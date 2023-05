Zelenski pide en La Haya que Putin sea sentenciado mientras Moscú arrecia los bombardeos

En una visita no anunciada a la Corte Penal Internacional de La Haya, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidió este 4 de mayo que Vladimir Putin sea llevado ante la Justicia por la guerra en Ucrania. Pese a que el tribunal emitió una orden de captura contra el mandatario ruso por crímenes de guerra, Moscú insiste en que no acepta la figura de esa corte. Entretanto, el Rusia acusó a Estados Unidos de estar detrás del denunciado intento de ataque contra el Kremlin, interpretado por Moscú como un atentado contra la vida de Putin. “El agresor debe sentir todo el poder de la Justicia. Es nuestra responsabilidad histórica”. Con estas declaraciones, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski urgió a que el mandatario ruso Vladimir Putin sea juzgado por los crímenes cometidos en el conflicto que ordenó contra su vecino país.Para ello, el mandatario ucraniano pidió la creación de un tribunal de crímenes de guerra separado de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, desde donde pronunció un discurso este jueves 4 de mayo.“Solo una institución es capaz de responder al crimen original, el crimen de agresión: un tribunal. No un compromiso que permita a los políticos decir que el caso supuestamente está cerrado, sino un tribunal verdadero y completo”, sostuvo Zelenski.La petición llega después de que el pasado 17 de marzo la CPI emitiera una orden de captura contra el líder del Kremlinpor presuntos crímenes de guerra. Aunque son múltiples las atrocidades cometidas por sus tropas, Putin está acusadocomo principal responsable del secuestro de miles de niños ucranianos que durante la invasión en curso habrían sido trasladados a Rusia.Sin embargo, Moscú desestimó la medida, la calificó de “insignificante” y señaló que no reconoce la figura del máximo tribunal. Y es que Rusia noforma parte del Estatuto de Roma de lacorte, por lo que el camino para que Putin rinda cuentas está lleno de obstáculos.Ante la falta de jurisdicción, la Comisión Europea, entre otros organismos, ya ha dado su apoyo a la creación de un centro internacional independiente para el enjuiciamiento del crimen de agresión en Ucrania, que se establecería en La Haya."Todos queremos ver a un Vladimir diferente aquí en La Haya, el que merece ser sancionado por sus acciones criminales aquí, en la capital del Derecho Internacional. Estoy seguro de que esto sucederá cuando ganemos (…) Quien traiga la guerra debe recibir el juicio, reiteró Zelenski en su discurso.Aún quedan importantes cuestiones jurídicas y prácticas a resolver en torno a cómo se legitimaría dicho tribunal, ya sea por un grupo de países que lo respalden o con la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas.Desde que ordenó el conflicto al que se refiere como “operación militar especial” para “desnazificar” a Ucrania, el Kremlin niega haber cometido delitos en su vecino país, pese a los escalofriantes testimonios de sobrevivientes y de las documentaciones de organismos como la ONU, que en septiembre de 2022 concluyó que Rusia ha cometido crímenes de guerra.Rusia acusa a EE. UU. de intento de atentado contra el Kremlin; Washington lo rechazaEl Gobierno ruso acusó este jueves a Estados Unidos de estar detrás del denunciado intento de atentado contra las instalaciones del Kremlin que se habría registrado el miércoles 3 de mayo.Moscú cambia de dirección sus acusaciones un día después de que responsabilizara directamente a Kiev de los hechos, que asegura habrían tenido el objetivo de asesinar a Vladimir Putin, que no se encontraba en el lugar.Tanto Kiev como Washington rechazan estar implicados. El Gobierno de Volodímir Zelenski, incluso, apuntó que el Kremlin estaría fabricando un “pretexto” para justificar mayores embestidas contra las ciudades ucranianas en los próximos días.“Los intentos de repudiar esto, tanto en Kiev como en Washington, son, por supuesto, absolutamente ridículos. Sabemos muy bien que las decisiones sobre tales acciones, sobre tales ataques terroristas, no se toman en Kiev, sino en Washington”, afirmó el portavoz de Putin, Dmitry Peskov.Sin presentar evidencias, Peskov aseveró que frecuentemente Washington selecciona tanto los objetivos para que Ucrania ataque, como los medios para llevarlo a cabo."Esto también se dicta a menudo desde el otro lado del océano. Lo sabemos bien y somos conscientes de esto (…) En Washington deben entender claramente que lo sabemos", insistió.En las últimas horas, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que las afirmaciones de Moscú son “falsas” y que Estados Unidos no alienta ni permite que Ucrania ataque fuera de sus fronteras.Según imágenes difundidas por redes sociales y que no han sido verificadas de forma independiente, en medio de la oscuridad se habrían registrado explosiones cerca de la cúpula que alberga la sede del Senado ruso.Tras la denuncia, Rusia sostiene que se reserva el derecho a tomar represalias. Los partidarios de la línea dura de Putin, como el expresidente Dmitry Medvedev, han ido más allá al señalar que el país debería "eliminar físicamente" al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.Moscú lanza nueva ola de asaltos en suelo ucranianoMientras el Kremlin continúa con las acusaciones, sus tropas aumentan las embestidas contra el país que invaden desde hace más de 14 meses.Entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 4 de mayo, ciudades como Jersón y Odessa, en el sur de Ucrania, y Kiev, la capital, ubicada en el norte del país, fueron azotadas por nuevas ráfagas de proyectiles rusos.Las autoridades aseguraron que en total, las defensas aéreas derribaron 18 de 24 drones "kamikaze" antes del amanecer.En la capital se trató del tercer ataque en los últimos cuatro días. La Administración de Kiev indicó queRusia probablemente disparó misiles balísticos y drones, pero que allí todos fueron derribados por sus fuerzas. "Los rusos atacaron Kiev usando municiones y misiles de merodeo Shahed, probablemente del tipo balístico", subrayó.En Odessa, de 15 drones disparados, 12 fueron derribados. Sin embargo, tres alcanzaron un campus universitario, especificó el comando militar del sur.En la región de Donetsk, en el este de la nación, los bombardeos dañaron una central eléctrica, pero no se reportaron víctimas, sostuvo el Ministerio de Energía.Entretanto, en Jersón, el número de muertos por un ataque aéreo ruso registrado el miércoles 3 de mayo aumentó a 23, confirmó el gobernador regional Oleksandr Prokudin. Con Reuters y AP