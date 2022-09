De política y frontera

Me tomo la licencia de construir el título de este artículo de la estrambótica, y podríamos decir que sátira definición de política hace el actor Groucho Marx, uno de los más famosos humorista norteamericano de todos los tiempos, y que como fronterizo, y mi condición de pasado legislador me dio la oportunidad de interiorizar sobre la problemática de la región que geográficamente nos divide con Haití.

Y lo hago porque entiendo que, aun como sátírica, se ajusta perfectamente a lo que históricamente ha estado pasando, y sigue sucediéndose en la demarcación dominico-haitiana en cuyo terreno se ha vuelto endémico, y hasta axiomática, la visión sobre la política del humorista Groucho Marx que “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

Aunque antes de continuar, y aún cuando no parezca necesario, debo aclarar que esa referencia a la política del humorista Groucho Marx no es una definición científica, ni filosófica, ni mercadológica, ni mucho menos doctrinaria. Se trata de una sátira (la calificación es del suscrito), que hace Groucho Marx, porque al parecer no le simpatizaba ni la política ni los políticos del momento.

Más que el Algebra de Baldor

Alguien también en tono satírico, en una reunión de la Comisión Permanente de Frontera, de la Cámara de Diputados, se le ocurrió la ingeniosa frase de que la problemática fronteriza se había estudiado más que el Algebra de Baldor, un libro de texto que se había publicado en 1941 y que se usaba en el primero del bachillerato, de la autoría del matemático, profesor, escritor y abogado cubano, Aurelio Baldor de la Vega.

La problemática social, económica, medioambiental de seguridad de la frontera se ha estudiado más que el Algebra de Baldor. Compartir

La persona de referencia no era diputado, pero si un técnico dominicano de alta calificación, que servía a organismos de asistencia nacional e internacional, y a quien con mucha frecuencia se le invitaba a reuniones de la referida Comisión para escuchar su opinión sobre determinado proyecto que tuviera que ver con la frontera.

Su exclamación era un dejo de frustración y hastío por lo históricamente reiterativo hasta el cansancio, de las llevadas y traídas alternativas de soluciones para la frontera, y que siempre se quedan en enjundiosos planteamientos de los gobiernos, en los más diversos cónclaves y organismos nacionales e internacionales, en libros, tesis y monografía, en los que se visualizaba con claridad meridiana la superación de las condiciones de extrema precariedad material en la que los residentes de la regional desenvuelven su existencia.

Empero, la problemática económica, social, medioambiental, de seguridad, y toda índole se expande en esa hermana nación y en la frontera que nos separa geófilamente, caracterizada por la anarquía, el tráfico de todo de quienes les corresponde salvaguardar ese espacio, en tanto en la hermana nación se debate en total anarquía, en un país que parece inviable, en un estado fallido.

En tanto cada siguen proliferando los planteamientos teóricos, con las más estrambóticas alternativas de solución, sin que se materialicen acciones que de verdad transforme esa preocupante y hasta penosa realidad en Haití, y en la zona fronteriza, donde se debaten al mismo tiempo la miseria y la anarquía en la que los integrantes de doce organismos del estado dominicano pagan por estar en ese terraplén, en el que todos saben que les va muy bien, que compran los puestos y aportan a sus inmediatos.

Las fantasías del Gobierno

Nadie en este país puede cargarle a este gobierno la culpa de la cada vez grave situación de la problemática fronteriza, y mucho menos de la actual realidad del vecino país, pero si se puede afirmar que es el gobierno que más ha anunciado soluciones que se han vuelto puras fantasías, como aquello de asegurar que existe un efectivo “cuidado”, y “la integridad del territorio nacional y el desarrollo integrar de la frontera”, están a buen resguardo.

En tanto en Pedernales hay quejas generalizadas de que todo lo que el gobierno ha estado anunciado como obras que entran de inmediato en ejecución, se han quedado en picazos y las buenas intenciones.

Que lo que el gobierno destaca como la promulgación de la Ley de Incentivo Fronterizo como uno de los grandes aportes a la región, pero en los hechos y la realidad, lo único la actualización de esa legislación, y que el titulo de la misma se agregó el término “integrar”.

Pero la más resaltante de las fantasías de este gobierno, y que dominicana nos lo creímos y también en el extranjero, fue el anuncio de que en la frontera se colocaron doce mil soldados para contener el flujo masivo de haitianos hacia la República Dominicana.

Posdata

“Trujillo ha trazado también, en materias de enorme trascendencia para el pueblo dominicano, rumbos políticos que se pueden considerar ya irretractables. Así, ningún gobernante dominicano podrá variar mañana, sin incurrir en una grave responsabilidad ante la historia, la solución dada por Trujillo al problema de la nacionalización de nuestras fronteras con Haití” … Joaquín Balaguer- Palabras Marginales- El pensamiento vivo de Trujillo