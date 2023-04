Xi Jinping llama a Volodímir Zelenski y expone su idea de mediar por la paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, durante aproximadamente una hora de duración. Este es el primer contacto entre ambos líderes desde que inició la guerra en Ucrania. El mensaje se recibe como una señal directa de las intenciones de China para mediar en una posible negociación por la paz en territorio ucraniano. La respuesta de Rusia fue positiva también. "Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y gran país responsable, no nos quedaremos de brazos cruzados ni echaremos aceite al fuego ni mucho menos trataremos de aprovecharnos de él", menciono Xi Jinping en su conversación con Zelenski, según reportes de la Televisión Central de China.El mandatario chino, Xi Jinping, le dijo a su homologó ucraniano que su país enviará "representantes especiales" a Ucrania para que actúen como mediadores entre las partes involucradas en la búsqueda de un acuerdo para llegar a la paz, según reportaron los medios estatales del gigante asiático.Por su parte, Zelenski, a través de una publicación en sus redes sociales, declaró: "Creo que esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania en China, darán un fuerte impulso al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales".Esta conversación acontece después de que Kiev expresara durante meses su interés de comunicarse directamente con Beijing.China insiste en arbitrar la paz en UcraniaEn la llamada, el presidente chino fue explícito en comunicarle al líder ucraniano que su país se enfocara en promover las conversaciones de paz necesarias para que un alto al fuego se dé lo más pronto posible. Lo que representaría un esfuerzo más de China por posicionarse como el principal actor en la mediación para desescalar el conflicto.En febrero, el Partido Comunista de China presentó un plan de doce puntos con el objetivo de conseguir la paz entre Rusia y Ucrania, después de más de un año de conflicto entre ambas naciones.En una reacción a la presentación del documento, Volodimir Zelenski expresó su disposición a considerar ciertos puntos de la propuesta para elaborar una planeación final y conseguir la paz.Sin embargo, países como Estados Unidos han criticado la iniciativa china por no incluir como una necesidad la salida de tropas rusas de territorio ucraniano y el bloque europeo subrayó que el plan es ambiguo y no propone una vía concreta para el cese al fuego.Reacción de Rusia a la llamadaEl Kremlin no tardó en reaccionar a la comunicación entre ambos líderes. La portavoz del ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, elogió la actitud de China y "la disposición a esforzarse por establecer un proceso de negociaciones para la paz".Por otro lado, Zakharova criticó la postura de Kiev en las conversaciones y subrayó que el gobierno de Volodimir Zelenski ha tenido una actitud de "rechazo a cualquier iniciativa sensata encaminada a un acuerdo".Beijing no ha condenado a Rusia por su intervención militar en Ucrania, pero tampoco ha expresado un apoyo público al Kremlin por sus acciones.Además, la visita de Xi Jinping a Rusia en marzo ha provocado que los países del bloque occidental duden de la neutralidad de China en el conflicto y cuestionen su papel como mediador entre ambas partes.Con Reuters y AP