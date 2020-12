Atención, señor ministro

La República Dominicana, aun en tiempos de pandemia, va dando pasos muy significativos para fortalecer la institucionalidad, para recuperar aspectos sustantivos de la democracia; y para enfrentar con transparencia y decisión la corrupción y la impunidad. Es verdad que falta mucho por hacer, pero esto no implica que se haya de negar u obviar lo que ya se va haciendo. Los organismos que están facilitando los pasos en este orden, requieren el apoyo de la ciudadanía; pero, más aun, necesitan un respaldo creíble de las demás instituciones del Estado dominicano. Reiteramos que las instituciones que están haciendo un buen trabajo, como la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, no están haciendo nada extraordinario. Es lo que les toca por mandato de la propia naturaleza de estas instancias organizativas. Pero, como en este país lo más normal es el desorden institucional, tendemos a considerar como excepcional lo que se ha de asumir como ordinario. Hemos de destacar que amplios sectores de la sociedad están más que alegres por el modo con que se conducen las dependencias gubernamentales señaladas.

En este Gobierno, titulado el Gobierno del Cambio, no todo es color de rosa. En estos momentos hay una inquietud bastante generalizada en la sociedad. Es una preocupación vinculada al Ministerio de Educación. Esta turbación no nos puede dejar impasible, porque no es la primera vez que ocurre. Se van sucediendo hechos que no tienen nada de coherencia con el slogan del Gobierno del Cambio. Estas situaciones intranquilizadoras y que se alejan de transformaciones de prácticas que desinstitucionalizan y subvierten la democracia, han de ser desestimadas por todos los sectores comprometidos con la educación dominicana. Primero, en el Ministerio de Educación se sustituyeron Directores Regionales sin tener en cuenta la normativa que prioriza el concurso antes que la designación pura y simple; ahora le está tocando al personal administrativo. Este personal es el más vulnerable del sector educación. Las cancelaciones generalizadas en tiempos de pandemia son más difíciles, porque se realizan en un contexto de por sí extenuante. No estamos legitimando los miles de nombramientos que la Administración anterior hizo para favorecer a sus compañeritos; y poblar los centros educativos y Regionales de Educación de una masa amorfa, solo con el mérito de ser un servidor partidario.

El Ministro de Educación, Roberto Fulcar, es muy inteligente, conoce la situación de pobreza de la mayoría de los dominicanos; por tanto, desde la cúspide del Ministerio que dirige, tiene que contribuir para que las familias no sufran más que lo que ya están pasando. Se ha de hacer un esfuerzo para implementar estrategias menos desestabilizadoras de la sociedad y de las familias. Si se busca una gestión más racional de la nómina del Ministerio de Educación, por ser uno de los espacios públicos más instrumentalizados políticamente del país, se podría acoger la finalidad, pero no el método. Se ha de implementar una estrategia más humana y respetuosa de derechos adquiridos. Si las cancelaciones se realizan para responder a las demandas de otros compañeritos, se le hace un daño grande al discurso del cambio y de nuevos modelos en el Gobierno y en educación.

Estamos de acuerdo con nóminas reales; y no con nóminas infladas para favorecer a los miembros del Partido político de turno en el poder. Necesitamos que el Ministerio de Educación contribuya con el fortalecimiento de los derechos ciudadanos y de la paz social que necesitamos en contexto de pandemia y fuera de ella. La modernización del Ministerio de Educación ha de realizarse; de esto no tenemos dudas. Es necesario que cualquier cambio educativo se fortalezca con procesos democráticos transparentes y, ante todo, humanizantes. Apoyamos toda acción y proceso encaminados en esta dirección. La sociedad ha de acompañar la gestión de todos los funcionarios para garantizar que las instituciones funcionen correctamente; y que las personas implicadas en el desarrollo de la misión de estas instancias no vivan zozobra y violación de sus derechos cada cuatro años. Este atropello ha de tener fin algún día. Aportemos para que las instituciones públicas y privadas fortalezcan el sentido de justicia, la eficiencia y la humanización