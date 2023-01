Esto son los 21 nuevos cardenales que elegirá el papa Francisco

Papa Francisco.

(Tomado de Vatican News) A continuación, las biografías de los 21 nuevos cardenales cuya creación ha sido anunciada este domingo 29 de mayo por el Papa Francisco en el próximo Consistorio del 27 de agosto:

Monseñor Arthur Roche nació en Batley Carr, en la diócesis de Leeds, el 6 de marzo de 1950. Estudió en Christleton Lodge, en Chester, y después en el Colegio Inglés de Valladolid (España). Fue ordenado sacerdote el 19 de julio de 1975 para la diócesis de Leeds. Tras tres años de ministerio como vicario parroquial en Barnsley, pasó a ser secretario del obispo de Leeds, S.E. Monseñor Gordon Wheeler. Al mismo tiempo, era también capellán del colegio San Juan Bosco de Leeds y vicecanciller de la diócesis. Coordinó la visita del Santo Padre Juan Pablo II a York en 1982. Durante seis años trabajó como vicario parroquial de la catedral y luego fue párroco de la parroquia de St Wilfrid en Leeds. En 1991 fue enviado a Roma para continuar sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo la Licenciatura en Teología Espiritual. Durante cuatro años fue director espiritual del Venerable Colegio Inglés de Roma. Desde 1996 hasta su nombramiento episcopal fue secretario general de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Elegido obispo titular de Rusticiana y auxiliar de Westminster el 12 de abril de 2001, recibió la consagración episcopal el 10 de mayo siguiente. También fue Presidente del Departamento de Asuntos Pastorales de Westminster. El 16 de julio de 2002, Juan Pablo II le nombró obispo coadjutor de Leeds (Inglaterra), y le sucedió por coadjutoría el 7 de abril de 2004. El 26 de junio de 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró Secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, elevándolo al mismo tiempo a la dignidad de Arzobispo. El 27 de mayo de 2021, el Santo Padre Francisco lo nombró Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.El 11 de diciembre de 2021, fue elegido miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

Monseñor Lazzaro You Heung- sik nació en 1951 y fue ordenado sacerdote para la diócesis de Daejeon, convirtiéndose en coadjutor en la misma diócesis en 2003 y dos años después asumió su dirección. Dirigió el Comité de Paz de la Conferencia Episcopal de Corea y viajó cuatro veces a Corea del Norte, llevando en su corazón la oración y la esperanza de paz y reconciliación en la península coreana. En agosto de 2014, S.E. Mons. Lazzaro You Heung sik recibió al Santo Padre Francisco en la diócesis de Daejeon con motivo de la VI Jornada de la Juventud Asiática. En octubre de 2018, participó -convocado por el Papa- en la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos para los Jóvenes. Nombrado el 11 de junio de 2021 por el Papa Francisco como Prefecto de la Congregación para el Clero, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, confiriéndole al mismo tiempo el título de arzobispo-obispo emérito de Daejeon. El 11 de diciembre de 2021 fue elegido miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

Monseñor Fernando Vérgez Alzaga nació en Salamanca (España), el 1 de marzo de 1945. Hizo su profesión perpetua en la Congregación de los Legionarios de Cristo el 25 de diciembre de 1965 y fue ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 1969. Se licenció en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y se diplomó en la Escuela de Archiveros del Archivo Secreto Vaticano. El 1 de agosto de 1972, comenzó su servicio en la Santa Sede en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; en abril de 1984, fue trasladado al Pontificio Consejo para los Laicos; en junio de 2004, fue nombrado Jefe de Oficina de la Oficina de Internet de la Santa Sede; y finalmente, el 10 de enero de 2008, fue nombrado Director de la Dirección de Telecomunicaciones del Estado de la Ciudad del Vaticano. El 30 de agosto de 2013 fue nombrado Secretario General de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y el 15 de octubre del mismo año fue elevado a la dignidad episcopal, asignándole el obispado titular de Villamagna di Proconsolare.El 29 de septiembre de 2020 fue nombrado miembro de la Comisión de Asuntos Reservados.El 8 de septiembre de 2021, el Santo Padre le nombró Presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano y Presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, confiriéndole al mismo tiempo el título personal de Arzobispo.

