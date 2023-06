Emilio Sosa, dominicano en los premios Tony

Anoche fueron los Tony Awards, premiación anual destinada a las obras que se presentan en los teatros de Broadway (Nueva York). La ceremonia tuvo como escenario el espectacular teatro United Palace, ubicado en 4140 Broadway esquina calle 175, en Washington Heights.

Horas antes de ver la ceremonia por televisión, me puse a chequear las listas de nominaciones en las diferentes categorías. En la del vestuario (“best costume design of a play”) me llamó la atención que, de las cinco nominaciones, dos corresponden a un mismo diseñador: Emilio Sosa. Al buscar ese nombre en el portalhttps://www.broadwayworld.com, encontré lo siguiente:

“Emilio Sosa es oriundo de Santo Domingo, República Dominicana, y ha trabajado como diseñador de vestuario durante años. Se dio cuenta de su pasión por el diseño cuando solo tenía 14 años y continuó trabajando para lograr ese objetivo, hasta alcanzarlo. Fan de Charles James, tiene mucha experiencia en el mundo de la moda e incluso ha ganado varios premios. Emilio Sosa recibió el premio TDF/Irene Sharaff Young Master Award en 2006 y fue nombrado “Design Virtuoso” por la revista American Theatre en 2003. Admite que se ha inspirado en eventos históricos, que incorpora a su estética de diseño. Ciertamente trae su creatividad al escenario, pero ahora está listo para llevarla a la pasarela. Un diseñador motivado, Emilio Sosa decidió asumir el desafío de una competencia de telerrealidad. Pronto se encontró como concursante en la séptima temporada de “Project Runway”, ambientada en Nueva York. Se hizo conocido como uno de los 16 diseñadores que competían por el premio mayor y la oportunidad de iniciar sus carreras en la industria de la moda. Ganó varios desafíos a lo largo de la competencia, lo que lo llevó a ocupar el segundo lugar esa temporada. Desde que terminó el desfile, ha seguido impulsando los diseños de ESOSA, una línea que co-creó con sus hermanos. En 2012, Sosa se unió al elenco de la segunda temporada de “Project Runway All Stars”. Sosa fue el diseñador de vestuario de “Topdog/Underdog”, “Gershwins’ Porgy and Bess”(nominación al Tony), “Motown the Musical” y “Lady Day at Emerson’s Bar and Grill”.”

En resumen, se trata de otro talento dominicano que ha triunfado, como también lo evidencian estos enlaces:

