La sociedad dominicana ha recibido en las últimas semanas noticias favorables sobre la economía del país. El Banco Central ha expresado que la economía dominicana ha experimentado un crecimiento de 13.1 % en el período enero julio de 2021. Esta institución habla, inclusive, de una economía resiliente. Experimentar este crecimiento en un tiempo de pandemia resulta una experiencia exitosa; y podría reflejar una gestión económica eficiente en lo que a macroeconomía se refiere.

El entusiasmo que despierta este porcentaje en los funcionarios del Banco Central y del Gobierno contrasta con la tristeza e impotencia con que la población constata el alto costo de la canasta familiar y de servicios como la tarifa eléctrica, la licencia de conducir, el carné de aprendizaje y otros. Los precios no tienen ninguna instancia que los controle, ni regule. Un mismo producto lo encontramos con precios diferentes en los distintos supermercados. Además, los precios varían con bastante celeridad. No es extraño encontrarnos con un producto cuyo precio ha variado de un mes a otro. Por esto, cuando el Banco Central anuncia con voz cuasi profética lo que significa la robustez de la economía, pocas personas sonríen y celebran tales anuncios. El problema está en la distancia existente entre el crecimiento económico y el elevado costo de los productos en la vida real. Nos situamos ante una economía que crece, pero que no tiene como objetivo ni como estrategia la inclusión de las personas, especialmente de las más empobrecidas. Podemos hablar abiertamente de una economía robusta con perfil excluyente.

El tipo de economía que tenemos requiere avanzar en una perspectiva más inclusiva. Es la vida de las personas y de la sociedad lo que está en juego. Por ello es necesario que Pro consumidor, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Hacienda establezcan una alianza estratégica que garantice precios justos y estables para revertir esta situación; así como para que eliminen el factor sorpresa en el aumento de los precios. Esta alianza ha de garantizar, también, el respeto a la información y al diálogo con la sociedad civil. Es inaceptable que a los consumidores se les trate como si fueran objetos. No. Tienen derechos y estos han de ser respetados y reconocidos. Somos conscientes de que Pro Consumidor necesita contar con más apoyo para desarrollar un trabajo eficiente. De igual modo, requiere más poder para enfrentar a un empresariado históricamente fuerte y protegido por los gobiernos de turno; y para oponerse, sin miedo, a las medidas que toman instancias estatales, que laceran la economía de las personas y de las familias. Estas instancias de servicio público actúan como si fueran enemigas del desarrollo integral de la sociedad.

Los ciudadanos y las instituciones comprometidos con el avance de la nación hemos de estar preparados para denunciar a nivel personal, para articular fuerzas con otros que impidan el incremento injusto y antiético de los productos de consumo básico. Se ha de establecer un estado de alerta permanente, para que la pandemia no se utilice como cauce para potenciar la usura, el robo y, sobre todo, la violación de derechos sociales y económicos.

No estamos planteando un rechazo al incremento de la economía. Lo que sostenemos es que este incremento se tiene que reflejar en mayor calidad de vida para todos, no solo para un grupo. Se tiene que evidenciar, también, en un funcionamiento ético, en las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con la venta y compra de servicios. El Banco Central podría ayudar más para que, además de informar sobre el incremento macroeconómico, le aporte al gobierno propuestas, programas y proyectos que incidan directamente en una economía más humana, justa y ética