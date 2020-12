Cien días y tantos del gobierno de Abinader

Se ha convertido en una convención que una vez juramentado como Presidente, debe darse un tiempo prudencial para ver cuáles son las actuaciones del nuevo equipo de gobierno. Ese período de tregua se ha establecido en cien días, se supone que en condiciones normales. En una situación como la que vivimos en el mundo con la pandemia, quizás ese plazo puede ser mayor.

Cuando se toma la opción de gobernar un país, esto se asume con todas las consecuencias, si se tiene suerte se recibe un Estado en buena situación económica, con tranquilidad social y sin problemas causados por desastres naturales o ambientales. Si es al contrario, también hay que asumir esa carga. Gobernar nunca es fácil, ni en tiempos de bonanza ni en tiempos duros o difíciles.

La idea subyacente en la tregua de los cien días es que cuando un Presidente asume el Gobierno se encuentra en un momento político con altos niveles de consenso, de apoyos y de expectativas favorables sobre su gestión. Con ese caudal de apoyos, de legitimidad y de autoridad, se encuentra con la fuerza y autonomía suficiente para tomar las medidas más conflictivas y difíciles. Ni siquiera sus enemigos más acérrimos se atreverían en ese momento a enfrentarlo.

Por tanto, en esos tres meses iniciales se puede tener una idea muy nítida de por dónde irá el rumbo de sus decisiones, ya que pasado ese tiempo, en la mayoría de los casos, la popularidad irá menguando, las expectativas que despertó comienzan a disminuir y los apoyos a reducirse. Inclusive entre sus propios seguidores, aquellos que se creen postergados. Sus adversarios pueden ahora comenzar a mostrar “los dientes” e iniciar la ardua labor de reducir sus apoyos, crear dudas sobre su gestión e ir agrupando fuerzas en su contra.

Por ello es tan importante en una estrategia política saber claramente lo que se tiene que hacer para tratar de alargar en el tiempo la popularidad y esperanzas iniciales. En el caso del Presidente Abinader pasados con creces los cien días de gracia, podemos saber por dónde se orienta su accionar político al frente del Ejecutivo.

En primer lugar, entre su apoyo político principal, el PRM. Él ha optado por personas de su confianza política aunque no se hayan distinguido por ser viejos dirigentes venidos del PRD y que luego formaron el PRM. En segundo lugar, se ha decantado por personas cercanas a su grupo de edad, haciendo una especie de corte generacional, dejando a muy veteranos dirigentes en posiciones menos relumbrantes o simplemente en el banquillo de espera. El tiempo dirá si esto es un acierto o un grave error que lo pagará en un futuro próximo muy caro.

Corrupción e impunidad

Sin duda uno de los asuntos que tienen a los dominicanos con mayor indignación es la corrupción. El robo descarado, el enriquecimiento indebido de los políticos del PLD durante sus veinte años de gobierno. El presidente Abinader ha hecho declaraciones firmadas de que actuará con total firmeza ante los actos corruptos. Obvio, que lo pueda hacer contra los peledeístas corruptos es algo que no está del todo en sus manos sino en el Poder Judicial.

Sin embargo, los presidentes en un sistema presidencialista, tienen mucho poder, por ende, si su intención real es perseguir los delitos, cometidos en pasadas administraciones, algo o mucho puede hacer para que los mecanismos del Estado se pongan en marcha para limpiar el país de estos delincuentes de cuello blanco y que la Justicia actúe conforme a las leyes, aplicándolas, pero para ello se requiere dotarla de los medios materiales y humanos para que pueda actuar con eficacia y con agilidad. Una Justicia aplazada no es justicia.

Dice un refrán africano que la Justicia como las serpientes sólo muerde a los descalzos. Si el Presidente Abinader quiere de verdad dar una muestra de que en RD se terminó el tiempo del abuso y la arrogancia del poder, debe dar órdenes y mostrar explícitamente que para él nadie está por encima de la Ley. Claro que puede haber consejeros áulicos que le recomienden que no haga eso, que los bomberos no se pisan las mangueras, que hay que pensar en un quid pro quo.

En verdad pienso que hasta que en RD no se haga como en otros países de AL o de Europa, es decir, que se procesen ex mandatarios si hay indicios de actos corruptos y sí se les puede probar el delito que sean condenados. Mientras eso no ocurra en ese país el Estado de Derecho será una broma para los poderosos.

