las capturas de pantalla como evidencia. Contacta a las autoridades locales: Comunícate con la policía o la autoridad competente en tu área para informarles sobre la amenaza y proporcionarles toda la información relevante, incluidas las capturas de pantalla. Busca asesoramiento legal: Considera buscar asesoramiento legal para entender tus derechos y las opciones disponibles en tu jurisdicción para abordar la amenaza y proteger a la persona afectada.

Recuerda que la identificación de la fuente puede ser un proceso complicado y depende de diversos factores, como la cooperación de WhatsApp y la intervención de las autoridades. Es importante tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la persona amenazada y permitir que las autoridades investiguen el incidente adecuadamente”.

Por lo anterior se deduce que será posible para las autoridades dar con la malévola fuente de la amenaza a nuestra procuradora. El esfuerzo de las autoridades debe ser máximo. No es solo que se debe aplicar todo el peso de la ley a tan monstruoso culpable. Es también que del castigo ejemplarizador depende en gran medida que el pueblo dominicano pueda seguir albergando la esperanza de redención que ha generado la gestión de tan insigne ciudadana al frente del Ministerio Público. Esa aspiración marcará indefectiblemente la gestión del gobierno para la historia