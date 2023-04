A 62 años, revolución primero y elecciones después

A pesar de que el mundo ha conocido cuatro revoluciones industriales en el interior del sistema capitalista, una parte de la izquierda dominicana no se ha enterado, o no ha tenido tiempo para analizarla, todavía tiene el eslogan “La revolución primero, las elecciones después”.

En República Dominicana hay mucho subjetivismo en el análisis de la situación política en una franja importante de la izquierda, eso se evidencia en el manifiesto hecho por el grupo denominado “Referente de la Izquierda Dominicana; quienes expresan “que no es oportuno, ni conveniente participar en un frente electoral bajo la dirección y control del llamado progresismo, democratísimo y reformismo”.

Con esa conclusión, los dirigentes del Referente de Izquierda actúan movidos por una pasión revolucionaria que lo llevan a confundir los deseos con la realidad del país, no se hace una valoración objetiva de la sociedad dominicana, tienden a subestimar las posibilidades de los grupos del poder, y, por otro lado, a sobrestimar las posibilidades propias.

“Ese momento de unidad, exigido por amplios sectores populares no ha madurado, está en proceso. Hay que construir una dirección revolucionaria con capacidad orgánica, ideológica y con suficientes músculos para enfrentar al sistema capitalista”. La mayoría de los integrantes de RID tienen más de cuarenta años militando en las organizaciones de izquierda.

“La militancia, la joven principalmente, debe revisar la experiencia y aprender, para no incurrir en los errores reiterados en que una y otra vez, y otra vez, y otra vez, se incurre en la izquierda”. Salazar Manuel, Revolución Sigue siendo un problema que espera solución, pagina 40.

Para el Movimiento Revolucionario 14 de Junio en 1962 justificar su abstención del proceso electoral, lo hizo levantando un programa que no había manera para aplicarlo, ni las masas lo entendía, cuando de lo que se trataba era de aprovechar el escenario electoral para acumular fuerza y para alcanzar un pedazo del poder , este Partido proponía una reforma agraria científica, una reforma urbana y rural, la industrialización planificada del país, la erradicalización del hambre y la miseria y solo después de cumplirse con esos y otros puntos de igual o en la misma dimensión, se debería convocar las elecciones. Con Manolo y el 14 de junio se podría justificar; ¿pero con esta izquierda 62 años después?

Hoy 62 años después, el Referente de la Izquierda Dominicana (RID) propone un programa de luchas en favor de los sectores populares, los trabajadores, campesinos, micros pequeños y medianos comerciantes, productores, así como la lucha contra la destrucción de los ríos, las inundaciones y contaminaciones del medio ambiente, luchan por la terminación de la presa Monte Grande, por el desarrollo y beneficio de la producción agropecuaria entre otras reivindicaciones.

El Referente de Izquierda llama al movimiento social, que lo define como IMPRESCINDIBLE, para la transformación de las luchas económicas y sociales en luchas políticas; pero llaman a la abstención y descartan el proceso político electoral para el 2024, y entonces, en que estamos, ¿que son las elecciones?

Existe una tendencia en hacer generalizaciones acerca del estado de ánimo del pueblo a partir de su propia experiencia, del sector social en que participa o la situación del círculo donde se desenvuelven, o en un sentido más general, de lo que perciben quienes los rodean, que muchas veces no cuentan con suficiente vínculo real con las masas.

Para no cometer los errores a lo que Manuel Salazar se refiere, es preciso evaluar si la situación actual es prerrevolucionaria, si hay una crisis de la altura, donde las masas no puede seguir viviendo como hasta ahora, donde los sectores dominantes tengan dificultad para mantener inmutable su dominación, si hay una crisis política en la clase dominante que los revolucionarios puedan aprovechar la grieta para hacer que estalle la revolución, si esa es la situación del país, entonces el camino de RID es correcto.

“Una vez hecha esa evaluación es preciso diseñar las líneas de acción que permitan capitalizar toda esa situación y que la revolución termine en revolución triunfante”. Ahora bien, si la conclusión no es esa, “si lo que recomienda el análisis concreto de la realidad concreta es la construcción del factor subjetivo, el factor consciente, la acumulación de fuerza”, entonces tomemos esa vía para hacer más expedito el camino.

