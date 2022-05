Entre Hipólito y Macarrulla… Ayy, ayy, ayy

Estoy enojado, al borde de la indignación y de un quille a nivel. ¿Saben por qué? Entre Hipólito Mejía y Lisandro Macarrulla tienen acorralado a Luis Abinader. Y ustedes dirán: "Pero coge tu pique con el presidente y no con los otros".

Producto de acuerdos internos en el PRM entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, este último, en caso de resultar electo debía nombrar a cierta cantidad de partidarios del otro como funcionarios de rango ministerial, además de muchos otros en posiciones subalternas. Hoy, se estima que Hipólito Mejía es dueño de aproximadamente el 40% de los cargos importantes. ¿En base a qupe? A ese acuerdo sustentado en la falsa creencia, convenientemente alentada por la vieja política, de que el PRM llevó a Luis a la Presidencia tras una campaña exitosa. Falso de toda falsedad, como dicen en el campo. Luis ganó porque la sociedad civil, es decir, gente como nosotros, estaba jarta de Danilo Medina y él, Luis, era el único candidato con posibilidades de ganar. Pero su victoria la decidimos nosotros no el PRM y ciertamente no Hipólito Mejía. La hicimos y la decidimos no para reemplazar a Danilo por Luis, sino para salir del oprobio del PLD por un cambio de valores y de prácticas.

Cada vez que el presidente ha estado al borde de destituir a uno de esos ministros Hipólito le hace un show, le mete presión y el ministro incompetente y además desleal, porque sirve a otro, se queda en el puesto; es la reputación de Luis la que sufre y somos nosotros los que terminamos pagando la incompetencia y/o la corrupción.

Con Macarrulla es diferente la forma, pero termina en el mismo contenido. Él controla toda el área económica y financiera y representa indisimuladamente a los Vicini, la familia más rica, la más temida y también la más odiada del país. Macarrulla ingresa al círculo de Luis Abinader por negocios, una coyuntura y dos razones; el dinero que los Vicini invirtieron en la campaña y el dinero que, a través de Macarrulla, tramitaron para que otros de similar estirpe aportaran. Llega precedido del interés y creencia de que gobernar con los empresarios le daría credibilidad y estabilidad al gobierno. En manos de Macarrulla y/o de su adláteres están las áreas de energía, combustibles, alianza publico-privadas, fideicomisos, endeudamiento externo.

Mejía controla la política y los empleos, FFAA, Agricultura... Macarrulla controla el dinero grande. El presidente gobierna con lo que queda y entre los nombrados por él hay también mucho que decir, pero esa es otra historia. La de hoy es muy simple: o el presidente rompe con ambos o termina en el zafacón.

El humor del país no está para seguir favoreciendo a las ricas pelites insaciables que lo tienen todo y quieren más. La complejidad de la situación mundial y local tampoco está para poner el barco en manos de viejos políticos mañosos e ineptos, con frecuencia burros, mentirosos, siempre desleales por costumbre.

Esa es la situación real del país y del gobierno. Ahora, díganme: ¿con quién peleamos, con quién me quillo, a quién le tiramos piedras?