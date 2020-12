El papel de las universidades

Las universidades tienen un reto enorme en estos tiempos de peligros y fragilidades varias: pandemias, catástrofes, conflictos sociales y anormalidades de variada naturaleza en la vida y la convencionalidad de sus cotidianidades.

La virtualidad es innegable que ocupará un nuevo papel en la docencia universitaria, no solo porque la pandemia lo ha impuesto como obligatoriedad, sino que venía llegando antes de su aparición una presencia alterna en estos espacios del conocimiento entre presencialidad del docente y virtualidad con sus estudiantes.

Otro factor que no se ha ponderado es que las universidades han de apoyarse en la vanguardia tecnológica y no resulta extraño que la virtualidad, es en estos espacios académicos donde mayor efectividad para multiplicar la enseñanza universitaria ha tenido, y se reproduce en su seno, aunque sabemos que muchos somos análogos, pero las universidades como tales, deben promover su uso y entrenar una parte de su cuerpo docente en tales recursos tecnológicos.

Esta iniciativa de centrar interés por la virtualidad docente tiene otros resultados favorables como la reducción de la circularidad de la gente que desde el hogar puede interactuar con las universidades. Ni profesores, ni estudiantes se desplazarían hacia el centro docente universitario en un país con una tasa de estudiantes universitarios que ronda el medio millón que, redistribuido de otra manera reduce la circulación de vehículo, el consumo de combustible, los entaponamientos, el costo de la vida de las familias y hasta los propios costos universitarios.

Naturalmente que la reducción de estos costos, repercuten en la circulación y los impactos de la economía nacional también de forma favorable. Por tanto, esta medida tendría una irradiación hacia el conjunto de la sociedad, incluido la actualización del sistema universitario con modelos existentes ya en otros países y de esa manera nuestros estudiantes no estarían tan lejos de los procesos modernistas implementados en otros lugares.

Claro, no pueden quedar fuera del análisis los inconvenientes del sistema virtual que al decir de los docentes los esclaviza de tal manera que podría resultar en su vida laboral, como dice el refranero popular: más la sal que el chivo, en el sentido que, si bien avanzamos con la tecnología, al mismo tiempo nos hace prisioneros de sus lisonjas técnicas y a veces nos entrampamos en un modelo laboral que no separa con claridad la jornada laboral y resultamos muy dependientes de la conexión con los estudiantes y otra opinión crítica es la pobreza de los diálogos y la poca motivación que presentan los grupos en las clases virtuales; sin embargo creo que como todos nos entrenamos en la virtualidad, saldremos al final gananciosos de la experiencia y del reto, pero debemos revisar críticamente los inconvenientes que el sistema virtual de la docencia universitaria genera, para superarlo.

Pero las universidades deben reorientar sus prioridades internas como centro de producción de conocimientos. Esto obliga a dedicar recursos a la investigación para apoyar la reorientación del modelo de desarrollo nacional, y hermanar esfuerzos entre el sector público, el propio sector privado y las universidades para, en vez de contratar instituciones, oficinas y expertos de fuera y dólares, se hagan con las universidades locales que como el NTEC demostró que es posible avanzar y responder con resultados científicos las demandas del país en tiempo de pandemia creando un equipo que contribuyó a la solución de problemas en estos tiempos difíciles. Precisamente la MESCyT lo premió como innovación 2020, avalado por sus especialistas y docentes y que se destinen recursos a estos sectores individuales y hacia las universidades para investigaciones aplicadas que contribuyan a un modelo de desarrollo sano y sostenible avalado por los centros docentes.

Igualmente, lógico, es reorientar los objetivos de las universidades, incluida la política, hacia la investigación, para ponerse al servicio, no gratuito, del necesario esfuerzo por fortalecer nuestra economía que saldrá con grandes males de esta pandemia.

Por tanto, es un nuevo tema de agenda en la reprogramación de las universidades, sus prioridades, compromiso social, desarrollándose y privilegiando la investigación y por supuesto, la docencia por ser instituciones forjadoras de conocimientos y competencias, para responder igualmente al mercado laboral y a las necesidades del modelo de desarrollo nuestro.

La competitividad sería un reto de las universidades para ganar nombradía y ranking por sus rendimientos y respuestas a las necesidades nacionales y no solo a un pugilato de orden económico, pues se confunde a veces el lugar y reconocimiento de una universidad no por su cualificación académica, sino por sus costos, tipo de clase social que la visita y posicionamiento en la publicidad nacional. Todas poseen debilidades y cojeas de una u otra pata. No es de eso que se trata.

Fuera del país los estudiantes luchan por entrar en determinadas universidades, no por quienes la pueblan, sino por el reconocimiento que el mercado laboral hace de sus egresados y la calidad profesional de los mismos; sabemos que en nuestro país esta inclinación está condicionada por un prejuicio clasista y a veces se escogen los profesionales en el mercado laboral, no necesariamente por las competencias de ellos, sino por razones familiares, de amiguismo, partidocracia o grupo social y hasta cultural del profesional y discriminando el origen de las universidades de procedencia, por discriminación, social y política.

Así no seremos competitivos en el mercado laboral, y las universidades privadas no alcanzarán un nivel óptimo de cualificación, engañándose y engañando al mercado laboral y sus demandantes. Este modelo debe ser revisado, y las universidades están para formar nuestros profesionales, lo cual no niega que se haga el esfuerzo, para revisar los pensum y la respuesta que se hace desde las universidades al modelo de desarrollo nacional y la demanda del mercado laboral nuestro.

Esta pandemia y su consecuente crisis de orden laboral, económica y social, obliga a todos, a autoevaluarnos y cambiar modos de vida, esquema, y actitudes ante la vida, para servir como agentes generadores de un cambio de rumbo, y contribuir con una sociedad más competitiva, con equidad y un desarrollo sostenible, incluyente y desafiante