Ya lo dijo una vez Vladimir (Lenin) en respuesta a los izquierdistas alemanes: “Rechazar del modo más categórico todo uso de los métodos de las luchas parlamentarias, porque supuestamente han caducado ya históricamente, políticamente es un ridículo, de puro presuntuoso y es una falsedad evidente.” Y más adelante se pregunta:” Ha caducado políticamente la lucha parlamentaria? En respuesta Lenin dice los siguientes,” Si fuera cierto, la posición de los “izquierdistas” alemanes seria sólida; pero hay que probarlo por medio de un análisis serio, y los “izquierdistas” ni siquiera saben abordarlo”. ¿Tendría cierta similitud esto con la posición del Referente de la Izquierda Dominicana? “Mientras no tengáis fuerza para disolver el parlamento burgués y cualquier otra institución reaccionaria, estáis obligados a trabajar en el interior de dichas instituciones, precisamente porque hay todavía en ellas obreros idiotizados por el clero y por la vida en los rincones más perdidos del campo. De lo contrario, corréis el riesgo de convertiros en simples charlatanes.” Lenin, enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, pagina 39.

Vayámonos al terreno dominicano, parecería una perogrullada insistir en que los dirigentes del Referente de la Izquierda Dominicana (RID) no hacen un análisis concreto de la realidad concreta, y si lo hicieron, no parten de la premisa marxista leninista, o cabe decir, desde el punto de vista del materialismo dialéctico e histórico.

A pesar de que no son explícito en el documento que el RID publica en Acento, supongo que luchan por llegar al poder, y con el hacer las transformaciones correspondientes. Me gustaría saber cuál es el método que utilizarán para alcanzar ese propósito, pues en el documento no lo dice.

Es bueno conocer la historia del proceso político dominicano, aquí ha habido cuatro intentos de la guerra de guerrilla y todas, absolutamente todas fracasaron, porque tuvo como punto de partida el subjetivismo.

La izquierda siempre ha llegado tarde a los procesos políticos y cuando ha querido intervenir lo ha hecho obligados por las circunstancias. Manolo y el 14 de junio se abstuvieron en las elecciones de 1962 y luego se fueron a las escarpadas montañas. “Oíganlo bien, señores de la reacción, si imposibilitan la lucha pacífica del pueblo, el 14 de Junio sabe muy bien donde están las escarpadas montañas de Quisqueya, y a ellas, y a ellas iremos, siguiendo el ejemplo y para realizar la obra de los héroes de junio de 1959, y en ellas mantendremos encendida la antorcha de la libertad, la justicia, el espíritu de la revolución, porque no nos quedara otra alternativa que la libertad o muerte”. Chaljub Mejía Rafael, Manolo cincuenta años después, página 63. En 1965 cuando estallo la revuelta de abril, la izquierda se incorporó en medio del proceso. En 1984, aunque inicialmente fue convocante, el estallido sobrepaso su propia capacidad de dirección.

En los procesos electorales en que ha devenido en crisis, la izquierda ha querido desde fuera del proceso querer dirigirlo e imponer consignas con propósitos revolucionarios; pero los sectores movilizados estaban bajo la influencia de quienes los condujeron en todo el proceso, y fueron conducidos a entendidos o pactos, o a la simple aceptación de los resultados, todo lo cual pusieron fin a la crisis o evitaron su profundización.

El enfoque subjetivista ha provocado muchos daños al movimiento revolucionario en toda su historia, porque se ha partido de la falsificación de la realidad objetiva y ha chocado con el método de lucha empleado. Ese subjetivismo ha llevado al colapso a decenas de organizaciones populares, porque a estas les impusieron políticas y formas de luchas propias de una situación revolucionaria, cuando esta no daba señales de que existía; provocando una parálisis del movimiento de masas.

Como conclusión de este artículo le propongo leer este párrafo de Manuel Salazar: “Como militante comunista que soy, estoy en el deber de recomendarles esa revisión de las experiencias a luz de la teoría leninista de la Revolución, y les será de mucho provecho asumir categorías de análisis como Correlación de Fuerzas, Situación Revolucionaria, Crisis Política, Posibilidad y Realidad, Condiciones Objetivas y Subjetivas para la Revolución, entre otras; para continuar en lucha de masas. Y la historia dominicana, desde luego. (Salazar Manuel, Revolución sigue siendo un problema que espera solución, página 35