Fusionismo de ignorantes

Parece que ignoran que Haití es un país afroamericano y nosotros no. Parece que ignoran que los haitianos hablan una mezcla de francés con lenguajes tribales y nosotros hablamos español. Parece que ignoran que los dos países de esta isla nunca han podido entenderse para lograr soluciones conjuntas. Parece que ignoran que Haití carece de interlocutores para negociar lo que sea. Parece que ignoran que la solución haitiana tiene que darse solamente en Haití. Parece que ignoran… (No. No puedo creer que quienes en Washington se plantean la estúpida idea de fusionar estos dos países sean tan ignorantes)