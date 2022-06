Flagelados por el miedo, nos mantenemos congelados sin actuar

Porque: “El miedo, no la bondad, restringe al malvado”.

Si dejamos que las cosas nos

aterroricen, entonces la vida

no valdrá la pena.

Séneca. -

Hoy, en medio de este día gris tan sucio y tan triste como la hilera de hechos que nos agobian, el ánimo se me contrae y siento me azota, cual mareo incoercible, un sentimiento que me induce a pensar como si me quedara solo en el camino mientras la oscuridad me persigue cabalgando hacia el atardecer en busca de que termine esta bruma pesarosa que me aplasta al pensar en el incierto futuro que la irresponsabilidad política, el devaneo y corrupción de algunos jueces y fiscales, nos están conduciendo.

Ahora, por ejemplo, “ellos dicen que pagaron” y todo el mundo sabe que sí lo hicieron, pero que los llamados a recibir, ¡pues no lo hicieron! ¿o sí lo hicieron?

No hay lugar a dudas, como ya expuse anteriormente, que el aire que respira y da vida a la nación para sustentarse como tal se llama Justicia. Por eso, no estamos ni vamos bien, cuando en base a artilugios, o qué se yo qué vaina, la corrupción y las indelicadezas transitan por la gran autopista de la impunidad y el blindaje que les proporcionan los llamados a ponerle fin a esta desgraciada práctica.

Considero que sería mejor no ver, escuchar o sentir, es decir, hacernos los sinvergüenzas y despreocupados para retrotraernos unos cientos de años y plácidamente soñar estar disfrutando en uno de esos baños romanos de Diocleciano, pero, la realidad se impone sobre lo mítico. Estamos y vamos mal, porque la venalidad y la indolencia de estamentos que están muy bien definidos y son conocidos por todos evacuan mamotretos o sentencias -como mejor le plazca- que solo dan asco y vergüenza en cara ajena.

El miedo para actuar ante las amenazas, tanto internas como externas, nos paraliza y ahora, aun y parezca que no hay relación alguna, estamos frente a la cruda realidad que todos -beneficiados y perjudicados- callan exprofeso, aunque por razones varias. Ha quedado demostrado que el Poder es el elixir de todos los padecimientos y el blindaje contra la mayoría de las amenazas que puedas recibir. Lo ha demostrado Rusia con su poder y que todos los demás han justificado su proceder con baladíes razones, todo para ocultar la realidad del porqué lo han hecho; ¡El Poder! Este caso y la actitud de sus supuestos o reales amigos ha enviado un mensaje muy claro y es, buscar el Poder y aplicarlo sin piedad para obtener el respeto, porque eso y solo eso es lo que ha demostrado Rusia. Le importa un bledo lo que hagan todos los demás, porque cuentan con material suficiente para vivir y vivir bien sin importar las taras que le impongan con el fin de arrodillarla.

Lo mismo podría haber sido con Cuba y su revolución si esta hubiese sido para todos y no solo para la casta dominante, corrupta e indolente, aunque el caso de Venezuela es peor, un país rico que podría sustentarse por sí mismo, pero el clientelismo de un líder que el poder los desquició y un chofer de camión con un gran vacío inimaginable dentro del cráneo han hundido ese país en la miseria más vergonzosa de la historia latinoamericana. Cinco años de liderazgo, sí, solo cinco y esa nación se convierte en el faro de desarrollo en el cual se vería todo el continente.

Luchar por el poder, ese es el mensaje que por igual nos llega a nosotros con relación al gran problema haitiano, resolver ese problema por encima de las ONG que solo viven de teorías pendejas en vez de ir asentarse en esas tierras y resolver, pero no, así no. Nos manipulan a su antojo y nosotros con el rabo entre las piernas y no tenemos el coraje para mandarlos a todos para el carajo, ya que, demostrado está con la guerra rusa-ucraniana, que cada quien se debe rascar con sus propias uñas, si es que en realidad quiere ser un País, una Patria, una Nación. ¡Sí señor!