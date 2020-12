Hablemos claro

En los últimos días, hemos visto como en los reportes diarios del Ministerio de Salud Pública con relación a la situación en el país del COVID-19 la ocupación de los centros de salud por motivos de este virus ha ido aumentando. Actualmente, la ocupación de camas destinadas para el coronavirus es de un 31%, en las unidades de cuidados intensivos es de un 50% y el 33% de los ventiladores están siendo utilizados. Comparados con la ocupación y uso de estas 3 categorías que semanas atrás rondaban en un 20%, ciertamente ha habido un aumento. Por igual, la positividad diaria, ha sufrido un incremento. En el día de ayer (lunes 14), la positividad fue de 17.42%, con un total de 492 casos nuevos, de 4,711 pruebas realizadas. En las últimas 4 semanas, la positividad ha sido 12.85%, la cual, semanas atrás estuvo por debajo de un 10%.

Las preguntas obligatorias son las siguientes: ¿ha habido toque de queda en las últimas semanas? o, en su defecto, ¿ha sido modificado el horario del toque de queda en las últimas semanas? Como todos sabemos, el toque de queda se ha mantenido y el horario es el mismo desde el mes de septiembre hasta la fecha. Es decir, en el momento de mayor control del COVID-19, cuando la positividad diaria estuvo por debajo del 10%, el horario del toque de queda es el mismo que rige actualmente. Ante esta situación surge otra pregunta: ¿qué ha ocurrido en los últimos días que ha provocado el aumento de casos con respecto a semanas atrás? La respuesta es simple, con la llegada de la navidad todas las actividades sociales han aumentado y con ello el distanciamiento ha quedado prácticamente en el pasado. En otras palabras, lo que ha cambiado ha sido el comportamiento de las personas.

Por esta razón, semanas atrás escribía en este mismo espacio que el toque de queda no podía ser la única solución para controlar el COVID-19. Siempre he sido de opinión que la solución efectiva y real es el control de las actividades que se realizan y la responsabilidad personal en la forma de actuar. Poco importa si las personas están en sus casas a las 9:00 PM o a las 7:00 PM, si antes de esa hora están todas una arriba de la otra en los diferentes lugares de diversión y entretenimiento que existen. La gente lo que ha hecho es adaptar sus horarios. Si antes existía un lugar que era discoteca y abría a partir de las 10:00 PM, ahora este lugar es un bar y recibe personas desde las 5:00 PM hasta las 9:00 PM. En esa franja horaria, las autoridades no controlan la cantidad de personas que allí asisten, tampoco si están utilizando o no mascarillas. Se hacen de la vista gorda, ya que entienden que su única obligación es garantizar que a partir de las 9:00 PM no haya personas en las calles. Aparentemente, nuestras autoridades hicieron un acuerdo con el virus, solo infectará en la semana a partir de las 9:00 PM y los fines de semana, a partir de las 7:00 PM.

A esto le sumamos la cantidad de bodas que se han celebrado en las últimas semanas, las cuales, al igual que las otras actividades, se han adaptado al horario. En lugar de ser celebradas en las noches, ocurren en el día. Es cierto que el número de invitados es más reducido, pero, también el espacio en que se celebran es más pequeño. En dichas celebraciones es prácticamente imposible lograr que las personas se mantengan usando la mascarilla. Tal vez se mantienen utilizándola durante la ceremonia, pero, una vez inicia la fiesta, el virus queda en el olvido y solo se recuerdan de este al momento de una fotografía para que los terceros que vean las fotos crean que se estaba respetando el protocolo de prevención del COVID-19. Hemos llegado a la hipocresía de colocarnos la mascarilla para tirarnos fotos para que los terceros no critiquen, pero, no para protegernos nosotros mismos.

En fin, todas las actividades antes mencionadas ocurren dentro de la franja horaria en la cual está permitido el libro tránsito. Sin embargo, las cifras relativas al COVID-19, siguen en aumento. Con lo que queda demostrado que el toque de queda no pude ser la única solución. Impedir el libre tránsito después de una hora determinada es simplemente la medida más fácil para las autoridades, pero, que, a la vez, es hasta cierto punto irresponsable, puesto que poco hacen para evitar los actos irresponsables que ocurren antes de la hora fijada para el inicio del toque de queda.

Partiendo de lo anterior, llego a la siguiente conclusión: tiene igual efecto con respecto al control y prevención del COVID-19 los siguientes 2 escenarios:

Levantar el toque de queda y ejercer un control efectivo para el respeto de las medidas de prevención del virus en las actividades sociales que se realizan, permitiendo que estas sean solo hasta las 9:00 PM y 7:00 PM, dependiendo el día de la semana;

Mantener el toque de queda y continuar permitiendo el desorden que ocurre en nuestros establecimientos comerciales hasta las 9:00 PM y 7:00 PM, dependiendo el día de la semana.

Al final del día, el toque de queda no es ni será solución, si no viene acompañado de otras medidas de control.