Monseñor Jean-Marc Aveline, nació el 26 de diciembre de 1958 en Sidi Bel Abbès (diócesis de Orán, Argelia). Tras cursar estudios secundarios en el Liceo Thiers de Marsella, ingresó en 1977 en el Seminario Interdiocesano de Aviñón, donde siguió el primer ciclo de Teología, y después en el Seminario de los Carmes de París, cursando estudios teológicos en el Instituto Católico, obteniendo el doctorado en Teología en el año 2000. Licenciado en Filosofía por la Universidad París I y París IV Sorbona, fue ordenado sacerdote el 3 de noviembre de 1984 para la archidiócesis de Marsella. Desde su ordenación, ha ocupado los siguientes cargos ministeriales: Profesor de teología y director de estudios en el Seminario Interdiocesano de Marsella y miembro del equipo pastoral de la parroquia Saint-Marcel de Marsella (1986-1991); vicario episcopal de formación permanente y miembro del equipo pastoral de la parroquia Saint-Pierre - Saint-Paul de Marsella (1987-2007); Responsable del Servicio diocesano de vocaciones y Delegado diocesano para los seminaristas (1991-1996); Fundador y Director del Instituto de Ciencias y Teología de las Religiones de Marsella (ISTR) (1992-2002). Director del Instituto Saint-Jean, que en 1998 se convirtió en el Instituto Católico del Mediterráneo, polo asociado a la Facultad de Teología de Lyon (1995-2013); profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lyon (1997-2007). Además, de 2008 a 2012 fue consultor del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. El 19 de diciembre de 2013 fue elegido titular de la Iglesia de Simidicca y nombrado obispo auxiliar de Marsella. Recibió la ordenación episcopal el 26 de enero de 2014. El 8 de agosto de 2019, el Santo Padre Francisco lo nombró Arzobispo Metropolitano de Marsella (Francia).

Monseñor Peter Ebere Okpaleke nació el 1 de marzo de 1963 en Amesi, "Aguata Local Government Area", estado de Anambra. Tras asistir a las escuelas locales, ingresó en 1983 en el Bigard Memorial Major Seminary, en Ikot-Ekpene y Enugu, donde estudió Filosofía y Teología (1983-1992). Fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1992 y se incardinó en la diócesis de Awka. Después de la ordenación, ocupó los siguientes cargos: 1992 - 1995: Secretario adjunto del Obispo y Procurador de la Residencia Episcopal; 1993 - 1995: Miembro de la "Aguata Local Government Area"; 1995 - 1997: Estudios superiores en el CIWA, Port Harcourt; 1997 - 1999: Capellán de la Universidad Nnamdi Azikiwe, Awka, y Administrador Financiero de la Diócesis; 1999 - 2002: Estudios superiores de Derecho Canónico en Roma, en la Universidad de la Santa Cruz; 2002-2011: Canciller de la Diócesis de Awka, Secretario del Consejo Pastoral Diocesano, Secretario del Consejo Presbiteral y del Colegio de Decanos, Examinador Diocesano; desde 1995: Miembro de la Sociedad de Derecho Canónico de Nigeria; desde 2002: Miembro del Colegio de Consultores; desde 2005: Miembro del Comité para la Creación de Diócesis; desde 2007: Juez del Tribunal Interdiocesano de Onitsha; desde 2011; Párroco de Sts. Parroquia de Juan y Pablo, Umubele, Awka. El 7 de diciembre de 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo de Ahiara.El 5 de marzo de 2020, el Santo Padre Francisco lo nombró primer Obispo de la Diócesis de Ekwulobia.

Monseñor Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. nació el 6 de noviembre de 1950 en Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, en la diócesis de Criciúma (Brasil). Hizo su profesión religiosa en la Orden de los Frailes Menores el 2 de agosto de 1976 y fue ordenado sacerdote el 21 de enero de 1978. Estudió Filosofía y Teología en los Franciscanos de Petrópolis; obtuvo el Bachillerato en Filosofía y Pedagogía en la Facultad Salesiana de Lorena. Se licenció y doctoró en Filosofía en la Universidad Pontificia Antonianum de Roma. Tras sus estudios y un periodo como vicepárroco y párroco, fue formador en el Seminario hasta 1986 y maestro de novicios de 1986 a 1995. De 1995 a 2003, fue profesor de filosofía y secretario del Antonianum. A su regreso a Brasil, en 2003, fue vicepárroco de la Parroquia del Bom Jesus, en la Arquidiócesis de Curitiba, así como profesor de la Facultad de Filosofía del Bom Jesus. El 2 de febrero de 2005 fue nombrado Obispo Prelado de São Félix y recibió la ordenación episcopal el 16 de abril siguiente. El 21 de septiembre de 2011, fue nombrado obispo titular de Tisiduo y obispo auxiliar de Brasilia.De mayo de 2011 a mayo de 2019, fue secretario general de la Conferencia Episcopal Brasileña.El 27 de noviembre de 2019, el Santo Padre Francisco lo nombró arzobispo metropolitano de Manaos (Brasil).

