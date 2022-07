Estadio Cibao Diloné, El Chilote o Polonia

I.- El nombre del Estadio Cibao

1.- Durante mucho tiempo, personas físicas ligadas con la pelota profesional dominicana, medios de comunicación y programas especializados en asuntos deportivos, ha sido común perorar o escribir, con relación al nombre que, diferente al actual, debe llevar el Estadio Cibao, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, cuna del equipo de béisbol Águilas Cibaeñas.

2.- De manera precisa se ha señalado que la denominación Estadio Cibao, debe ser cambiada por Chilote Llenas, Miguel Diloné o Luis Polonia, peloteros que en su momento fueron y siguen siendo símbolos de los seguidores del conjunto aguilucho.

3.- Los seres humanos, quiéralo o no, la generalidad de las veces al expresar una opinión, al referirse a la fama o concepto que tienen sobre una persona, suelen estar dominados por un estado de ánimo no controlado y de fuerte intensidad, por la pasión, que no es más que un cariño exagerado sobre una persona o por algo.

4.- La forma como Chilote Llenas, Miguel Diloné y Luis Polonia, se entregaron a las Águilas Cibaeñas, les hicieron, entre los fanáticos, agradables y atractivos. Ellos generaron simpatías.

5.- Chilote, Diloné y Polonia, despertaron, impulsaron, motivaron en los aguiluchos, emotividad; grandes emociones que inducían a la apasionada glorificación.

II.- El Chilote, Diloné, Polonia y otras glorias aguiluchas

6.- Porque no está en duda la condición de Polonia, Chilote y Diloné, como excelentes jugadores de béisbol, no sería más que una perogrullada hablar de estos en su profesionalidad al lado de las Águilas Cibaeñas.

7.- Al igual que Luis Polonia, fueron buenos jugadores en la pelota nacional y extranjera, Miguel Tejada, Stanley Javier, Tony Batista, Franklin Taveras, Félix Fermín, Tony Peña, Mendy López, Guillermo García, José Lima, Julián Tavárez, Fernando Hernández, Arturo Peña, y otros.

8.- De igual manera, como jugadores de pelota aquí y en grandes ligas, se destacaron Chilote Llenas y Miguel Diloné. En ese sentido, no hay separación para ubicarles en la calificación de muy buenos en su carrera profesional.

9.- Sin embargo, Chilote Llenas y Miguel Diloné, no se limitaron a poner de relieve el ejercicio de su profesión, sino que ambos han marcado características que les distinguen de los demás peloteros dominicanos.

10.- Diloné y Chilote, históricamente, en el béisbol dominicano se apartan de todos los demás jugadores profesionales. Lo de ellos dos es, cada uno por separado, lo que se puede decir, en la pelota de aquí, inaudito.

III.- Miguel Diloné, cambió el sentir del béisbol profesional dominicano

11.- Miguel Diloné, fue un pelotero fuera de lo común, porque hizo algo distintivo, inusual, cambió la forma de jugar béisbol profesional en la República Dominicana, pero sin alterar las reglas del pasatiempo deportivo nacional.

12.- El juego de béisbol en nuestro país, encontró en Miguel Diloné un modo, una manera distinta de ejecutar la acción en el terreno de juego.

13.- Diloné, con sus movimientos y corridos en las bases, motivó a exaltar los ánimos, avivó el juego, inflamó los sentimientos e hizo olvidar el momento del batazo largo, que creaba entusiasmo momentáneo, pero no fervor.

14.- Por muy tranquilo que se estuviera desarrollando un juego, por ejemplo, de Águilas Cibaeñas y Licey, Diloné al bate, creaba espera ansiosa, expectación, situación de vigilancia en las piernas de Diloné y sus movimientos incitantes.

15.- Diloné, en las bases, era una excentricidad, un trastorno para los cálculos del manager y los jugadores del equipo contrario. Su juego particular lo hizo único en el terreno.

IV.- El Chilote, el caballero en el béisbol dominicano

16.- En El Chilote, ligando su persona con el béisbol, puede decirse que llega a equipararse con otros profesionales de béisbol dominicano, y ha sido sobresaliente como jugador, manager y miembro del Consejo Directivo del conjunto mamey.

17.- El Chilote, no puede ser analizado como hombre del bate, la pelota, el guante, manager y directivo, porque su dimensión como ser humano trasciende al béisbol.

18.- A cada niña o niño dominicano, en los centros escolares, al momento de hablarle de destacados jugadores dominicanos de béisbol, al mencionar a El Chilote, deben referirse a este, no como un talismán de las Águilas Cibaeñas, sino como el caballero del béisbol.

19.- En El Chilote, el país tiene a un ente social que sirve de modelo, no solo como hombre de béisbol, sino que repercute más allá, para colocarse como ciudadano que ha obrado sobresaliendo por sus condiciones de persona que sirve de modelo como humano de bien.

20.- En el porvenir, las futuras generaciones, deben recordar a El Chilote, como el hombre que jugó buen béisbol, pero, además, por brillar en su vida familiar, pública y privada.

21.- El Chilote Llenas, es un dominicano que se ha comportado con nobleza; santiaguero digno; ciudadano honorable; familiar magnánimo y amigo leal. El liderazgo, el respeto y la distinción que sus compatriotas tienen hacia El Chilote, es más por el conjunto de sus virtudes cívicas y humanistas, que como pelotero.

22.- En el futuro, mañana, cuando la edificación del Estadio Cibao, o el nombre que lleve para la ocasión, resulte demolido por vetusto o infuncional, desaparecerá también su designación y, entonces, procede recordar la idea del apóstol cubano José Martí: Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.

23.- Lo que nunca desaparece de la conciencia nacional, son los méritos alcanzados por una persona por haber sido prototipo de conducta acrisolada, como la que ha llevado El Chilote.

Idea final

24.- En conclusión, lo que hace digno de elogio a Miguel Diloné es que su forma sensacional de jugar cambió el sentir del béisbol profesional dominicano y, por tal razón, merece que el lugar donde se juega pelota, el Estadio Cibao, lleve su nombre. En lo que respecta a El Chilote, tiene el merecimiento de un distinguido ciudadano dominicano del béisbol, por sus cualidades de excelsitud. La persona de Chilote se eleva sobre el Estadio Cibao