Se me cumplió el deseo de visitar la Exposición "1961: El Año de la Libertad". Conociendo a Juan Miguel Pérez y a Patricia Solano, portadores libertarios de la idea de dicho proyecto histórico y patriótico, mi esposa Elba y yo estuvimos allí visitando el Centro de los Héroes para participar y observar ese importante evento - diríamos en lenguaje popular - casi al filo del amanecer. Sentíamos el fuego del deseo que producen las cosas nobles, propias del alma humana. Nuestro reconocimiento a todos los que trabajaron en este significativo proyecto.

Ya en el terreno, buscamos, como les habrá ocurrido a muchas de las personas que han asistido al lugar, por dónde iniciar el recorrido. Nos detuvimos para empezar, al azar, en el mural de Los Panfleteros. No pudimos dar un paso más. Calculamos que se necesitarían varias horas para hacer un verdadero recorrido contemplando las imágenes y leyendo textos relativos a cada hecho. Y no teníamos suficiente tiempo. Fue entonces cuando me dije a mí mismo: "esto no se puede ver de prisa". Nos marchamos; pero regresamos al otro día para cumplir la misión.

"1961: El Año de la Libertad" es una exposición importante y necesaria para el presente y el futuro de esta nación y la educación cívica, democrática y patriótica de nuestros niños y jóvenes. Los trabajos plasmados, gráficos y escritos, en cada uno de los cuarentaidós murales concebidos no sólo en una correcta secuencia de los hechos, sino que cada mensaje nos remite al sentido necesario para conocer, evaluar y aprender de la particularidad del hecho histórico leído y visualizado, para observar con asombro las crueldades de una de las peores dictaduras que han existido sobre la tierra.

Si es cierto que en la referida exposición se pone al desnudo la peor de las dictaduras del Caribe, no es menos cierto que, paralelamente, está presente en la misma, la historia de lucha del heroico e invencible pueblo dominicano, capaz de enfrentar las peores fuerzas represivas, para construir a golpe de fe un proyecto de patria que, a pesar la persecución, la sangre, la muerte y cualquier tipo de sacrificio humano, logre la libertad, la democracia y la soberanía de nuestra nación.

Es sumamente importante que las instituciones públicas y privadas programen visitas guiadas para crear una dinámica social de educación cívica a la ciudadanía. Para tales fines, debemos guardar el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y evitar, además, cualquier propósito ajeno al previsto en la concepción de la propia exposición.