Monseñor Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão nació el 20 de enero de 1953 en Aldona, Goa. Completó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario de Poona. Luego obtuvo la Licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Urbaniana (1988) y la Licenciatura en Catequesis y Teología Pastoral en el Instituto Internacional Lumen Vitae (Bruselas - 1991). Fue ordenado sacerdote el 28 de octubre de 1979. A lo largo de su ministerio sacerdotal ocupó diversos cargos: vicario parroquial en Salvador do Mundo (1979) en Chinchinim (1981-84); prefecto y docente en el Seminario Menor de Nuestra Señora en Saligao-Pilerne (1984-1986). Director Diocesano del Centro para el Apostolado de los Laicos (1991-1994); Consultor Eclesiástico del St. Luke’s Medical Guild (1993-1994); Vicario Episcopal de la Arquidiócesis de Goa. El 25 de enero de 1994 fue nombrado obispo titular de Vanariona y obispo auxiliar de Goa y Damão. En el seno de la Conferencia Episcopal ocupó diversos cargos: Presidente de la Comisión de Justicia, Paz y Desarrollo (1995); Presidente de la Comisión de Laicos (1998-2002). El 16 de enero de 2004, Juan Pablo II lo nombró Arzobispo de Goa y Damão con el título de Patriarca ad honorem de las Indias Orientales.

Monseñor Robert Walter McElroy nació en San Francisco, California, en la archidiócesis del mismo nombre, el 5 de febrero de 1954. Después de asistir al Seminario Menor San José, obtuvo un Bachillerato en Historia por la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts (1975) y un Máster en Historia por la Universidad de Stanford en Palo Alto, California (1976). Completó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Saint Patrick de Menlo Park, California. A continuación, se licenció en Teología en la Escuela Jesuita de Teología de Berkeley, California (1985). Posteriormente obtuvo un doctorado en Teología Moral por la Universidad Gregoriana de Roma (1986) y un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Stanford (1989). Fue ordenado sacerdote el 12 de abril de 1980 para la archidiócesis de San Francisco. Tras su ordenación sacerdotal, ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial de Saint Cecilia Parish San Francisco (1980-1982); secretario personal del arzobispo John R. Quinn y maestro de ceremonias (1982-1985); vicario parroquial de Saint Pius Parish Redwood City (1989-1995); vicario general (1995-1997); párroco de la parroquia de Saint Gregory en San Mateo y consultor arquidiocesano (1997-2010). Nombrado obispo titular de Gemelle di Bizacena y obispo auxiliar de San Francisco el 6 de julio de 2010, recibió la consagración episcopal el 7 de septiembre siguiente. El 3 de marzo de 2015, el Santo Padre Francisco lo nombró Obispo de San Diego (EE.UU.).

Monseñor Virgilio Do Carmo Da Silva, S.D.B. nació el 27 de noviembre de 1967 en Venilale, en la diócesis de Baucau. Después de la escuela primaria y secundaria con los Salesianos en Fatumaca, ingresó en la Sociedad Salesiana de Don Bosco. Luego fue enviado a estudiar Filosofía y Teología en Manila. Hizo su primera profesión con los Salesianos el 31 de mayo de 1990 y su profesión perpetua el 19 de marzo de 1997. Fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1998. Después de la ordenación sacerdotal ha desempeñado los siguientes cargos: 1999-2004: Formador de novicios; 2004-2005: Ecónomo de la Casa de Formación de Venilale y Vicario Parroquial; 2005-2007: Estudios en Roma de Licenciatura en Espiritualidad en la Pontificia Universidad Salesiana; 2007-2014: Maestro de Novicios; 2009-2014: Director de la Casa Salesiana y del Liceo Técnico Don Bosco de Fatumaca. En 2015, fue elegido Provincial de los Salesianos de su provincia. El 30 de enero de 2016, el Santo Padre Francisco le nombró obispo de la diócesis de Díli (Timor Oriental). El 11 de septiembre de 2019, el Santo Padre lo nombró primer arzobispo metropolitano de Díli.

