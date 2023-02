Cabe la pregunta

“¿Qué disparate es ese?”…Es la pregunta que flota en todo este país, asombrado porque para concebir la protección de la inmigración ilegal no hubo consenso con nadie; porque contradice radicalmente el discurso de que la solución haitiana no está en nuestro país; porque provocará una enorme marea de haitianos hacia acá; porque le baja de un solo golpe al Gobierno una buena parte del apoyo mayoritario que tiene; porque no quisiéramos suponer que este engendro sea para complacer al Washington fusionista; porque de antemano se sabe que esa estupidez no será aprobada en el Congreso Nacional…(Lo cual la valida como una simple charlatanería)