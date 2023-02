El premio fronterizo

Por su lejanía; porque solo se llegaba por trillos; porque carecía de todo; porque no había gente ni lugares donde divertirse; porque era prácticamente obligatorio hacerse conuquero; porque nadie podía tener allí a su familia. Por todo eso y más, para un soldado dominicano era un verdadero castigo ser trasladado a la frontera…Lo que hoy es un premio, porque trasegar peones por encargo y mujeres parturientas deja miles y miles de pesos; porque el contrabando de aquí para allá y de allá para acá hace grandes fortunas; porque…(Bueno, mejor pregunte por allá y no se asombre si le dicen que no conviene que haya solución en Haití)