Monseñor Oscar Cantoni nació en Lenno, en la provincia y diócesis de Como, el 1 de septiembre de 1950. Tras cursar el bachillerato clásico en el Colegio Gallio de Como de los Padres Somaschi, ingresó en el Seminario de Como para realizar cursos de teología. El 28 de junio de 1975 fue ordenado sacerdote en Como, su diócesis de origen, por Monseñor Teresio Ferraroni. Durante su ministerio sacerdotal desempeñó los siguientes cargos y ministerios: de 1995 a 1986 fue responsable de la promoción vocacional en la diócesis; colaborador pastoral en la parroquia de S. Maria Regina en Como; capellán de las hermanas en el Colegio S. Chiara en Muggiò; enseñante de Educación Religiosa en las escuelas secundarias de Como; de 1990 a 2005 fue director espiritual en el seminario diocesano. El 11 de julio de 2000 fue nombrado Prelado de Honor de Su Santidad. De 2003 a 2005 fue vicario episcopal para el clero de Como. El 25 de enero de 2005 fue elegido para la sede episcopal de Crema y el 5 de marzo del mismo año recibió la consagración episcopal de manos de monseñor Alessandro Maggiolini. El 4 de octubre de 2016, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Como (Italia). Miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y la Vida Consagrada, ha sido Visitador de Seminarios y Delegado Nacional del Ordo Virginum. En la CCEE es miembro de la Comisión para las Vocaciones. En la diócesis de Como convocó el undécimo sínodo diocesano, titulado "Testigos y heraldos de la misericordia de Dios". Además de colaborar con revistas de espiritualidad sobre temas vocacionales, ha publicado varios libros para jóvenes.

Monseñor Anthony Poola nació el 15 de noviembre de 1961 en Poluru, en la diócesis de Kurnool. Después de asistir al Seminario Menor de Nuzvid, estudió en el Seminario Pontificio San Pedro de Bangalore. Recibió la ordenación sacerdotal el 20 de febrero de 1992 y se incardinó en la diócesis de Cuddapah. Después de su ordenación sacerdotal, ocupó los siguientes cargos: 1992-1993: vicario parroquial en la catedral de Santa María; 1993-1994: vicario parroquial en Amagampalli; 1994-2001: párroco en varias parroquias: 1994-1995 en Tekurpet; 1995-2000 en Badvel; 2000-2001 en Veerapalli; 2001-2003: estudios para obtener un máster en Pastoral Sanitaria y curso de Teología (Universidad de Loyola, Chicago) en los Estados Unidos; servicio pastoral en la iglesia de Santa Genoveva, en la archidiócesis de Cuddapah. De 2004 a 2008 fue Director de la Fundación Cristiana para la Infancia y el Envejecimiento. Además, fue Consultor Diocesano, Secretario de Educación, Administrador Adjunto de las Escuelas de la Diócesis de Cuddapah y Coordinador del Programa de Apadrinamient. El 8 de febrero de 2008 fue nombrado Obispo de Kurnool. El 19 de noviembre de 2020, el Santo Padre Francisco lo nombró Arzobispo Metropolitano de Hyderabad (India).

Monseñor Paulo Cezar Costa nació el 20 de julio de 1967 en Valença, en la diócesis del mismo nombre. Estudió Filosofía en el Seminario Nossa Senhora do Amor Divino de Petrópolis y Teología en el Instituto Superior de Teología de la Archidiócesis Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Posteriormente, obtuvo la Licenciatura y el Doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1996-2001). Fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1992 y se incardinó en la diócesis de Valença. Durante su ministerio sacerdotal, ocupó los siguientes cargos: Vicario Parroquial en Paraíba do Sul (1993); Párroco de la Parroquia de São Sebastião dos Ferreiros en Vassouras (1994-1996), Párroco de la Parroquia de Santa Rosa de Lima en Valença (2001-2006); Director y Profesor del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (2007-2010); Rector del Seminario Interdiocesano Paulo VI y Director del Instituto Paulo VI de Filosofía y Teología en Nova Iguaçu (2006-2010). El 24 de noviembre de 2010 fue nombrado obispo titular de Esco y obispo auxiliar de la archidiócesis metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Recibió la ordenación episcopal el 5 de febrero de 2011. El 22 de junio de 2016 fue trasladado como obispo de São Carlos. Dentro de la Conferencia Episcopal Brasileña, es miembro del Consejo Permanente y de la Comisión Episcopal de Cultura y Educación. Desde 2020 es miembro del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos y de la Comisión Pontificia para América Latina.El 21 de octubre de 2020, el Santo Padre Francisco lo nombró Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Brasilia (Brasil).

