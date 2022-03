AFP deben ser sancionadas por disminuir balance de la Cuenta Personal del Afiliado (2/ 2)

En el artículo anterior nos referimos a las reducciones ilegales e ilegítimas que las AFP han reportado en el Balance de las Cuentas Personales de los Afiliados que administran.

Comentamos que en las redes sociales han circulado denuncias de muchas personas afiliadas a quienes las AFP les han disminuido el balance de su Cuenta Personal del Afiliado, lo cual no está contemplado en lo dispuesto por la Ley 87-01.

Como presentamos en el artículo anterior, la Ley 87-01 dispone en diversos artículos que la Cuenta Personal del Afiliado tiene garantizada una rentabilidad real mínima y que la misma no tendrá ningún tipo de deducción, por ser inembargables y no poder ser objeto de retención alguna.

Comentamos nuestro caso, en el cual el balance recibido de la AFP en nuestra Cuenta Personal del Afiliado, refleja reducciones de RD$183.97 y de RD$46,817.97, en el balance de dos meses consecutivos, lo que representa una reducción de mi fondo personal de RD$47,001.94.

Así mismo, comentamos el resultado que tuvimos al comparar el balance del último Estado de Cuenta de la AFP, el balance presentado por el último de los mensajes SMS de la AFP, el cual refleja una reducción de RD$61,940.96.

Finalmente, comenté que busqué en la AFP que administra mi Cuenta Personal del Afiliado, un reporte actualizado al 3 de marzo del 2022, comprobando que este presenta un balance distinto a los cuatro balances anteriores a los que hice mención, reflejando una reducción de RD$47,799.66 con respecto al último Estado de Cuenta que tengo.

Comenté que se supone que el balance del mes de marzo debe tener un monto mayor que el balance del mes de febrero, pero no ha ocurrido así.

Esta situación afecta a miles de afiliados y ni la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), ni la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y mucho menos el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) dicen ni hacen nada al respecto, dejando a las personas afiliadas sin ningún tipo de protección.

La Ley 87-01 es una legislación que fue manipulada para favorecer a los negocios insertados en la Seguridad Social, sin embargo, es justo reconocer que la misma establece importantes disposiciones dirigidas al control y la eficientización de la Seguridad Social y cumplimiento de los derechos de las personas afiliadas.

Lo lamentable es que muchas de estas disposiciones que van dirigidas a cumplir con los derechos de las personas afiliadas, han sido y siguen siendo ignoradas por las autoridades y las AFP, conculcando los derechos a las personas afiliadas, que siguen quedando desprotegidas, ignoradas y maltratadas por un sistema cuya razón principal ha debido ser el proteger los derechos de la población y sólo ha servido para garantizar grandes fortunas como ganancias de los negocios insertados en la Seguridad Social, manteniendo la negación de los derechos a los afiliados.

Para mayor claridad el artículo 105 de la Ley 87-01, al referirse a la Garantía patrimonial de rentabilidad mínimaestablece que “Cuando en un determinado mes la rentabilidad mínima fuese inferior a la rentabilidad real de los últimos doce meses y no fuese cubierta con la reserva de fluctuación de rentabilidad, la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) deberá cubrirla en cinco días hábiles a partir del reconocimiento del déficit por la Superintendencia de Pensiones, con cargo a la cuenta garantía de rentabilidad, debiendo reponer dichos activos durante los próximos 15 días corridos, luego del plazo de cinco días señalado. Si los recursos de la reserva de fluctuación de rentabilidad y de garantía de rentabilidad no fuesen suficientes para completar la rentabilidad mínima, la AFP completará la diferencia de su propio patrimonio. En caso de no cubrir la diferencia de rentabilidad y la garantía de rentabilidad, y después de transcurridos los plazos establecidos, la Superintendencia de Pensiones disolverá la AFP sin necesidad de intervención judicial.”

El artículo 108 de la Ley 87-01, al referirse a las Funciones de la Superintendencia de Pensionesestablece diferentes funciones de la SIPEN, entre las cuales destacamos las siguientes:

“a) Supervisar la correcta aplicación de la presente ley y sus normas complementarias, así como de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y de la propia Superintendencia, en lo concerniente al sistema provisional del país;”

c) Supervisar, controlar, monitorear y evaluar las operaciones financieras de las AFP y verificar la existencia de los sistemas de contabilidad independientes; e) Fiscalizar a las AFP en lo concerniente a las inversiones del Fondo de Pensiones, según los riesgos y límites de inversión dictados por la Comisión Clasificadora de Riesgos y en lo relativo a la entrega de los valores bajo custodia del Banco Central de la República Dominicana; f) Fiscalizar a las AFP en cuanto a su solvencia financiera y contabilidad; a la constitución, mantenimiento, operación y aplicación de la garantía de rentabilidad, al fondo de reserva de fluctuación de rentabilidad, a las carteras de inversión y al capital mínimo de cada AFP; m) Imponer multas y sanciones a las AFP, mediante resoluciones fundamentadas, cuando éstas no cumplan con las disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias ; n) Cancelar la autorización y efectuar la liquidación de la AFP en los casos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias ;

Como vemos, la Ley 87-01 establece funciones muy claras a la SIPEN, pero al parecer, esta superintendencia no ha tenido ningún interés de hacer cumplir las disposiciones cuando estas se refieren a los derechos de las personas afiliadas. Sin embargo, sí han sido muy diligentes en la aplicación de todas las disposiciones que favorecen a los intereses de los negocios de las AFP insertados en la Seguridad Social, aunque estos sean en perjuicio de las Personas Afiliadas.

El artículo 113 de la Ley 87-01 se refiere al Incumplimiento de las obligaciones yestablece que “Constituye un delito sujeto a prisión correccional y/o multas el incumplimiento de las obligaciones expresamente consignadas en la presente ley y sus normas complementarias. En especial:

d) El incumplimiento de una AFP en lo relativo al proceso de inversión, los límites de las inversiones, las áreas restringidas y prohibidas, así como de las reservas de garantía de la rentabilidad mínima ; i) El incumplimiento de un empleador, de una AFP o de un afiliado de cualquiera otra disposición de la presente ley y sus normas complementarias en los plazos y modalidades establecidas .”

El artículo 114 de la Ley 87-01, al referirse a la Competencia para imponer sanciones,establece que la “Superintendencia de Pensiones tendrá plena competencia para determinar las infracciones e imponer las sanciones previstas en la presente ley y en las normas complementarias.”

El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) considera que la reducción que han realizado en múltiples ocasiones las AFP a los balances de las Cuentas Personales de los Afiliados, constituye una falta grave de las AFP, que ha debido ser detectada y enfrentada por la SIPEN, obligando a las AFP a corregir esta, asegurando que las AFP cumplan con la garantía de la rentabilidad mínima establecida por la Ley 87-01.

La SIPEN debe dar cumplimiento a lo que la Ley 87-01 le ordena.

El MOPESEP reclama que se haga un análisis histórico y se corrijan las faltas de las AFP exigiéndoles que compensen cada uno de los casos en los que las AFP han reducido el balance de la Cuenta Personal del Afiliado a cada una de las personas a las que se les redujo su balance.

La DIDA y el CNSS deben cumplir sus respectivas funciones y garantizar los derechos de las personas afiliadas.

El MOPESEP ha pedido a la Defensoría del Pueblo, como única instancia que ha demostrado un verdadero interés de defender los intereses y derechos de las personas afiliadas en la Seguridad Social, que asuma estos casos y exija el cumplimiento de las disposiciones que consignan los derechos de las personas afiliadas