Lo importante no es encarcelar sino expropiar los bienes mal habidos. Para individuos que han demostrado que lo más importante era enriquecerse el mayor castigo es la apropiación no la cárcel, si cuando salgan de ella van a ser millonarios en dólares y euros.

Las acciones positivas

El Presidente y su equipo han hecho en el plano social dos acciones encomiables. Una de ellas es la de poner fin al bochornoso espectáculo balaguerista-peledeísta de las funditas y las cajitas de alimentos, dónde se mezclaba la humillación de tantos míseros mostrando que hay que rebajarse como persona si se quiere obtener la supervivencia alimentaria por unos pocos días, cuando no hay otra alternativa.

Lo cual era además una fuente de enriquecimiento para sus organizadores. Migajas para el pobre, millones para sus cuentas privadas. Hay que aplaudir ese acto de dignificar pero es aún mejor en el futuro crear empleos temporales o fijos para la gente sin empleo.

Una señal de cambio es incorporar en tareas de limpieza de los barrios, de las costas, de obras públicas en los barrios más marginales a los vecinos, y crear un programa de “esfuerzo propio y ayuda mutua” en reparar, adecentar, y construir viviendas más dignas en dichos barrios. No se puede terminar con la miseria y la pobreza en cuatro años pero si lograr que la pobreza no se vea agravada por vivir entre basuras y alimañas.

Hay que implicar a los residentes de los barrios en mantener la limpieza estricta de las calles y recoger los residuos sólidos para evitar la propagación de plagas de ratas y etc. Todo ello retribuido por el trabajo comunitario. El trabajo, no la dádiva es lo que dignifica a las personas.

Por último, es también una acción social de estricta justicia equitativa dar a los cañeros su pensión aunque esta no debe ser selectiva, debe otorgarse a todos los que han trabajado en los Ingenios y puedan demostrarlo. En todo caso 5 o 6 mil trabajadores que vienen reclamando su pensión desde hace largos años no hundirá las finanzas del Estado. Es de una falta de sensibilidad política y humana garrafal seguir desatendiendo a estos viejos trabajadores. El Presidente Abinader tiene una ocasión de oro de mostrar su talante de hombre de bien: No se trata sólo de firmar la autorización de las pensiones sino de hacerla una realidad lo más pronto posible. Dar a los cañeros la Justicia que se le ha estado esquilmando por años.

La política exterior: el gran fallo que hay que rectificar

Hay un aspecto de la política del Gobierno que parece no adecuarse a los intereses generales del pueblo dominicano, se trata de la política exterior. Ni siquiera en los tiempos de Balaguer se recuerda tal énfasis en que la RD se convierta en una especie de semicolonia de los USA en cuanto al seguidismo de la política exterior.

Más grave aún si cabe, no tanto en seguir la política exterior del Estado de esa Gran Nación, sino de uno de sus peores gobierno, el de Trump y de su íntimo compañero de ideas, el señor Pompeo, quienes además están ya en una fase de hecho de gobierno en funciones.

¿No es más inteligente y más pragmático resistir las presiones de última hora y aplazar declaraciones estridentes contra China y esas muestras de “cerrar filas” alineándose contra el Gobierno de Venezuela?

¿No es cien mil veces más eficaz en política exterior tratar de mediar y ser un interlocutor válido con el gobierno de Venezuela, con toda la oposición de ese país y con el gobierno de Biden, para mejorar las relaciones, el diálogo y el entendimiento entre ellos?

Es mejor tender puentes y no hacer de dinamiteros de tercera fila, en un papel que es contrario a los lazos de amistad y buena vecindad que debe caracterizar la política dominicana respecto a EE.UU. y Venezuela.

Ahora bien, si la línea va a ser, como dijo un notable creador de opinión dominicano en su estilo sintético, que la mejor muralla es una autopista para hacer buenos negocios, no importando todo lo demás que es vital para los intereses generales de la RD, supongo que el corolario de esa concepción neoliberal-conservadora de la política exterior es y será que el Gobierno sea un servil tío Tom del tío Sam, en todo lo que este crea que es bueno para sus intereses, aunque no lo sea para nuestros intereses.

Ese es mi sucinto balance de los más de cien días del nuevo Gobierno Dominicano. El deseo existente es que rectifique en lo malo que hace y se intensifiquen las buenas decisiones del Presidente Abinader. Creo que esa es la expectativa nacional-popular, de la inmensa mayoría de los dominicanos de bien.

Ojalá que el Presidente tenga el sentido de Estado de incrementar las buenas acciones (los pros) y rectificar los desvaríos y lamentables errores (los cons). Que así sea