Monseñor Richard Kuuia Baawobr nació el 21 de junio de 1959 en Tom-Zendagangn, diócesis de Wa. Asistió a la escuela primaria en el pueblo, continuó sus estudios en el Seminario Menor San Francisco Javier y en la Escuela Secundaria de Nandom. Ingresó en el Seminario Mayor diocesano de San Víctor, en Tamale, en 1979, y tras sus estudios filosóficos, ingresó en la Sociedad Misionera de África en 1981, donde continuó su preparación para el sacerdocio. De 1981 a 1982, estuvo en Friburgo, Suiza, para el noviciado. Posteriormente, de 1982 a 1987, completó sus estudios teológicos en el Instituto Misionero de Londres (MIL). El 5 de diciembre de 1986 hizo sus votos religiosos en el St. Edward's College de Londres y fue ordenado sacerdote el 18 de julio de 1987. Después de la ordenación, desempeñó los siguientes cargos y realizó estudios complementarios: 1987-1991: vicario parroquial en Livulu, archidiócesis de Kinshasa (República Democrática del Congo); 1991-1996: estudiante de exégesis en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y de espiritualidad ignaciana en Le Chatelard de Lyon (Francia), donde obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura y el doctorado en Teología Bíblica; 1996-1999: Formador de los Misioneros de África en Kahangala, Tanzania; 1999-2004: Director de la casa de formación en Toulouse, Francia; 2004-2010: Primer Asistente General de los Misioneros de África. De 2010 a 2016: Superior General de los Misioneros de África (primer africano en ocupar este cargo), Vice Gran Canciller del PISAI (Instituto Pontificio de Estudios Árabe-Islámicos). Fue elegido por la Unión de Superiores Generales para participar en la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Familia, del 4 al 25 de octubre de 2015. El 17 de febrero de 2016, el Santo Padre Francisco le nombró obispo de la diócesis de Wa (Ghana) y el 4 de julio de 2020 fue nombrado miembro y consultor del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

Monseñor William Seng Chye Goh nació el 25 de junio de 1957 en Singapur. Asistió a la Escuela Secundaria Montfort, donde obtuvo el título de bachillerato. Realizó sus estudios filosóficos en el Seminario Mayor de Penang (College General), en Malasia, y sus estudios teológicos en el Seminario Mayor de Singapur. Fue ordenado sacerdote el 1 de mayo de 1985, para la archidiócesis de Singapur. Luego ocupó los siguientes cargos: 1985-1990: Vicario Parroquial de Holy Cross, Singapur; 1990-1992: Estudios de Licenciatura en Teología en la Universidad Gregoriana de Roma; 1992-1993: Párroco de Santa Ana, Singapur; 1992-2005: Profesor y Formador en el Seminario Mayor de Singapur; desde 2005: Rector del Seminario Mayor de Singapur. Ha desempeñado los siguientes cargos: Miembro del Senado Presbiteral, Miembro del Colegio de Consultores, Miembro del Consejo Diocesano para la Promoción Vocacional y Director Espiritual del Centro Católico Arquidiocesano de Espiritualidad.El 29 de diciembre de 2012 fue nombrado Arzobispo Coadjutor de Singapur.El 20 de mayo de 2013, el Santo Padre Francisco le nombró Arzobispo de Singapur.

Monseñor Adalberto Martínez Flores nació en Asunción, Paraguay, el 8 de julio de 1951. Estudió en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad de Washington. (1970-1977). A continuación, completó sus estudios filosóficos y teológicos en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (1977-1981). Fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1985. Desempeñó su ministerio sacerdotal en la diócesis de Santo Tomás, Islas Vírgenes (EE.UU.), de 1985 a 1994. Se incardinó en Asunción en 1994 y fue párroco de Los Sagrados Corazones de Jesús y María de 1994 a 1997. El 14 de agosto de 1997 fue nombrado obispo auxiliar de Asunción y recibió la consagración episcopal el 8 de noviembre siguiente. El 18 de mayo de 2000 fue nombrado primer obispo de la nueva diócesis de San Lorenzo. El 19 de febrero de 2007 fue trasladado a la Diócesis de San Pedro y el 14 de marzo de 2012 fue nombrado Ordinario Militar del Paraguay. El 23 de junio de 2018 fue trasladado a Villarrica del Espíritu Santo y nombrado Administrador Apostólico del Ordinariato Militar del Paraguay. En noviembre de 2018, fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Paraguay y reelegido en noviembre de 2021 para otro mandato de tres años. El 17 de febrero de 2022, el Santo Padre Francisco lo nombró Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Asunción.

