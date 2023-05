Años luz lejos de ti

Suenan oxidadas algunas palabras: futuro, solidaridad, camaradería.

Cuando mueres esperando que simplemente tecleen el telefonito de wasá y te digan cualquier cosa, es tiempo de bajar las persianas. El sol oscurece.

Hubo noches de palabras como ventiscas. Sonaban como cajas de refrescos rompiéndose sobre tu techo. Y tú con sed. Tiempo, ¿por qué vuelas?

(Gracias al Pastis de Marseille por facilitarme tantas palabras en esta tarde en que el puerto de Santo Domingo acaba de incendiarse con ocho recuerdos de cartas que no se enviaron y unos cuantos saludos que no se sudaron en tus servilletas de comensal recién llegado).

Combinar un martes caluroso, un pedazo de mar en tu ventana, tres aperitivos después de un plato del día de 175 pesos y “Light Years” de The National es letal. Si le agregas amigos tuyos en Colombia y una comida que tus gaticos no se han comido, el escándalo será mayor.

¿Qué será de estos tres haraganazos y de la gata tuerta que insiste en inmiscuirse en tus libros de mujeres poetas? ¡Stop!

Adviertes la alegría que te ponen en una funda dos lectoras que hasta te pagan 200 pesos una de ellas para que le escribas un poema. Sabes que Jaime estará siempre con su globo rojo por todas partes, el de la película parisina. Te repites como un mantra que Oscar mutará en muchísimos recortes y que Maurice aparecerá en cualquier instante, no importa si semanas después. Diego, ¡oh Diego!, siempre tan fiel como un parqueador de seres enormes. Homer, Homero, qué suerte tener amigos como nombres similares y almas dispersas y calentándose, como este trago que acaba de llegar. David ya no se enfrentará a Goliat, por suerte. Buster Keaton, remando, cada vez más cerca, aguas por todas partes, ¿cómo no irse?

“Everyone was lighting up in the shadows alone”.

“Todo el mundo se iluminaba solo en las sombras”.

Y así llegamos a un “recodo del camino”, como diría Jacques. Doblamos. Caemos. Encantan las esquinas: esa deriva infantil, festiva, dura, nunca sospechada.

Me encanta doblar sin constancia de mapas. Nelson y Christian se nos fueron hace rato y ya están en las pagodas de Bretaña. En Praga o en Florencia, doblas y giras. Hay poesía. Una florería, alguna tienda de par de euros, tres turistas tan despistados como tú, un inglés genérico en el que piensas y este dispararte hacia el baño, a mano izquierda, donde te corresponde, porque la vejez es lo peor. Praga siempre te devolverá las ilusiones, en una maleta, en el Puente de Carlos.

“Y yo siempre estaría años luz, años luz lejos de ti”