Monseñor Giorgio Marengo, nació el 7 de junio de 1974 en Cúneo, Italia. De 1993 a 1995 estudió Filosofía en la Facultad de Teología de Italia del Norte y de 1995 a 1998 Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). De 2000 a 2006 realizó estudios de perfeccionamiento en la Pontificia Universidad Urbaniana, obteniendo la Licenciatura y el Doctorado en Misionología. Hizo su profesión perpetua el 24 de junio de 2000 como miembro de la I.M.C. y fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 2001. Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes cargos: Ministerio Pastoral en Mongolia en Arvaiheer (2000-2003); desde 2003: Asignado a la Misión en Mongolia (el primer misionero de la I.M.C. en Mongolia); desde 2016: Consejero Regional Asia, Superior para Mongolia y Párroco de María Madre de la Misericordia en Arvaiheer. El 2 de abril de 2020, el Santo Padre Francisco lo nombró Prefecto Apostólico de Ulán Bator (Mongolia), con rango episcopal, asignándole la sede titular de Castra Severiana.

Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal nació en Bucaramanga el 29 de marzo de 1942. Realizó sus estudios sacerdotales en Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y sus estudios teológicos en el Seminario Mayor de la Congregación de Jesús y María en Bogotá. El 17 de mayo de 1964 emitió los votos solemnes en su Congregación y luego fue ordenado sacerdote en Bucamaranga el 17 de junio de 1967. Es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Comenzó su ministerio como profesor en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos, fue formador del Seminario Eudista de Valmaría en Bogotá, encargado de la sección de caridad de la Comunidad Eudista de 'El minuto de Dios' en Bogotá, Director de Estudios del Instituto Teológico-Pastoral del CELAM en Medellín, Superior Provincial de su Congregación en Colombia y, de 1989 a 1991, Secretario de la Confederación Latinoamericana de Religiosos. El 9 de noviembre de 1992 fue nombrado obispo de Zipaquirá y fue ordenado obispo el 12 de diciembre siguiente. De 1995 a 1999 fue Secretario General del CELAM y de 1999 a 2003 fue su Presidente. S.E. Mons. Jorge Enrique Jiménez Carvajal fue miembro del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud y de la Comisión Pontificia para América Latina, y el 6 de febrero de 2004 fue nombrado Arzobispo Coadjutor de Cartagena. El 24 de octubre de 2005 fue nombrado arzobispo de Cartagena hasta el 25 de marzo de 2021.

Monseñor Lucas Van Looy sdb nació el 28 de septiembre de 1941 en Tielen, en la diócesis de Amberes. Después de los estudios secundarios en los Padres Jesuitas de Turnhout, y luego en el Colegio Don Bosco de Hechtel, entró en la Congregación de los Salesianos de Don Bosco en 1961, donde hizo el noviciado. De 1962 a 1964 estudió filosofía en el escolasticado salesiano de Groot-Bijgaarden (Bélgica). Luego partió a Corea para realizar un aprendizaje como joven salesiano. A su regreso a Bélgica, estudió teología en la Universidad Católica de Lovaina (1967-1970), obteniendo la Licenciatura en Misionología. Hizo su profesión perpetua el 6 de marzo de 1968 y fue ordenado sacerdote en Oud-Heverlee (Bélgica) el 12 de septiembre de 1970. Tras la ordenación sacerdotal, partió como misionero a Corea, donde ejerció las funciones de educador (1972-1974), capellán de estudiantes católicos (1974-1978) y provincial (1978-1984). De 1984 a 1996 fue miembro del Consejo General de los Salesianos de Don Bosco como responsable de las misiones (1984-1990) y responsable de la Pastoral Juvenil Salesiana (1990-1996). Desde 1996 hasta la actualidad es Vicario General del Rectorado Mayor de los Salesianos y al mismo tiempo "responsable para la Familia Salesiana". El 19 de diciembre de 2003 fue nombrado obispo de Gante (Bélgica) hasta el 27 de noviembre de 2019.

Monseñor Arrigo Miglio nació en San Giorgio Canavese (TO) el 18 de julio de 1942. Tras sus estudios en el Seminario de Ivrea y el año propedéutico en el Seminario de Turín, asistió a la Pontificia Universidad Gregoriana y al Pontificio Instituto Bíblico de Roma, obteniendo la Licenciatura en Teología y la Licenciatura en Sagrada Escritura. Fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1967. Primero vicario parroquial, luego párroco en Ivrea, dirigió la "Casa de la Hospitalidad" en el mismo centro, y la casa alpina "Gino Pistoni" en Gressoney - St. En 1980 fue vicario de pastoral y de 1981 a 1992 vicario general de Ivrea, durante el episcopado de S.E. Monseñor Luigi Bettazzi. También fue profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología del Norte de Italia, Asistente Nacional Adjunto de los Scouts y Asistente General de la AGESCI, Asistente Eclesiástico del Instituto Secular de las Misioneras del Amor Infinito. Elegido para el obispado de Iglesias el 25 de marzo de 1992, recibió la consagración episcopal el 25 de abril del mismo año. El 20 de febrero de 1999 fue trasladado a la sede episcopal de Ivrea. Durante este periodo fue Secretario de la Conferencia Episcopal Piamontesa y Presidente del Comité Científico y Organizador de las Semanas Sociales de los Católicos Italianos.El 25 de febrero de 2012, el Santo Padre Francisco le nombró Arzobispo Metropolitano de Cagliari hasta el 16 de noviembre de 2019.

El padre Gianfranco Ghirlanda S.I. nació en Roma el 5 de julio de 1942. Se doctoró en Derecho por la Universidad de Roma "La Sapienza" en 1966. Ese mismo año ingresó en la Compañía de Jesús y completó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue ordenado sacerdote en 1973. Posteriormente se licenció y doctoró en Derecho Canónico en la misma Universidad. Desde 1975 enseñó Derecho Canónico en el Instituto de Estudios Religiosos, en la Facultad de Teología y en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana, donde llegó a ser profesor titular. De 1995 a 2004 fue decano de la Facultad de Derecho Canónico y de 2004 a 2010 fue rector de la Pontificia Universidad Gregoriana. Ghirlanda ha servido a la Santa Sede como consultor de varias Congregaciones y Consejos: la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; la Congregación para el Clero; el Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos; el Consejo Pontificio para los Laicos; la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; de la Congregación para los Obispos; de la Congregación para la Doctrina de la Fe; miembro del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida; prelado y abogado del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica; juez del Tribunal de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano. También ha colaborado en la redacción de varias Constituciones Apostólicas. Ha publicado varios libros y más de 110 artículos especializados principalmente en Derecho Canónico. Es Doctor Honoris Causa por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Monseñor Fortunato Frezza nació en Roma el 6 de febrero de 1942. En 1966, tras estudiar en el seminario menor de Bagnoregio y en el mayor de Viterbo, fue ordenado sacerdote. En 1967 se licenció en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y en 1977 se licenció en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma con una tesis filológica sobre el libro del profeta Miqueas. Durante su ministerio sacerdotal desempeñó los siguientes cargos y ministerios: de 1971 a 1984 fue párroco de Spicciano y, al mismo tiempo, profesor de Sagrada Escritura en varios institutos teológicos: Pontificia Universidad Gregoriana (como asistente), Seminario Regional de La Quercia Viterbo, varios Institutos de Ciencias Religiosas (Albano, Civitacastellana, Viterbo), Estudiantado Teológico Internacional de los Giuseppini del Murialdo en Viterbo y de los Salesianos en Tierra Santa. En 1983 fue contratado en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y de 1997 a 2014 fue su Subsecretario. En 1999 fue nombrado Prelado de Honor de Su Santidad. En 2013 fue nombrado Canónigo de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano y en 2022 se convirtió en Camerlengo del Capítulo de San Pedro en el Vaticano.También ha desempeñado el cargo de Asistente Espiritual del Personal en la Dirección de Sanidad e Higiene en el Vaticano; asistencia espiritual a varios monasterios de monjas; capellán del equipo de fútbol A.S. Roma.Sus publicaciones bibliográficas cuentan actualmente con 123 títulos, especialmente en el ámbito bíblico